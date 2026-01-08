Xbox Next: Nächste Xbox setzt voll auf Windows – Bericht

Die nächste Xbox soll laut aktuellen Informationen auch weiterhin vollständig auf Windows basieren. Gemeinsam mit AMD arbeitet Microsoft daran, die Windows‑11‑Full‑Screen‑Experience mit der Xbox‑PC‑App zu verbinden, um eine Oberfläche zu schaffen, die sich auf dem Fernseher wie eine klassische Konsole anfühlt. Dafür erhält die App umfassende Updates, damit sie sich stärker an den Erwartungen orientiert, die Spieler von einer Wohnzimmer‑Konsole gewohnt sind.
Der entscheidende Unterschied zu einem herkömmlichen PC liegt in der Fähigkeit, Spiele der Xbox‑One‑ und Xbox‑Series‑XS‑Generation nativ auszuführen. Microsoft bestätigte eine enge Zusammenarbeit mit AMD, um diese Kompatibilität auf dem neuen Gerät sicherzustellen. Bestehende Bibliotheken sollen vollständig übernommen werden, was die fortlaufende Bedeutung der Abwärtskompatibilität unterstreicht.
Im Umfeld der GDC 2026 wird mit weiteren Details zu Microsofts Plänen gerechnet, die Publishing‑Strukturen an die offenere Strategie anzupassen. Zwar profitieren Entwickler auf Xbox‑PC bereits von einem höheren Umsatzanteil als auf der Konsole, doch Microsoft kämpft weiterhin damit, mehr Studios zu einer natürlichen Unterstützung der Plattform zu bewegen.
Wenn Microsoft die angepasste Xbox App auch auf anderen Geräten freigibt (so wie SteamOS), dann wäre man nicht unbedingt an gewisse Hardware gebunden.
Ich stelle mir die ganze Sache trotzdem schwierig vor, dass die Konsolen ja ihre ganz eigene angepasste Chip-Architektur und auch spezielle Chips auf der Hauptplatine haben, damit das alles funktioniert, wie es soll.
Wieso sollte das kompliziert sein? Windows-PC und Xbox nutzen DirectX. DirectX ist mit jeder Hardware kompatibel.
Meiner Meinung nach wäre das ein Fehler, das OS nicht für DIY-Kunden freizugeben.
Ich hätte nichts gegen ein Dual-Boot (Windows 11 und abgespecktes Windows)
Damit wäre auch ein klassischer PC eine Xbox.
Mir ist das inzwischen ziemlich egal. Ich habe mir kurz bevor die ganze Geschichte mit den RAM Preisen los ging einen neuen Gaming PC gekauft. Der erste dedizierte Gaming PC seit roundabout 12-14 Jahren. Der dürfte mich erstmal über die nächsten Jahre tragen. Weg von Plattformzwang und festem Ökosystem. Wenn mir was für die SX gefällt wirds dort gespielt, sonst eben auf PC. Die neue Generation genieße ich einfach in besserer Qualität auf PC. Klar, kostet mehr, bringt aber auch ganz andere Möglichkeit mit sich. Ich bin mir nicht mal sicher ob der Support für SX und PS5 so schnell weg fällt. Ich habe nicht das Gefühl das die Konsolen bisher je richtig ausgereizt worden sind.
Ich warte es einfach ab was da auf uns zukommt
Ich warte ab was da kommt mehr kann man jetzt eh nicht tun.
Und bei den derzeitigen RAm preisen kann man es eh vergessen.
Selbst Samsung erhöht ihre Preise wegen dem Ram 🤢