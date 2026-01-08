Xbox Next: Nächste Xbox setzt voll auf Windows – Bericht

Die nächste Xbox soll laut aktuellen Informationen auch weiterhin vollständig auf Windows basieren. Gemeinsam mit AMD arbeitet Microsoft daran, die Windows‑11‑Full‑Screen‑Experience mit der Xbox‑PC‑App zu verbinden, um eine Oberfläche zu schaffen, die sich auf dem Fernseher wie eine klassische Konsole anfühlt. Dafür erhält die App umfassende Updates, damit sie sich stärker an den Erwartungen orientiert, die Spieler von einer Wohnzimmer‑Konsole gewohnt sind.

Der entscheidende Unterschied zu einem herkömmlichen PC liegt in der Fähigkeit, Spiele der Xbox‑One‑ und Xbox‑Series‑XS‑Generation nativ auszuführen. Microsoft bestätigte eine enge Zusammenarbeit mit AMD, um diese Kompatibilität auf dem neuen Gerät sicherzustellen. Bestehende Bibliotheken sollen vollständig übernommen werden, was die fortlaufende Bedeutung der Abwärtskompatibilität unterstreicht.

Im Umfeld der GDC 2026 wird mit weiteren Details zu Microsofts Plänen gerechnet, die Publishing‑Strukturen an die offenere Strategie anzupassen. Zwar profitieren Entwickler auf Xbox‑PC bereits von einem höheren Umsatzanteil als auf der Konsole, doch Microsoft kämpft weiterhin damit, mehr Studios zu einer natürlichen Unterstützung der Plattform zu bewegen.