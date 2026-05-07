Xbox Next: Neue Entwickler-Show enthüllt frische Details zu Project Helix und der nächsten Xbox-Generation

Xbox startet mit dem Game Dev Update eine neue Entwickler-Show rund um Project Helix und kommende Technologien.

Xbox startet mit dem „Xbox Game Dev Update“ ein neues Entwicklerformat und liefert darin frische Einblicke in Project Helix, kommende DirectX-Technologien sowie zahlreiche neue Tools für das Xbox-Ökosystem.

Microsoft hat angekündigt, künftig regelmäßig eine kompakte Entwickler-Show zu veröffentlichen, die technische Neuerungen, Plattform-Updates und Entwicklungen innerhalb der Xbox-Infrastruktur zentral zusammenfassen soll. Die erste Episode feiert am 7. Mai um 18:00 Uhr (CEST) auf dem offiziellen Xbox-YouTube-Kanal Premiere.

Im Mittelpunkt der Auftaktfolge stehen vor allem Themen und Technologien, die Xbox bereits auf der GDC vorgestellt hat. Besonderes Interesse gilt dabei Project Helix, das von Chris Charla und Jason Ronald näher vorgestellt wird. Laut Xbox basiert Helix auf einem speziell entwickelten AMD-SoC und wurde gemeinsam mit der nächsten Generation von DirectX konzipiert.

Microsoft beschreibt Project Helix als wichtigen Baustein für zukünftige Hardware-Generationen. Entwickler sollen dadurch effizientere Build-Workflows, höhere Performance und optimierte Entwicklungsprozesse erhalten. Konkrete weitere Details zu Helix will Xbox später im Jahr präsentieren.

Zusätzlich zeigt Travis Bradshaw die neuesten Xbox Developer Tools, darunter Verbesserungen zur Beschleunigung von Entwicklungsabläufen, den neuen PlayFab Foundation Mode, Werkzeuge für Multi-Device-Releases, die Xbox PC Remote Tools sowie das aktuelle April-GDK.

Auch DirectX erhält einen größeren Schwerpunkt innerhalb der Show. Präsentiert wird erneut die vollständige „DirectX State of the Union“-Session von Shawn Hargreaves, die tiefere Einblicke in neue Technologien wie DirectStorage-Kompression und Streaming, batched I/O, hardwareübergreifende Standardisierung sowie kommende Lösungen für grafische Skalierung und höhere visuelle Qualität liefert.

Ergänzend dazu zeigt Brady Woods neue Entwicklungen rund um den Xbox Marketplace. Vorgestellt werden unter anderem intelligentere Wunschlisten, Self-Serve-Promotions, Echtzeit-Dashboards sowie neue Store-Erlebnisse für Konsole, PC, Mobile und Cloud.

Mit dem neuen Format möchte Xbox technische Entwicklungen künftig transparenter kommunizieren und Entwicklern eine zentrale Anlaufstelle für aktuelle Plattform- und Technologie-Updates bieten.