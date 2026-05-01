Xbox Next: Neue Entwickler-Show gewährt Einblicke in Project Helix und mehr

Xbox startet mit dem Game Dev Update eine neue Entwickler-Show und gibt Einblicke in Project Helix, Xbox Marketplace, Tools und DirectX-Technologien.

Microsoft hat das neue das Programm für seine erste „Xbox Game Dev Update“ angekündigt, eine regelmäßig erscheinende Show, die Entwicklern künftig kompakt über alle wichtigen technischen Neuerungen, Tools und Entwicklungen im Xbox‑Ökosystem informieren soll.

Die erste Episode wird am 7. Mai um 18:00 Uhr (CEST) auf dem offiziellen YouTube‑Kanal von Xbox Premiere feiern. Ziel des Formats ist es, die Vielzahl an Updates aus den verschiedenen Teams besser zu bündeln, technische Hintergründe verständlicher zu machen und Entwicklern klarer zu zeigen, wie sich neue Funktionen und Systeme konkret auf ihre tägliche Arbeit auswirken.

In der Auftaktfolge stehen vor allem die Themen im Mittelpunkt, die Xbox bereits auf der GDC vorgestellt hat. Dazu gehört unter anderem Project Helix, das von Chris Charla und Jason Ronald näher erläutert wird.

Helix basiert auf einem speziell entwickelten AMD‑SoC und wurde gemeinsam für die nächste Generation von DirectX konzipiert. Xbox beschreibt das Projekt als Grundlage für die kommende Hardware‑Generation und als Chance für Entwickler, Build‑Workflows zu optimieren, Performance zu steigern und Entwicklungsprozesse effizienter zu gestalten.

Darüber hinaus wird Travis Bradshaw einen Überblick über die neuesten Xbox Developer Tools geben. Dazu zählen Verbesserungen, die den Entwicklungsprozess beschleunigen sollen, der neue PlayFab Foundation Mode, Werkzeuge für Multi‑Device‑Releases, die neuen Xbox PC Remote Tools sowie das frisch veröffentlichte April GDK.

Die Show soll damit eine zentrale Anlaufstelle für alle technischen Neuerungen werden, die bislang über viele Sessions und Dokumentationen verteilt waren.

Ein weiteres Highlight ist die vollständige DirectX State of the Union‑Session von Shawn Hargreaves, die in der Show erneut präsentiert wird. Darin geht es um Neuerungen in DirectX, tiefere Einblicke in DirectStorage‑Kompression und Streaming, batched I/O, Standardisierungsbemühungen über verschiedene Hardware‑Hersteller hinweg sowie kommende Technologien für visuelle Skalierung und hohe grafische Wiedergabetreue.

Abgerundet wird die Episode durch eine Präsentation von Brady Woods, der zeigt, wie Xbox den Xbox Marketplace weiterentwickelt. Dazu gehören intelligentere Wunschlisten, Self‑Serve‑Promotions, Echtzeit‑Dashboards und neue Store‑Erlebnisse, die Spieler auf Konsole, PC, Mobile und Cloud gleichermaßen erreichen sollen.

Mit dem neuen Format möchte Xbox die Kommunikation mit der Entwickler‑Community stärken und technische Entwicklungen transparenter machen.