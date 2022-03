Xbox Next: Neue Hardware soll 2022 auf den Markt kommen laut Gerücht

Microsoft und Xbox könnten in diesem Jahr eine neue Hardware auf den Markt bringen.

Das behauptet Shpeshal Nick im neusten Podcast von XboxEra. Wobei der Zeitpunkt für eine Veröffentlichung etwas konfus ist.

Denn, Nick sagte, dass es für dieses Jahr zwar geplant sei, aber Umstände dazu führen könnten, dass es sich verschiebt.

„Alles, was mir gesagt wurde und was ich sagen darf, ist, dass dieses Jahr, irgendwann in diesem Jahr, oder ich sollte sagen, vielleicht irgendwann in diesem Jahr, weil es eine Menge Dinge gibt, die die Dinge in letzter Zeit verzögern. Ob es nun die Situation in der Ukraine ist, immer noch Probleme mit Covid, Mangel an Chips…“