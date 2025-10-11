Xbox Next: Neue Konsole im Jahr 2027 mit deutlich mehr Power als PlayStation 6

Insider berichten: Microsoft bereitet mit dem AMD Magnus APU den Start der Next-Gen-Xbox für 2027 vor – deutlich mehr Leistung als bei der PlayStation 6 erwartet.

Microsoft arbeitet laut aktuellen Berichten intensiv an der nächsten Konsolengeneration und plant, die Next-Gen-Xbox im Jahr 2027 auf den Markt zu bringen.

Entwicklerstudios sollen bereits über die neue Hardware informiert worden sein, um kommende Titel auf die Möglichkeiten der Next-Gen-Xbox vorzubereiten.

Der geplante Marktstart 2027 würde zeitlich mit dem Auslaufen der aktuellen Xbox Series X|S-Generation zusammenfallen. Die Next-Gen-Xbox soll sich dank des AMD Magnus APU klar von der Konkurrenz abheben und Spielern auf Xbox, PC und im Game Pass ein völlig neues Leistungsniveau bieten – deutlich mehr als auf der PlayStation 6, heißt es.

Im Mittelpunkt der neuen Konsole steht der AMD Magnus APU, ein speziell entwickelter Chip, der die Grenzen zwischen Konsole und PC weiter verwischen soll. Der Chip basiert auf der modernen TSMC-3nm-Technologie und kombiniert eine Zen-6-CPU mit einer RDNA-5-GPU. Damit soll die neue Xbox deutlich mehr Leistung und Effizienz bieten als die aktuelle Xbox Series X.

Der AMD Magnus APU verfügt über bis zu elf CPU-Kerne, 70 Compute Units und 48 GB GDDR7-RAM.

Diese technische Ausstattung deutet auf eine starke Verbesserung der Grafikqualität, der Bildrate und der KI-Leistung hin. Eine integrierte XDNA-3-NPU mit bis zu 110 TOPS soll künstliche Intelligenz direkt in Spiele und Systemprozesse einbinden können. Damit wird die neue Xbox nicht nur leistungsfähiger, sondern auch für zukünftige Gaming-Features vorbereitet, die ohne Cloud-Unterstützung auskommen.