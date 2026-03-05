Xbox Next: Neue Konsole offiziell angekündigt – Codename Project Helix

Nächste Xbox enthüllt: Neue Konsole mit dem Codenamen Project Helix soll PC- und Xbox-Games vereinen!

Die nächste Generation der Xbox nimmt Form an. Intern trägt die kommende Konsole aktuell den Codenamen „Project Helix“ und soll laut Aussagen aus dem Umfeld von Team Xbox neue Maßstäbe bei der Performance setzen.

Besonders interessant: Project Helix soll nicht nur klassische Xbox-Spiele unterstützen, sondern auch PC-Games abspielen können. Damit könnte Microsoft die Verbindung zwischen Xbox- und PC-Gaming noch enger zusammenführen.

Fokus auf Leistung und Plattform-Integration

Der Fokus der neuen Hardware liegt laut ersten Informationen klar auf maximaler Performance. Gleichzeitig will Microsoft offenbar die Grenzen zwischen den Plattformen weiter aufweichen.

Spieler könnten dadurch künftig noch einfacher zwischen Xbox- und PC-Ökosystem wechseln oder ihre Bibliothek plattformübergreifend nutzen.

Asha Sharma – CEO Xbox – sagte: „Ein toller Start in den Morgen mit Team Xbox, wo wir über unser Engagement für die Rückkehr von Xbox einschließlich Project Helix, dem Codenamen für unsere Konsole der nächsten Generation, gesprochen haben.“ „Project Helix wird in Sachen Leistung führend sein und eure Xbox- und PC-Spiele flüssig abspielen. Ich freue mich darauf, nächste Woche auf meiner ersten GDC mit Partnern und Studios darüber zu sprechen!“

Weitere Details zur Konsole könnten also bereits auf der kommenden GDC (Game Developers Conference) folgen, wo Gespräche mit Partnern und Studios geplant sind.

Das wissen wir bisher

Codename der neuen Konsole: Project Helix

Fokus auf führende Performance

Unterstützung für Xbox- und PC-Spiele geplant

geplant Weitere Gespräche mit Entwicklern auf der GDC

Konkrete technische Details, ein Preis oder ein möglicher Release-Zeitraum wurden bislang noch nicht genannt.

Seid ihr gespannt auf die nächste Xbox-Generation oder reicht euch eure Xbox Series X|S noch eine Weile?

The next generation of Xbox console: Project Helix pic.twitter.com/YQUrCgCb9J — Xbox (@Xbox) March 5, 2026

Wer Bock auf ein neues XD-Profilbild hat, einfach speichern und im eigenen Profil hochladen: