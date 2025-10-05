Xbox Next: Neue Konsole steht auf der Kippe, Massenentlassungen 2026 – Gerücht

Ein als zuverlässig geltender Insider will erfahren haben, dass Microsoft in den kommenden Monaten drastische Veränderungen für die Xbox-Marke vorbereitet.

Demnach sollen im ersten Quartal 2026 erneut umfangreiche Entlassungen anstehen, ähnlich groß wie die bereits erfolgte Entlassungswelle zu Beginn des Jahres.

Darüber hinaus heißt es, dass die Pläne für die nächste Xbox-Generation ins Wanken geraten seien. Ursprünglich fest eingeplante Hardware-Entwicklungen sollen nun „in der Schwebe“ sein – ein deutlicher Rückschritt, da die neue Konsole laut früheren internen Zielen eigentlich 2026 erscheinen sollte.

Der Insider, der unter dem Pseudonym SneakersSO bekannt ist und bereits zuvor zutreffende Hinweise zu Microsofts interner Neuausrichtung gegeben hatte, berichtete, dass Microsoft die Zukunft von Xbox zunehmend im Bereich Spieleveröffentlichungen und Cloud-Gaming sehe – und weniger in der Produktion klassischer Konsolen.

Demnach wolle Microsoft künftig den Fokus auf profitable Marken wie Call of Duty, World of Warcraft, Minecraft, Candy Crush und Forza Horizon legen. Der Game Pass soll sich langfristig zu einem Zugangspunkt für den Cloud-Dienst xCloud entwickeln, dessen Preis laut dem Insider weiter steigen werde.

Auch der Rückzug einiger Einzelhändler – etwa Costco – aus dem Xbox-Geschäft wird als Zeichen einer möglichen Umstrukturierung gewertet. „Vielleicht übernimmt ein Drittanbieter künftig den Xbox-Namen“, heißt es, „doch angesichts des sinkenden Markenvertrauens könnte selbst das schwierig werden.“

SneakerOS berichtete weiter via NeoGAF: „Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, kamen nicht lange nach der letzten Entlassungsrunde (die nächste sollte übrigens in Q1 26 kommen – und sie wird genauso massiv sein wie die letzte) einige Gerüchte aus dem Hause Xbox auf, die ein wenig schwer zu glauben waren.“ „Die Auswirkungen des fehlgeschlagenen CoD GP-Gambits wurden gerade erst richtig abgemessen, aber was mir wirklich auffiel, war, dass plötzlich wirklich konkrete Pläne für die tatsächliche MS Xbox HW nicht mehr definitiv waren, sondern in der Schwebe hingen, was wirklich verblüffend war, wenn man bedenkt, dass dieses Ding relativ bald herauskommen sollte. Es war eine dieser Situationen, in denen man zwar sagte: „Hey, wir wollen das 2026 auf den Markt bringen“, aber die Schritte, die man im Vorfeld einer neuen Konsolengeneration unternehmen muss, wurden nicht eingehalten. Viele Dinge, die als sicher galten, wurden verschoben. Der Costco-Händler, der die Xbox zurückzieht, und anscheinend ist er einer von vielen, von denen wir bald erfahren werden, hat mir alles gesagt, was ich wissen musste.“ „Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Zukunft von Xbox im Software-Publishing liegt, wobei der Schwerpunkt auf profitablen IPs liegt (CoD, WoW, Minecraft, Candy Crush, Forza Horizon), wobei Cloud-Gaming die Heimat der „Xbox-Plattform“ ist, wobei GamePass im Grunde zum Einstiegsabonnement für den xCloud-Zugang wird (was übrigens den Preis weiter in die Höhe treiben wird, aber auch hier sind sie noch nicht fertig), und wobei sie ihre Software auf jedem Gerät veröffentlichen, das über einen Marktplatz verfügt und dessen Nutzer bereit sind, ihre Titel zu kaufen.“ „Vielleicht wird irgendein OEM-Ding den Xbox-Namen aufgreifen, aber in Anbetracht dessen, was eindeutig ein Zusammenbruch des günstigen Mindshare und des Vertrauens in die besagte Marke ist, bin ich mir nicht einmal sicher, ob ein 3rd-Party-OEM eine Xbox-Konsole haben will, bis MS mit der Neuausrichtung der Abteilung fertig ist.“

Während Entlassungen bei Microsoft mittlerweile keine Seltenheit mehr sind, sorgt vor allem die angebliche Unsicherheit rund um neue Xbox-Hardware für Spekulationen. Sollte Microsoft tatsächlich den Ausstieg aus der klassischen Konsolenproduktion planen, würde dies das Ende einer über 20 Jahre alten Ära einläuten – und den Weg frei machen für eine vollständig cloudbasierte Zukunft.

Wird das 25-jährige Jubiläum der Marke Xbox im Jahr 2026 gleichzeitig das Begräbnis der Xbox-Konsole?