Xbox Next: Neue Spiele‑Gerüchte, Elite Series 3‑Hinweise und große Marken

Halo, Gears, Forza und Fable stehen im Mittelpunkt der aktuellen Gerüchte rund um das kommende Developer_Direct, doch laut den Informationen von Jez Corden ist unklar, ob alle vier Titel tatsächlich vertreten sein werden.
Gleichzeitig wird angedeutet, dass eines von Microsofts besonders experimentierfreudigen Teams bereit sein könnte, erstmals zu zeigen, woran es gearbeitet hat. Die Aussagen zeichnen ein Bild möglicher Überraschungen, die das Xbox‑Line‑up 2026 prägen könnten.
Im Umfeld von BlizzCon 2026 rückt StarCraft in den Fokus, da der Titel laut den vorliegenden Informationen als Hauptthema der Veranstaltung vorgesehen ist. Bereits zuvor wurde berichtet, dass StarCraft eine Third‑Person‑Shooter‑Ausrichtung erhalten soll, und diese Angaben wurden durch Cordens eigene Quellen bestätigt.
Parallel dazu taucht Wolfenstein III als weiterer möglicher Titel auf, der zeitlich mit der geplanten Amazon‑Serie rund um das Franchise zusammenfallen könnte.
Auch Ninja Theory wird erwähnt, dessen nächstes Projekt laut den Gerüchten stärker auf interaktive und kampforientierte Elemente setzen soll, während die filmische Präsentation der Hellblade‑Reihe erhalten bleibt. Ergänzend dazu steht neue Xbox‑Hardware im Raum, darunter die mögliche Vorstellung des Xbox Elite Controller Series 3, der laut Corden im aktuellen Jahr erscheinen könnte.
Abseits der Spiele‑ und Hardware‑Themen werden Berichte über mögliche Microsoft‑Entlassungen im Januar 2026 angesprochen, die laut den vorliegenden Informationen jedoch nicht auf den Xbox‑Bereich zutreffen sollen. Gleichzeitig wird die erwartete DRAM‑Preisproblematik erwähnt, die Microsoft und andere Unternehmen betreffen wird und als wirtschaftlicher Faktor im Hintergrund steht.
80 Kommentare AddedMitdiskutieren
StarCraft ist bisher an mir vorbeigegangen. Wollte ich aber schon immer mal nachholen. Und besonders gespannt bin auch auf Wolfenstein 3.
Hoffe die qualität wird dann mal besser beim elite
Oh man da kommt ja dann einiges, wenn die Gerüchte stimmen 😁
Auf die Wolfenstein Serie hab ich viel mehr bock als auf Fallout wird so wild denke ich
Wird hoffentlich ein noch geileres Jahr mit Xbox Hard-/Software, Merch und Co 💚
Starcraft als Shooter ok.
Möglich, gar nicht mal so unlogisch als Entscheidung, aber ob das bei den Fans ankommt ist fraglich. Vor allem weil die „Alten“ eben auch gern was neues hätten und nicht unbedingt alten kram neu erzählt.
Warum man sich allerdings so an Ninja Theory klammert ist mir einfach schleierhaft und wird es auch immer bleiben. Optisch ja, spielerisch? Das dürfte das Studio sein das von allen die wenigsten Spieler anzieht, von den Verkaufszahlen gar nicht zu reden.
Elite 3 Controller?
Bleibe ich dabei das ich es für ein Gerücht halte. Das ist irgendwie etwas was alle wollen und womit man massig Klicks erzeugen kann, aber kommen? Nö, bezweifle ich.
Gerade wenn man sich die Asus Partnerschaft mit MS anschaut und dann den Raikiri 2 mit einbezieht. Das Ding ist im Grunde ein Elite 3, sowohl von der Akkulaufzeit her, wie auch von den Verbesserungen bis hin zum Carrycase und der Ladestation.
Wer war gleich noch Jez Corden? Ich kann mir Namen von so komischen Vögeln nie merken, aber das macht auch nix, weil das unwichtige Menschen sind ^^
Schauen wir mal, was da so kommt.