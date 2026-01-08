Xbox Next: Neue Spiele‑Gerüchte, Elite Series 3‑Hinweise und große Marken

Halo, Gears, Forza und Fable stehen im Mittelpunkt der aktuellen Gerüchte rund um das kommende Developer_Direct, doch laut den Informationen von Jez Corden ist unklar, ob alle vier Titel tatsächlich vertreten sein werden.

Gleichzeitig wird angedeutet, dass eines von Microsofts besonders experimentierfreudigen Teams bereit sein könnte, erstmals zu zeigen, woran es gearbeitet hat. Die Aussagen zeichnen ein Bild möglicher Überraschungen, die das Xbox‑Line‑up 2026 prägen könnten.

Im Umfeld von BlizzCon 2026 rückt StarCraft in den Fokus, da der Titel laut den vorliegenden Informationen als Hauptthema der Veranstaltung vorgesehen ist. Bereits zuvor wurde berichtet, dass StarCraft eine Third‑Person‑Shooter‑Ausrichtung erhalten soll, und diese Angaben wurden durch Cordens eigene Quellen bestätigt.

Parallel dazu taucht Wolfenstein III als weiterer möglicher Titel auf, der zeitlich mit der geplanten Amazon‑Serie rund um das Franchise zusammenfallen könnte.

Auch Ninja Theory wird erwähnt, dessen nächstes Projekt laut den Gerüchten stärker auf interaktive und kampforientierte Elemente setzen soll, während die filmische Präsentation der Hellblade‑Reihe erhalten bleibt. Ergänzend dazu steht neue Xbox‑Hardware im Raum, darunter die mögliche Vorstellung des Xbox Elite Controller Series 3, der laut Corden im aktuellen Jahr erscheinen könnte.

Abseits der Spiele‑ und Hardware‑Themen werden Berichte über mögliche Microsoft‑Entlassungen im Januar 2026 angesprochen, die laut den vorliegenden Informationen jedoch nicht auf den Xbox‑Bereich zutreffen sollen. Gleichzeitig wird die erwartete DRAM‑Preisproblematik erwähnt, die Microsoft und andere Unternehmen betreffen wird und als wirtschaftlicher Faktor im Hintergrund steht.