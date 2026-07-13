Xbox Next: Neue Xbox-Gerüchte sorgen für Aufsehen – Jez Corden stellt klar: „Völliger Blödsinn“

Neue Spekulationen über angeblich massive Kürzungen bei Xbox-Hardware und den Advanced-Technology-Teams sorgen aktuell für Diskussionen. WindowsCentral-Redakteur Jez Corden widerspricht diesen Berichten jedoch und bezeichnet die Gerüchte als falsch.

Auf X erklärte Corden, dass die Behauptung, Xbox habe seine Hardware- und Technologiegruppen „ausgehöhlt“, nicht zutreffe. Damit reagiert er auf einen Bericht von Nathan Brown, wonach genau diese Bereiche von den jüngsten Umstrukturierungen betroffen sein sollen.

Xbox arbeitet weiter an Hardware-Zukunft

Die Diskussion kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Xbox erneut mit zahlreichen Gerüchten über die eigene Zukunft konfrontiert wird. In den vergangenen Monaten gab es wiederholt Spekulationen über die Hardware-Strategie von Microsoft, während das Unternehmen weiterhin an kommenden Geräten arbeitet.

Bereits zuvor hatte Xbox seine Pläne für zukünftige Hardware bekräftigt. Unter anderem wurde berichtet, dass Microsoft weiterhin an einer nächsten Konsolen-Generation arbeitet und eigene Hardware nicht aufgegeben hat.

Die aktuellen Diskussionen folgen auf eine Phase größerer Veränderungen innerhalb der Xbox-Sparte. Berichte über Umstrukturierungen und Stellenkürzungen hatten zuletzt zahlreiche Spekulationen über die Zukunft einzelner Studios, Technologien und Projekte ausgelöst.

Corden betont mit seiner Aussage jedoch, dass die Interpretation, Xbox habe seine Hardware- und Advanced-Technology-Bereiche praktisch aufgegeben, nicht der Realität entspreche.

Obwohl damit nicht jede zukünftige Entwicklung ausgeschlossen werden kann, widerspricht die Aussage den aktuellen Behauptungen über einen angeblichen Rückzug aus wichtigen Technologie-Bereichen.