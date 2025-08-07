Xbox Next: Neue Xbox hat deutlich mehr Power als PlayStation 6 – Gerücht

Gerücht: Die nächste Xbox wird deutlich leistungsstärker als die PlayStation 6.

Laut mehreren glaubwürdigen Leaks und Brancheninsidern könnte Microsofts kommende Konsole, die Xbox Next (Codename: Magnus), mehr rohe Leistung bieten als Sonys PlayStation 6 (Codename: Orion).

Doch die Gerüchte hören nicht auf, so soll die Xbox Next laut Leaks etwa 20 % mehr Rechenleistung bieten als die PlayStation 6. Die PS6 hingegen setzt auf fortschrittlichere Grafiktechnologien, die besonders für Unreal Engine 5 optimiert sind.

Microsofts Konsole könnte sich stärker an PC-Architekturen orientieren und sogar Windows-basiert sein und sogar Steam bieten.

Xbox Next (Magnus) – Gerüchte-Spezifikationen

Komponente Spezifikation (Gerüchte) CPU Kombination aus Zen 6 und Zen 6C Kernen (11 Kerne) GPU RDNA 5 Architektur, 68 Compute Units Leistung Vergleichbar mit NVIDIA RTX 5080 Speicher GDDR7, 192-Bit Bus Zielauflösung Native 4K bei 120 FPS Raytracing Verbesserte RT-Kerne, FSR 4 & Redstone Unterstützung Design Modularer SoC, evtl. auch für PCs und Handhelds Release Vermutlich 2026–2027

PlayStation 6 (Orion) – Gerüchte-Spezifikationen

Komponente Spezifikation (Gerüchte) CPU 8 Zen 6 Kerne GPU RDNA 5 Architektur, 40–48 Compute Units Leistung Vergleichbar mit AMD Radeon RX 9070 XT Speicher GDDR7, 160–192 Bit Bus, bis zu 768 GB/s Bandbreite Raytracing 6–10x stärkere Leistung als PS5 Besondere Features Dense Geometry Format, Streaming Wave Coalescer, Workgroup Self-Launch Stromverbrauch Unter 160 Watt TBP Kompatibilität Abwärtskompatibel zu PS4 und PS5 Release Ende 2027 oder Anfang 2028

Vergleich der geleakten Spezifikationen (Gerüchte)

Merkmal Xbox Next (Magnus) PlayStation 6 (Orion) CPU 10-Kern Zen 6/6C, 20 Threads 8-Kern Zen 6, 16 Threads GPU RDNA 5 mit 64 Compute Units RDNA 5 mit 40–48 Compute Units Leistung (TFLOPs) ca. 24 TFLOPs ca. 18 TFLOPs Grafikvergleich Ähnlich wie NVIDIA RTX 5080 Ähnlich wie AMD RX 9070 XT RAM 32 GB GDDR7 32 GB GDDR7 Besondere Features PC-ähnliche Architektur, Windows-Integration Fortgeschrittene GPU-Features wie Dense Geometry Format, Streaming Wave Coalescer, Workgroup Self-Launch Preis (Gerücht) $800–$1.000 ca. $500 Release-Zeitraum 2026–2027 Ende 2027 oder Anfang 2028

Die Gerüchte zu den Spezifikationen stammen vom Leaker „KeplerL2“.

Beide Konsolen verfolgen offenbar unterschiedliche Strategien: Xbox setzt auf rohe Power und Flexibilität, während Sony auf optimierte Grafik und Effizienz setzt. Welche Philosophie sich durchsetzt, wird sich zeigen, sobald Entwickler beginnen, die Hardware voll auszureizen.