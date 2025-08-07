Xbox Next: Neue Xbox hat deutlich mehr Power als PlayStation 6 – Gerücht

Laut mehreren glaubwürdigen Leaks und Brancheninsidern könnte Microsofts kommende Konsole, die Xbox Next (Codename: Magnus), mehr rohe Leistung bieten als Sonys PlayStation 6 (Codename: Orion).
Doch die Gerüchte hören nicht auf, so soll die Xbox Next laut Leaks etwa 20 % mehr Rechenleistung bieten als die PlayStation 6. Die PS6 hingegen setzt auf fortschrittlichere Grafiktechnologien, die besonders für Unreal Engine 5 optimiert sind.
Microsofts Konsole könnte sich stärker an PC-Architekturen orientieren und sogar Windows-basiert sein und sogar Steam bieten.
Xbox Next (Magnus) – Gerüchte-Spezifikationen
|Komponente
|Spezifikation (Gerüchte)
|CPU
|Kombination aus Zen 6 und Zen 6C Kernen (11 Kerne)
|GPU
|RDNA 5 Architektur, 68 Compute Units
|Leistung
|Vergleichbar mit NVIDIA RTX 5080
|Speicher
|GDDR7, 192-Bit Bus
|Zielauflösung
|Native 4K bei 120 FPS
|Raytracing
|Verbesserte RT-Kerne, FSR 4 & Redstone Unterstützung
|Design
|Modularer SoC, evtl. auch für PCs und Handhelds
|Release
|Vermutlich 2026–2027
PlayStation 6 (Orion) – Gerüchte-Spezifikationen
|Komponente
|Spezifikation (Gerüchte)
|CPU
|8 Zen 6 Kerne
|GPU
|RDNA 5 Architektur, 40–48 Compute Units
|Leistung
|Vergleichbar mit AMD Radeon RX 9070 XT
|Speicher
|GDDR7, 160–192 Bit Bus, bis zu 768 GB/s Bandbreite
|Raytracing
|6–10x stärkere Leistung als PS5
|Besondere Features
|Dense Geometry Format, Streaming Wave Coalescer, Workgroup Self-Launch
|Stromverbrauch
|Unter 160 Watt TBP
|Kompatibilität
|Abwärtskompatibel zu PS4 und PS5
|Release
|Ende 2027 oder Anfang 2028
Vergleich der geleakten Spezifikationen (Gerüchte)
|Merkmal
|Xbox Next (Magnus)
|PlayStation 6 (Orion)
|CPU
|10-Kern Zen 6/6C, 20 Threads
|8-Kern Zen 6, 16 Threads
|GPU
|RDNA 5 mit 64 Compute Units
|RDNA 5 mit 40–48 Compute Units
|Leistung (TFLOPs)
|ca. 24 TFLOPs
|ca. 18 TFLOPs
|Grafikvergleich
|Ähnlich wie NVIDIA RTX 5080
|Ähnlich wie AMD RX 9070 XT
|RAM
|32 GB GDDR7
|32 GB GDDR7
|Besondere Features
|PC-ähnliche Architektur, Windows-Integration
|Fortgeschrittene GPU-Features wie Dense Geometry Format, Streaming Wave Coalescer, Workgroup Self-Launch
|Preis (Gerücht)
|$800–$1.000
|ca. $500
|Release-Zeitraum
|2026–2027
|Ende 2027 oder Anfang 2028
Die Gerüchte zu den Spezifikationen stammen vom Leaker „KeplerL2“.
Beide Konsolen verfolgen offenbar unterschiedliche Strategien: Xbox setzt auf rohe Power und Flexibilität, während Sony auf optimierte Grafik und Effizienz setzt. Welche Philosophie sich durchsetzt, wird sich zeigen, sobald Entwickler beginnen, die Hardware voll auszureizen.
Soso, 20 % mehr Power.
Ob man das Plus deutlich ist oder mit der Lupe gesucht werden muss hängt dann vermutlich wieder vom Betrachter ab 🙂
Das sind schon saftige specs. Wenn MS den Kasten so ende nächsten Jahres raushaut, bin ich wohl doch dabei.
Aber die tflops Werte können nicht stimmen, eine 5080 hat im fp32 float 56 tflops.
Ja, ich kann das mit den Gerüchten auch schon nicht mehr sehen. Ich glaube da eh nicht dran wenn irgendwelche Personen meinen etwas zu wissen was dann meistens nicht stimmt. Immer erst warten bis offizielle News seitens MS oder Sony kommen. Ich würde hier auch gar keine Gerüchte mer posten.
Das war bei dieser Generation doch auch schon so und viel Unterschied merkte man irgendwie nicht 😵. Ich halte nichts von diesen Spekulationen aber sie gehören einfach dazu.
Wuhu, eine nicht angekündigte Konsole hat mehr Power als eine andere, nicht angekündigte Konsole, die zu 90 % die gleichen Spiele abspielen wird.
Da müssen wir doch gleich mal Gel und Taschentücher bereitstellen…
Mal wieder die Gerüchteküche🤔
Das Ganze hat sicherlich seinen Preis, wenn es überhaupt nur ansatzweise stimmt.
Die Series S ist ja durchaus erfolgreicher als ihr großer Bruder.