Xbox Next: Neue Xbox hat deutlich mehr Power als PlayStation 6 – Gerücht

Gerücht: Die nächste Xbox wird deutlich leistungsstärker als die PlayStation 6.

Laut mehreren glaubwürdigen Leaks und Brancheninsidern könnte Microsofts kommende Konsole, die Xbox Next (Codename: Magnus), mehr rohe Leistung bieten als Sonys PlayStation 6 (Codename: Orion).

Doch die Gerüchte hören nicht auf, so soll die Xbox Next laut Leaks etwa 20 % mehr Rechenleistung bieten als die PlayStation 6. Die PS6 hingegen setzt auf fortschrittlichere Grafiktechnologien, die besonders für Unreal Engine 5 optimiert sind.

Microsofts Konsole könnte sich stärker an PC-Architekturen orientieren und sogar Windows-basiert sein und sogar Steam bieten.

Xbox Next (Magnus) – Gerüchte-Spezifikationen

Komponente Spezifikation (Gerüchte)
CPU Kombination aus Zen 6 und Zen 6C Kernen (11 Kerne)
GPU RDNA 5 Architektur, 68 Compute Units
Leistung Vergleichbar mit NVIDIA RTX 5080
Speicher GDDR7, 192-Bit Bus
Zielauflösung Native 4K bei 120 FPS
Raytracing Verbesserte RT-Kerne, FSR 4 & Redstone Unterstützung
Design Modularer SoC, evtl. auch für PCs und Handhelds
Release Vermutlich 2026–2027

PlayStation 6 (Orion) – Gerüchte-Spezifikationen

Komponente Spezifikation (Gerüchte)
CPU 8 Zen 6 Kerne
GPU RDNA 5 Architektur, 40–48 Compute Units
Leistung Vergleichbar mit AMD Radeon RX 9070 XT
Speicher GDDR7, 160–192 Bit Bus, bis zu 768 GB/s Bandbreite
Raytracing 6–10x stärkere Leistung als PS5
Besondere Features Dense Geometry Format, Streaming Wave Coalescer, Workgroup Self-Launch
Stromverbrauch Unter 160 Watt TBP
Kompatibilität Abwärtskompatibel zu PS4 und PS5
Release Ende 2027 oder Anfang 2028

Vergleich der geleakten Spezifikationen (Gerüchte)

Merkmal Xbox Next (Magnus) PlayStation 6 (Orion)
CPU 10-Kern Zen 6/6C, 20 Threads 8-Kern Zen 6, 16 Threads
GPU RDNA 5 mit 64 Compute Units RDNA 5 mit 40–48 Compute Units
Leistung (TFLOPs) ca. 24 TFLOPs ca. 18 TFLOPs
Grafikvergleich Ähnlich wie NVIDIA RTX 5080 Ähnlich wie AMD RX 9070 XT
RAM 32 GB GDDR7 32 GB GDDR7
Besondere Features PC-ähnliche Architektur, Windows-Integration Fortgeschrittene GPU-Features wie Dense Geometry Format, Streaming Wave Coalescer, Workgroup Self-Launch
Preis (Gerücht) $800–$1.000 ca. $500
Release-Zeitraum 2026–2027 Ende 2027 oder Anfang 2028

Die Gerüchte zu den Spezifikationen stammen vom Leaker „KeplerL2“.

Beide Konsolen verfolgen offenbar unterschiedliche Strategien: Xbox setzt auf rohe Power und Flexibilität, während Sony auf optimierte Grafik und Effizienz setzt. Welche Philosophie sich durchsetzt, wird sich zeigen, sobald Entwickler beginnen, die Hardware voll auszureizen.

  1. Ritter Runkel 25390 XP Nasenbohrer Level 3 | 07.08.2025 - 16:59 Uhr

    Soso, 20 % mehr Power.
    Ob man das Plus deutlich ist oder mit der Lupe gesucht werden muss hängt dann vermutlich wieder vom Betrachter ab 🙂

    0
  2. Rob Acid 13550 XP Leetspeak | 07.08.2025 - 17:00 Uhr

    Das sind schon saftige specs. Wenn MS den Kasten so ende nächsten Jahres raushaut, bin ich wohl doch dabei.
    Aber die tflops Werte können nicht stimmen, eine 5080 hat im fp32 float 56 tflops.

    0
  3. hotjoe1970 2880 XP Beginner Level 2 | 07.08.2025 - 17:01 Uhr

    Ja, ich kann das mit den Gerüchten auch schon nicht mehr sehen. Ich glaube da eh nicht dran wenn irgendwelche Personen meinen etwas zu wissen was dann meistens nicht stimmt. Immer erst warten bis offizielle News seitens MS oder Sony kommen. Ich würde hier auch gar keine Gerüchte mer posten.

    0
  4. Lord Hektor 300310 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 07.08.2025 - 17:06 Uhr

    Das war bei dieser Generation doch auch schon so und viel Unterschied merkte man irgendwie nicht 😵. Ich halte nichts von diesen Spekulationen aber sie gehören einfach dazu.

    0
  5. Lord Maternus 332840 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 07.08.2025 - 17:07 Uhr

    Wuhu, eine nicht angekündigte Konsole hat mehr Power als eine andere, nicht angekündigte Konsole, die zu 90 % die gleichen Spiele abspielen wird.
    Da müssen wir doch gleich mal Gel und Taschentücher bereitstellen…

    0
  7. Eddy 4420 XP Beginner Level 2 | 07.08.2025 - 17:10 Uhr

    Das Ganze hat sicherlich seinen Preis, wenn es überhaupt nur ansatzweise stimmt.

    Die Series S ist ja durchaus erfolgreicher als ihr großer Bruder.

    0

