Xbox Next: OEM-Konsolen-PC-Hybrid erscheint 2026 – Gerücht

Bevor die nächste Konsolengeneration von Xbox auf den Markt kommt, könnte es zuvor etwas geben, was es so noch nicht gab: einen OEM-Konsolen-PC-Hybrid.

In einem Video berichtet Colteastwood von Hardware-Leaks, denen zufolge Microsoft im Jahr 2026 einen Hybrid aus Xbox-Konsole und PC auf den Markt bringen will. Als Partner könnten Asus und Lenovo, aber auch Razor infrage kommen.

Sollten die Pläne zutreffen, dann würde es erstmals eine Next-Gen-Xbox-Konsole geben, die von einem Dritthersteller stammt.

Zusammen mit AMD arbeitet Microsoft an einem passenden System on Chip (SoC) mit RDNA 4, mächtig genug für die Xbox-Bibliothek, aber auch für PC-Spiele.

Die Kombination aus Xbox-Konsole und PC wird wie gewohnt an den Bildschirm (TV oder PC-Monitor) angeschlossen, ist aber in sich ein geschlossenes System, das weder modifiziert noch aufgerüstet werden kann. Die Auswahl an Spielen erhöht sich durch die Xbox-Bibliothek und andere Storefronts wie Steam aber schlagartig.

Mit dieser Hybrid-Konsole soll eine Brücke zur nächsten Xbox-Generation geschlagen werden. Denn laut dem Leak folgt die klassische Next-Gen Xbox-Konsole mit 2027 nur ein Jahr später.

Für Entwickler von Hard- und Software bedeutet es vor allem, sich auf den SoC einzustellen und für die nächste Xbox-Konsole 2027 vorbereitet zu sein.

Weitere technische Details zu dem möglichen Hybrid gibt es im Video: