Xbox Next: Offene Publishing-Dokumentation bringt das Ökosystem näher an Steam

Microsoft hebt die Geheimhaltung rund um den Entwicklungsprozess auf, indem das Unternehmen den Xbox Game Publishing Guide erstmals vollständig öffentlich und ohne NDA zugänglich macht.

Dieser Schritt markiert eine bedeutende Veränderung im Xbox Ökosystem und ermöglicht allen Entwicklern einen transparenten Einblick in Anforderungen, Abläufe und technische Kriterien für die Veröffentlichung auf Xbox Konsolen und PC.

Die neue Offenheit erleichtert die Planung, da ihr nun ohne vorherige Registrierungen oder Genehmigungen recherchieren könnt, wie der Weg zur Veröffentlichung abläuft.

Microsoft betont, dass der offene Zugang für Indie Entwickler besonders wertvoll ist, um Entwicklungsprozesse effizienter gestalten zu können.

Ed Stewart von Microsoft erklärt, dass Teams jeder Größe jederzeit auf die Dokumentation zugreifen, sie teilen und während des gesamten Entwicklungszyklus nutzen können.

Diese neue Transparenz führt zudem dazu, dass mehr Lerninhalte, Tutorials und Erklärvideos entstehen, die das Verständnis des Publishing Prozesses weiter verbessern. Durch die Veröffentlichung des Xbox Game Publishing Guide verfolgt Microsoft ein wesentlich offeneres Modell, das sich stärker an Plattformen wie Steam orientiert und allen Entwicklerinnen einen einfacheren, nachvollziehbaren und langfristig produktiveren Zugang zum Xbox Ökosystem ermöglicht.