Xbox Next: Offiziell bestätigt: Keine neuen Infos zur Helix-Konsole beim Showcase

Was bereits seit Wochen erwartet wurde, hat Microsoft nun offiziell bestätigt: Beim kommenden Xbox Games Showcase wird es keine neuen Informationen zur Xbox-Helix-Hardware geben.

Xbox-Manager Matt Booty erklärte zudem, dass während der Präsentation auch Logos anderer Plattformen eingeblendet werden. Damit unterstreicht Microsoft erneut die zunehmend plattformübergreifende Strategie des Unternehmens.

Der Fokus des Showcases liegt stattdessen klar auf den kommenden Spielen und dem Xbox-Line-up für die nächsten Monate. Bereits angekündigt sind neue Einblicke in Fable sowie weitere First-Party- und Third-Party-Titel.

Die Aussage zu fehlenden Helix-News dürfte Spekulationen rund um eine mögliche Hardware-Enthüllung vorerst beenden. In den vergangenen Monaten kursierten immer wieder Gerüchte über eine neue Xbox-Plattform oder ein zukünftiges Hardware-Konzept unter dem Codenamen „Helix“ – aber natürlich nicht beim Showcase 2026, wenn die Dev-Kits erst 2027 verschickt werden.

Dass Microsoft beim Showcase zusätzlich Logos anderer Plattformen zeigen will, passt weiterhin zur aktuellen Strategie des Unternehmens. In den vergangenen Monaten veröffentlichte Xbox mehrere Spiele auch für konkurrierende Systeme und betonte wiederholt einen breiteren Multi-Plattform-Ansatz. Ebenso können wohl bereits abgeschlossene Verträge für weitere Plattformen nicht einfach so wieder rückgängig gemacht werden.

Der Xbox Games Showcase findet am 7. Juni statt. Wir berichten live für euch!