Xbox Next: Ohne Phil Spencer wäre Xbox wohl schon tot

Im Podcast von Septic Sauce hat Jez Corden (Windows Central) eine bemerkenswert deutliche Einschätzung zur aktuellen Lage von Xbox abgegeben. Seiner Ansicht nach hängt die gesamte Existenz der Marke heute an einer einzigen Person: Phil Spencer.
Corden beschreibt, dass Xbox intern vor allem an Corporate Politics scheitere – und Spencer der Einzige sei, der Microsoft‑CEO Satya Nadella immer wieder von großen Investitionen überzeugen könne. Dazu zählen laut Corden sowohl der 70‑Milliarden‑Dollar‑Deal für Activision Blizzard als auch die strategische Ausrichtung, Windows stärker für ein Konsolen‑Ökosystem zu öffnen.
Corden sagte sinngemäß, dass niemand außer Spencer Nadella von diesen Schritten hätte überzeugen können. Ohne ihn „würde nichts davon funktionieren“.
Besonders brisant ist seine Einschätzung zur Zukunft: Der größte Risikofaktor für Xbox sei der Tag, an dem Phil Spencer in Rente geht. Nicht wegen seiner operativen Entscheidungen, sondern wegen seiner Fähigkeit, die oberste Führungsebene von Microsoft hinter Xbox zu vereinen.
Corden betont, dass Spencers „absoluter Wert“ darin liege, Nadella immer wieder für die Vision von Xbox zu gewinnen.
Die Aussage trifft einen Nerv: In einer Phase, in der Xbox mit sinkenden Hardwarezahlen, einer unsicheren Strategie und einem Konzernfokus auf KI kämpft, wirkt die Marke verwundbarer denn je. Cordens Kommentar unterstreicht, wie sehr Xbox intern offenbar von einer einzigen Führungspersönlichkeit abhängt.
Vielleicht war Phil Spencer auch einfach der falsche Xbox CEO. Es hätte nach der One nen Macher gebraucht und keinen Labersack.
Mal sehen wie es weiter geht, denke Play Anywhere wird die Chance sein für Xbox wrnn man seine gekauften Spiele überall nutzen kann.
Absolut. Nur ist es ärgerlich wenn jetzt ein neues 80€ AAA Game veröffentlicht wird und es eben keine PC Version für die post-Xbox Ära gibt.
Und wie genau unterscheidest du, ob Phil Spencer ein Labersack oder ein Macher war? Bist du in seinen Meetings dabei? Hattest du vielleicht sogar Einblicke in sein Jahresgespräch mit seinem Chef, bei dem das Jahr reflektiert wurde? Du hast Einblick in seine Arbeitsabläufe und weißt genau, was er entschieden, vorangetrieben oder vernachlässigt hat? Wie genau machst du das? Ich wüsste gerne, wie man Einblicke in die tägliche Arbeit eines Xbox-Chefs bekommt, um danach auswerten zu können, ob er seine Aufgaben (welche auch immer das waren, das wissen scheinbar nur Insider, wie du) gut oder schlecht erledigt hat, bevor man das dann laut ins Internet brüllt.
Naja, kennt er ihn persönlich? Meiner Meinung nach ist er austauschbar wie jeder andere auch. Major Nelson würde bestimmt auch einen sehr guten Job machen, leider ist/wurde er gegangen. Microsoft kennt die Maße doch nur durch Windows und Xbox, der Rest viel zu technisch, d.h. Xbox ist selbst wenn es nicht so gut läuft ein unglaublicher Werbeträger. Auch kann man nicht unbedingt sagen das es schlecht steht wie suggeriert mit sinkenden Hardware Zahlen zb. der Gamepass ist ein unglaublicher Erfolg und die Konsole nun auch schon alt plus den Gerüchten dass es bald eine Neue geben wird. Als Nicht Besitzer würde ich auch warten und stattdessen den Gamepass Ultimate ausprobieren.
Der gute Phil, hat viel gutes getan aber aich definitiv weniger gute Sachen. Ich mag ihn aber auch er hat dazu beigetragen das die Xbox da steht wo sie aktuell ist. Ich würde den Job übernehmen und denen zeigen wie man das macht😉
Ich kann den Namen „Jez Cordon“ nicht mehr lesen. Kotzt mich nur noch an, wenn irgendwelche Hampelmänner ohne Ahnung von irgendwas ständig ihre Meinung in die Welt setzen, die in der Regel auch lediglich eine Meinung und keine Ankündigung von Fakten darstellt und das gesamte Internet es als Meldung in der Welt verbreitet.
Gibt es noch eine Prognose von Michael Pachter dazu?
Der Retter der XBox ist jetzt weit her geholt, er soll lieber schauen das die Studios mal gut abliefern und die IPs nicht verrecken und die Qualitätskontrolle sichern
Die Xbox war ja nach der Xbox One Generation quasi angeschrieben. Also danke Phil. Danke für die tolle Series X. Hoffe er bleibt die nächsten 100 Jahre dabei🤣🤣🤣