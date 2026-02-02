Xbox Next: Ohne Phil Spencer wäre Xbox wohl schon tot

Branchenkenner Jez Corden ist der Ansicht, dass Phil Spencer der einzige Grund ist, warum Xbox noch existiert.

Im Podcast von Septic Sauce hat Jez Corden (Windows Central) eine bemerkenswert deutliche Einschätzung zur aktuellen Lage von Xbox abgegeben. Seiner Ansicht nach hängt die gesamte Existenz der Marke heute an einer einzigen Person: Phil Spencer.

Corden beschreibt, dass Xbox intern vor allem an Corporate Politics scheitere – und Spencer der Einzige sei, der Microsoft‑CEO Satya Nadella immer wieder von großen Investitionen überzeugen könne. Dazu zählen laut Corden sowohl der 70‑Milliarden‑Dollar‑Deal für Activision Blizzard als auch die strategische Ausrichtung, Windows stärker für ein Konsolen‑Ökosystem zu öffnen.

Corden sagte sinngemäß, dass niemand außer Spencer Nadella von diesen Schritten hätte überzeugen können. Ohne ihn „würde nichts davon funktionieren“.

Besonders brisant ist seine Einschätzung zur Zukunft: Der größte Risikofaktor für Xbox sei der Tag, an dem Phil Spencer in Rente geht. Nicht wegen seiner operativen Entscheidungen, sondern wegen seiner Fähigkeit, die oberste Führungsebene von Microsoft hinter Xbox zu vereinen.

Corden betont, dass Spencers „absoluter Wert“ darin liege, Nadella immer wieder für die Vision von Xbox zu gewinnen.

Die Aussage trifft einen Nerv: In einer Phase, in der Xbox mit sinkenden Hardwarezahlen, einer unsicheren Strategie und einem Konzernfokus auf KI kämpft, wirkt die Marke verwundbarer denn je. Cordens Kommentar unterstreicht, wie sehr Xbox intern offenbar von einer einzigen Führungspersönlichkeit abhängt.