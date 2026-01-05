Xbox Next: Phil Spencer: Subventionierte Konsolen sind ein Auslaufmodell

Microsoft steuert die Xbox‑Strategie seit Jahren bewusst in eine neue Richtung – weg vom alten Paradigma, möglichst viele Konsolen zu verkaufen, und hin zu einem breiteren, plattformübergreifenden Gaming‑Ökosystem.
Phil Spencer hat das im März 2024 schon sehr klar formuliert: Das traditionelle Modell, Hardware zu subventionieren, um später über Spiele und Services Geld zu verdienen, funktioniert heute nicht mehr so wie früher.
Hier noch einmal das übersetzte Zitat von Phil Spencer: „[Hardware zu subventionieren] wird in der heutigen Welt immer schwieriger. Und ich muss sagen – das mag vielleicht zu altruistisch klingen – ich weiß nicht, ob es die Branche wirklich wachsen lässt. Also frage ich mich: Was sind die Barrieren? Was erzeugt heute Reibung für Entwickler und Spieler? Und wie können wir helfen, dieses Modell zu öffnen?“
Die Aussage ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass die nächste Xbox‑Generation höchstwahrscheinlich nicht mehr auf massenhafte, subventionierte Konsolenverkäufe setzen wird.
Stattdessen scheint Microsoft ein flexibleres Modell anzustreben, das weniger von Hardware‑Margen abhängig ist und stärker auf Dienste, Cloud‑Infrastruktur, mehrere Stores, Steam und ein breiteres Geräte‑Ökosystem setzt.
Spencers Worte spiegeln eine grundlegende Veränderung wider: Die Zukunft der Xbox definiert sich nicht mehr über Stückzahlen, sondern über Zugänglichkeit, Services, Reichweite und Plattform‑Unabhängigkeit.
Nicht einmal zwei Jahre vorgespult, sieht man, warum dieser Weg aktuell mehr als richtig erscheint. Die steigenden Hardware-Preise machen es Konsolenherstellern künftig unmöglich, Konsolen zu einem erschwinglichen Preis anzubieten und zu subventionieren. Und ob sich der Markt beruhigen wird, ist äußerst fraglich. Derzeit explodieren die Preise in allen Bereichen und nicht nur für RAM-Bausteine.
Warum das heute noch schwieriger ist: Die KI‑Industrie frisst den Hardwaremarkt leer
Derzeit steigen die Preise für Hardware‑Komponenten drastisch, weil die Nachfrage nach KI‑Rechenleistung explodiert. Unternehmen kaufen GPUs und mehr in Massen, und die Produktion kommt kaum hinterher.
Das führt zu extremen Preissteigerungen:
- Hochleistungs‑GPUs werden knapp
- Produktionskapazitäten wandern in Richtung KI‑Server statt Gaming
- Komponenten wie Speicher, Chips und GPUs werden teurer (sau teuer!)
Ein Beispiel, das die Situation verdeutlicht: NVIDIA soll High‑End‑Grafikkarten, die früher rund 2000 Dollar kosteten, künftig für etwa 5000 Dollar anbieten. Das zeigt, wie stark der Markt durch KI verzerrt wird.
Was das für Xbox bedeutet
Wenn selbst PC‑Hardware in astronomische Preisregionen rutscht, wird klar, warum Microsoft die nächste Xbox‑Generation nicht auf ein subventioniertes Massenmodell aufbauen kann. Die Kosten wären schlicht zu hoch, und die Konkurrenz um Komponenten zu groß.
Stattdessen setzt Microsoft auf:
- Plattform‑Unabhängigkeit
- Cloud‑Gaming
- Game Pass
- Ein breiteres Geräte‑Ökosystem
- Vielleicht sogar auf Xbox-Konsolen von Drittherstellern
Die nächste Xbox wird also eher ein flexibles Produkt sein – nicht mehr die klassische, subventionierte Wohnzimmerkonsole, die sich erst Millionenfach verkaufen muss, um dann mit Software und Diensten ordentlich Geld zu verdienen.
- PlayStation 6: KI‑Boom gefährdet PS6 & Xbox Next: RAM‑Preise explodieren – Konsolen könnten um Jahre verschoben werden
Spannend wird auch, wie Sony sich bei diesen Preisen auf dem Hardware-Markt künftig positionieren wird, da das Unternehmen mit der PlayStation immer einen hohen Absatz an Konsolen generieren konnte, aber auch musste. Doch wie wird es sich verhalten, wenn die PlayStation 6 plötzlich 1000,- Euro oder mehr kosten wird und plötzlich nicht mehr 80 Millionen PS6-Konsolen verkauft werden?
In jedem Fall bleibt es spannend, wie die nächste Generation den Gaming-Markt verändern wird und ob es bei diesen Preisen auf dem Markt überhaupt eine Next-Gen in den nächsten Jahren geben wird.
Wie seht ihr das?
66 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die Branche ist eindeutig in starker Veränderung, man kann garnicht genau sagen wie sich das und besonders in welcher Geschwindigkeit sich das alles ändert.
Jede Firma muss aufpassen, das sie nicht den Anschluss verliert, ich sehe die größten Probleme tatsächlich für die PS und dann PC Gamer (Preise).
Man muss doch auch nicht immer Besser und krasser werden irgendwann ist eh fertig. also bleibt doch auf einem Level und eigentlich müsste der Preis doch dann niedriger werden oder mindestens haltbar sein, macht die Spiele vom umfang her kleiner und dafür halt besser Grafik was Möglich ist oder geht Kompromisse ein, Nintendo hängt auch immer nach und welche Spiele machen mir am meisten Spaß meistens die von Nintendo. Grafik und 300 Stunden + Spielzeit ist meiner Meinung nach nicht das was zählen sollte, oder 5000 Autos in einem Spiel zu haben, alles quatsch.
Man wird dann sehen, wie gut sich die Konsolen noch verkaufen, wenn die dann 1000€ kosten.
Denke mal die nächste Xbox wird keine 10Mio Käufer erreichen.
Es ist sehr spannend, die Entwicklungen zu beobachten. Ich würde die klassische Heimkonsole aber definitiv sehr vermissen
Eine Konsole kann noch so gut sein 1000€ ist mir das einfach nicht wert
Da müssten sie schon was in Richtung Sword Art online
oder Ready Player One anbieten bevor ich soviel bezahle
Gerne für die nächste Generation einen Wohnzimmer-tauglichen Gaming PC, getarnt als Konsole.
So wie Xbox das wohl vorhat.
Darf auf 1000+€ kosten, wenn ich dann auf alle Stores Zugriff habe und weiterhin das Couch Gaming Gefühl bleibt.
Nur weil man selber keine Massenware mehr produzieren möchte heißt das noch lange nicht das man genug in den eigenen Service bekommt. Ich meine die PCler haben freie Wahl und müssen mit Microsoft überhaupt nicht ins Geschäft gehen. Das Problem das Hardware immer teurer wird haben alle auch Microsoft denn irgendwo müssen deren Kunden auch spielen. Ich vermute das der größte Gewinner der sein wird der die Hardware solange wie möglich am günstigsten anbieten kann und da sehe ich auch nach drei Preiserhöhungen Nintendo ganz vorn. Wer mehr Leistung will wird künftig eben deutlich mehr zahlen müssen.
Am Ende ist das aber nicht das Problem der Konsumenten also Spieler sondern der Entwickler. Die müssen halt darauf entwickeln was am meisten verbreitet ist.
Nunja, Hardware subventioniert sich halt über verkaufte Software!
Verkauft man nicht mehr sondern bietet alles Day one im Pass an, braucht man sich nicht zu wundern……
Meine Güte der lebt ja noch….der gute alte Philly Boy.