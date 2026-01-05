Xbox Next: Phil Spencer: Subventionierte Konsolen sind ein Auslaufmodell

Microsoft steuert die Xbox‑Strategie seit Jahren bewusst in eine neue Richtung – weg vom alten Paradigma, möglichst viele Konsolen zu verkaufen, und hin zu einem breiteren, plattformübergreifenden Gaming‑Ökosystem.

Phil Spencer hat das im März 2024 schon sehr klar formuliert: Das traditionelle Modell, Hardware zu subventionieren, um später über Spiele und Services Geld zu verdienen, funktioniert heute nicht mehr so wie früher.

Hier noch einmal das übersetzte Zitat von Phil Spencer: „[Hardware zu subventionieren] wird in der heutigen Welt immer schwieriger. Und ich muss sagen – das mag vielleicht zu altruistisch klingen – ich weiß nicht, ob es die Branche wirklich wachsen lässt. Also frage ich mich: Was sind die Barrieren? Was erzeugt heute Reibung für Entwickler und Spieler? Und wie können wir helfen, dieses Modell zu öffnen?“

Die Aussage ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass die nächste Xbox‑Generation höchstwahrscheinlich nicht mehr auf massenhafte, subventionierte Konsolenverkäufe setzen wird.

Stattdessen scheint Microsoft ein flexibleres Modell anzustreben, das weniger von Hardware‑Margen abhängig ist und stärker auf Dienste, Cloud‑Infrastruktur, mehrere Stores, Steam und ein breiteres Geräte‑Ökosystem setzt.

Spencers Worte spiegeln eine grundlegende Veränderung wider: Die Zukunft der Xbox definiert sich nicht mehr über Stückzahlen, sondern über Zugänglichkeit, Services, Reichweite und Plattform‑Unabhängigkeit.

Nicht einmal zwei Jahre vorgespult, sieht man, warum dieser Weg aktuell mehr als richtig erscheint. Die steigenden Hardware-Preise machen es Konsolenherstellern künftig unmöglich, Konsolen zu einem erschwinglichen Preis anzubieten und zu subventionieren. Und ob sich der Markt beruhigen wird, ist äußerst fraglich. Derzeit explodieren die Preise in allen Bereichen und nicht nur für RAM-Bausteine.

Warum das heute noch schwieriger ist: Die KI‑Industrie frisst den Hardwaremarkt leer

Derzeit steigen die Preise für Hardware‑Komponenten drastisch, weil die Nachfrage nach KI‑Rechenleistung explodiert. Unternehmen kaufen GPUs und mehr in Massen, und die Produktion kommt kaum hinterher.

Das führt zu extremen Preissteigerungen:

Hochleistungs‑GPUs werden knapp

Produktionskapazitäten wandern in Richtung KI‑Server statt Gaming

Komponenten wie Speicher, Chips und GPUs werden teurer (sau teuer!)

Ein Beispiel, das die Situation verdeutlicht: NVIDIA soll High‑End‑Grafikkarten, die früher rund 2000 Dollar kosteten, künftig für etwa 5000 Dollar anbieten. Das zeigt, wie stark der Markt durch KI verzerrt wird.

Was das für Xbox bedeutet

Wenn selbst PC‑Hardware in astronomische Preisregionen rutscht, wird klar, warum Microsoft die nächste Xbox‑Generation nicht auf ein subventioniertes Massenmodell aufbauen kann. Die Kosten wären schlicht zu hoch, und die Konkurrenz um Komponenten zu groß.

Stattdessen setzt Microsoft auf:

Plattform‑Unabhängigkeit

Cloud‑Gaming

Game Pass

Ein breiteres Geräte‑Ökosystem

Vielleicht sogar auf Xbox-Konsolen von Drittherstellern

Die nächste Xbox wird also eher ein flexibles Produkt sein – nicht mehr die klassische, subventionierte Wohnzimmerkonsole, die sich erst Millionenfach verkaufen muss, um dann mit Software und Diensten ordentlich Geld zu verdienen.

Spannend wird auch, wie Sony sich bei diesen Preisen auf dem Hardware-Markt künftig positionieren wird, da das Unternehmen mit der PlayStation immer einen hohen Absatz an Konsolen generieren konnte, aber auch musste. Doch wie wird es sich verhalten, wenn die PlayStation 6 plötzlich 1000,- Euro oder mehr kosten wird und plötzlich nicht mehr 80 Millionen PS6-Konsolen verkauft werden?

In jedem Fall bleibt es spannend, wie die nächste Generation den Gaming-Markt verändern wird und ob es bei diesen Preisen auf dem Markt überhaupt eine Next-Gen in den nächsten Jahren geben wird.

Wie seht ihr das?