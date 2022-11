Xbox Next: PlayStation 6 und neue Xbox erscheinen frühestens 2028

Autor:, in / Xbox Next

PlayStation 6 und die neue Xbox-Konsole erscheinen frühestens 2028! Untersuchung der geplanten Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft haben Details zur möglichen Einführung der Next-Gen-Konsolen von Sony und dem Redmonder Konzern ans Tageslicht gebracht.

In den Dokumenten argumentiert Sony in öffentlichen Kommentaren gerade am 26. Oktober, dass Microsoft plant, Call of Duty nur auf PlayStation anzubieten, „solange das Sinn macht“. Ein Zeitraum bis 2027 – oder ein anderer (möglicherweise kürzerer) Zeitraum, den Microsoft einseitig als „sinnvoll“ einstuft – ist völlig unzureichend.

Sony sagt: „Wenn SIE die nächste Generation ihrer PlayStation-Konsole auf den Markt bringt (was wahrscheinlich um [REDAKTIONIERT] der Fall sein wird), hätte sie den Zugang zu Call of Duty und anderen Activision-Titeln verloren, was sie extrem anfällig für einen Wechsel der Verbraucher und eine anschließende Verschlechterung ihrer Wettbewerbsfähigkeit machen würde.“

Das Dokument legt nahe, dass Sony die Markteinführung der PlayStation 6 nach 2027 plant. In seiner Antwort auf die Bedenken der CMA erklärte Microsoft, dass die nächste Konsolengeneration noch viele Jahre entfernt sei und dass jegliche Auswirkungen des Activision-Deals höchst spekulativ seien.

„Die Parteien [Microsoft und Activision] bestreiten nicht, dass ein Teil der Spieler ihren Konsolenbesitz zu Beginn einer neuen Generation wahrscheinlich neu bewerten wird“, hieß es. Microsoft sagte weiter, dass „die nächste neue Konsolengeneration frühestens im Herbst 2028 auf den Markt kommen wird“.

Die nächste Generation an Konsolen wird also nach dem heutigen Stand frühestens im Jahr 2028 beginnen. Dazu ist davon auszugehen, dass Mid-Gen-Update-Konsolen erscheinen werden. Es ist vermutlich sogar schon eine PlayStation 5 Konsole mit abnehmbarem Laufwerk in der Mache.