Xbox Next: Premium-Plattform für Xbox- und PC-Spiele, ohne Multiplayer-Paywall – Bericht

Eure Xbox-Bibliothek kombiniert mit voller PC-Gaming-Power und ein Multiplayer ohne Paywall – das ist laut Bericht die nächste Xbox-Generation.

Wie die nächste Xbox-Konsole aussehen wird, hinter dieser Frage stecken mehrere große Fragezeichen, die es zu beantworten gilt.

Ein Hybrid, der nicht nur Konsolenspiele, sondern ähnlich wie ein PC, auch Spiele von Steam und anderen Storefronten abspielen kann, ist immer wieder zu lesen.

Laut einem Bericht von Windows Central, der sich auf öffentliche Statements und Aussagen von Quellen bezieht, wird die nächste Xbox-Generation ein Windows-Gaming-PC sein, der die komplette native Konsolenbibliothek abspielen kann.

So wird die nächste Xbox mit Windows laufen, die für TV-Bildschirme optimiert ist und ein konsolenähnliches Erlebnis bietet.

Die kommende Xbox wird im Prinzip mit der Xbox-Vollbild-Erfahrung des ROG Xbox Ally X vergleichbar sein, dem kürzlich auf den Markt gebrachten Handheld in Zusammenarbeit mit ASUS. Man könnte jederzeit ins Betriebssystem zurückwechseln und andere Stores starten, wie etwa Steam, Epic Game Store oder das Battle.net.

Trotzdem soll es sich wie eine herkömmliche Xbox-Konsolenerfahrung anfühlen. Im Bericht heißt es dazu, dass man vollständig im Ökosystem der Konsole bleiben kann, ohne auf die Windows-Ebene zu gehen, um dort etwa PlayStation-Spiele wie God of War oder Spider-Man via Steam zu spielen.

Auf der neuen Xbox-Konsole werden weiterhin alle bisher auf der Xbox Series X|S laufenden Spielen vollständig abspielbar sein. Das schließt auch die abwärtskompatiblen Spiele der OG Xbox, Xbox 360 und Xbox One mit ein. Alle diese Spiele werden dabei nativ abgespielt.

Microsoft plant angeblich auch, die Paywall bei der nächsten Xbox für den Multiplayer zu entfernen. Denn diese gibt es auf dem PC ohnehin nicht. Und bei einem PC-Konsolen-Hybriden wie der nächsten Xbox würde man sich die Frage stellen, ob das einen Sinn ergibt und ob man nicht zum günstigeren PC Game Pass statt Game Pass Ultimate greifen soll.

Es ist davon auszugehen, dass der Preis der nächsten Xbox höher liegen wird als für eine PlayStation 6. Um in die Welt der PC-Spiele einzutauchen, könnte es aber die günstigste Möglichkeit sein, die je auf den Markt kam.

Dutzende Fragen zur nächsten Xbox-Konsole sind noch offen. Es bleibt zu hoffen, dass Microsoft diese ganz klar nach außen kommunizieren kann. Bisher hat man keine gute Arbeit geleistet, den Kunden ihre Zukunftsvisionen klar herüberzubringen.

Wer auf mehr technische Details und potenzielle Möglichkeiten steht, was die nächste Xbox womöglich alles kann, schaut in den Artikel in der Quelle.