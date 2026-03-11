Xbox Next: Project Helix Alpha Dev Kits starten im 2027 für Entwickler

Microsoft hat auf der Game Developers Conference 2026 weitere Details zu Project Helix bekannt gegeben.

Jason Ronald, Vice President Next-Gen Xbox, erklärte, dass Alpha-Versionen der Project Helix Dev Kits ab 2027 an Entwickler verschickt werden.

Die frühen Kits sollen es Studios ermöglichen, ihre Spiele auf der neuen Plattform zu testen und die Vorteile des kundenspezifischen AMD-SoC sowie der Next-Gen DirectX-Funktionen voll auszuschöpfen. Entwickler können so frühzeitig ihre Titel optimieren und sicherstellen, dass Performance, Grafik und Spielerlebnis für die nächste Konsolengeneration stimmen.

Mit den Alpha-Dev Kits können Studios Xbox- und PC-Spiele vorbereiten, die auf Project Helix nahtlos laufen. Microsoft betont erneut, dass die Plattform auf hohe Leistung, Spielerfreundlichkeit und eine konsolidierte Hardware-Umgebung ausgerichtet ist.

Ein offizieller Launch-Termin für die Konsole steht noch aus, aber die Auslieferung der Alpha-Kits im Jahr 2027 gibt Entwicklern einen klaren Zeitplan und einen ersten Blick auf die kommende Xbox-Generation.

Angetrieben durch einen maßgeschneiderten AMD SOC

Codesigned for Next Generation of DirectX

Next Gen Raytracing Performance & Capabilities

GPU Directed Work Graph Execution

AMD FSR Next + Project Helix

Built for Next Generation of Neural Rendering

Next Generation ML Upscaling

New ML Multi Frame Generation

Next Gen Ray Regeneration for RT and Path Tracing

Tiefgehende Texturkomprimierung

Neural Texture Compression

Direct Storage + Zstd

Könnte die Konsole dann Ende 2027 oder erst im Jahr 2028 erscheinen?