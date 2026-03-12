Xbox Next: Project Helix: AMD kündigt FSR Diamond für die nächste Xbox-Generation an

AMD bestätigt eine neue Upscaling-Technologie, die speziell für Microsofts Project Helix entwickelt wird. AMD und Xbox arbeiten gemeinsam an FSR Diamond!

AMD hat eine neue Technologie namens FSR Diamond angekündigt, die speziell für Microsofts nächste Xbox-Generation mit dem Codenamen Project Helix entwickelt wird.

Die Ankündigung stammt von Jack Huynh, der auf X über eine mehrjährige Co-Engineering-Partnerschaft zwischen AMD und Xbox sprach. Ziel der Zusammenarbeit sei es, Next-Gen-Performance, neue Grafiktechnologien und vollständige Kompatibilität mit bestehenden Xbox-Spielen zu ermöglichen.

Jack Huynh: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Xbox und Asha Sharma im Rahmen von Project Helix, einer mehrjährigen, intensiven Co-Engineering-Partnerschaft, die die Leistung der nächsten Generation, bahnbrechende Grafik und Kompatibilität mit Ihrer bestehenden Xbox-Spielebibliothek vorantreiben wird.“ „Das Erlebnis wird dadurch erst möglich: Wir freuen uns riesig, AMD FSR Diamond vorzustellen, das nativ für Project Helix optimiert und tief in das GDK integriert wurde.“ „Vielen Dank an Microsoft und das Xbox-Team für die großartige technische Zusammenarbeit. Über 20 Jahre Innovation – und wir treiben sie weiter voran als je zuvor.“

FSR Diamond eröffnet eine neue Dimension der Innovation. Mehr dazu in Kürze.

Die neue Technologie soll tief in das Xbox Game Development Kit (GDK) integriert werden und Entwicklern zusätzliche Möglichkeiten bieten, moderne Rendering-Techniken effizient zu nutzen.

Fokus auf KI und neue Rendering-Technologien

Mit FSR Diamond setzt AMD stark auf Machine Learning und neuronales Rendering, um zukünftige Spiele deutlich leistungsfähiger darzustellen. Zu den angekündigten Features gehören unter anderem:

Next-Gen Neural Rendering

ML-basiertes Upscaling der nächsten Generation

ML-basierte Multi-Frame-Generation

Ray Regeneration für Raytracing und Path Tracing

Diese Technologien sollen es ermöglichen, höhere Auflösungen, stabilere Bildraten und komplexere Beleuchtungseffekte zu realisieren.

Project Helix als nächste Xbox-Plattform

Project Helix gilt als der Codename für die kommende Xbox-Generation, die laut Microsoft auf eine besonders enge Verzahnung zwischen Konsole, PC und Cloud setzen soll.

Durch die Zusammenarbeit mit AMD soll eine Hardware entstehen, die sowohl hohe Leistung als auch breite Kompatibilität mit der bestehenden Xbox-Spielbibliothek bietet.

Weitere Details zu FSR Diamond und Project Helix sollen zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt werden.