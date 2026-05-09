Xbox Next: Project Helix bringt enorme Grafik-Sprünge bei Raytracing und Path Tracing

Microsoft hat neue Details zur nächsten Xbox-Generation „Project Helix“ veröffentlicht und dabei insbesondere die erwarteten Fortschritte bei Raytracing, Rendering und KI-gestützter Bildverarbeitung hervorgehoben.

Laut Jason Ronald, Vice President der Next-Generation-Sparte bei Xbox, soll die neue Hardware einen erheblichen Sprung bei Leistung und Effizienz bieten. Grundlage dafür ist ein speziell entwickelter AMD-SoC, der unter anderem CPU-Engpässe reduzieren und GPU-basierte Prozesse stärker in den Mittelpunkt rücken soll.

Besonders im Bereich Raytracing kündigt Microsoft deutliche Verbesserungen an. Die Rede ist von einer „um Größenordnungen höheren“ Leistung im Vergleich zu Xbox Series X und Series S. Ergänzt wird dies durch neue Technologien wie Ray Regeneration sowie Unterstützung für Path Tracing, die realistischere Licht- und Schattenberechnungen ermöglichen sollen.

Auch beim Thema Upscaling und Bildrekonstruktion setzt Project Helix offenbar auf neue Ansätze. Geplant ist die Integration von AMD FSR DIAMON sowie weiterentwickelten Machine-Learning-Verfahren für Upscaling und Multi Frame Generation. Diese Technologien sollen für höhere Bildraten und stabilere Performance sorgen.

Die entsprechenden Funktionen befinden sich laut Microsoft bereits auf Entwicklerkits und Testsystemen, was auf eine aktive Entwicklungsphase hinweist.

Neben der Grafikleistung soll Project Helix insgesamt auf eine effizientere Architektur setzen, die sowohl Leistung als auch Energieverbrauch besser ausbalanciert.

Somit wird Project Helix die neueste Generation von Ray Regeneration für Raytracing und Path Tracing bieten, kombiniert mit ML-Upscaling und Multi Frame Generation für höhere Bildraten und bessere Bildqualität.

Weitere Details zur Hardware werden in den kommenden Monaten erwartet.