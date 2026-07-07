Xbox Next: Project Helix: Disc-Laufwerk für Xbox noch nicht vom Tisch – Bericht

Einem Bericht zufolge hat Microsoft noch keine endgültige Entscheidung darüber getroffen, ob Project Helix mit einem integrierten Disc-Laufwerk erscheinen wird.

Im Zuge der Diskussion über die Zukunft physischer Datenträger rückt Project Helix erneut in den Fokus. Einem aktuellen Bericht zufolge soll Microsoft noch keine endgültige Entscheidung darüber getroffen haben, ob die nächste Xbox-Konsole mit einem integrierten Disc-Laufwerk ausgestattet wird.

Auslöser der Debatte war Sonys Ankündigung, ab Januar 2028 die Unterstützung physischer Spielediscs einzustellen. Kurz darauf berichtete Windows Central unter Berufung auf eigene Quellen, dass auch Project Helix vollständig auf physische Datenträger verzichten werde.

Ein anderer Bericht von The Verge zeichnet jedoch ein differenzierteres Bild. Demnach sei die Entscheidung über ein integriertes Disc-Laufwerk bei Microsoft noch nicht endgültig gefallen. Diese Information wurde anschließend auch von Pure Xbox hervorgehoben.

Sollte sich dies bestätigen, könnte Microsoft die Reaktionen auf Sonys Pläne in seine Überlegungen einbeziehen. Die Ankündigung des PlayStation-Herstellers hat in der Gaming-Community eine breite Diskussion über den Erhalt physischer Spiele ausgelöst.

Allerdings würde ein mögliches Disc-Laufwerk nicht zwangsläufig bedeuten, dass Microsoft auch künftig neue Xbox-Spiele auf physischen Datenträgern veröffentlicht. Denkbar wäre ebenso, dass das Laufwerk in erster Linie der Abwärtskompatibilität dient und Besitzern bestehender Xbox-Discs den Zugriff auf ihre Spielesammlung ermöglicht.

Eine offizielle Bestätigung von Microsoft zur Ausstattung von Project Helix mit einem Disc-Laufwerk steht derzeit aus.