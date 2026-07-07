Xbox Next: Project Helix: Disc-Laufwerk für Xbox noch nicht vom Tisch – Bericht

Im Zuge der Diskussion über die Zukunft physischer Datenträger rückt Project Helix erneut in den Fokus. Einem aktuellen Bericht zufolge soll Microsoft noch keine endgültige Entscheidung darüber getroffen haben, ob die nächste Xbox-Konsole mit einem integrierten Disc-Laufwerk ausgestattet wird.
Auslöser der Debatte war Sonys Ankündigung, ab Januar 2028 die Unterstützung physischer Spielediscs einzustellen. Kurz darauf berichtete Windows Central unter Berufung auf eigene Quellen, dass auch Project Helix vollständig auf physische Datenträger verzichten werde.
Ein anderer Bericht von The Verge zeichnet jedoch ein differenzierteres Bild. Demnach sei die Entscheidung über ein integriertes Disc-Laufwerk bei Microsoft noch nicht endgültig gefallen. Diese Information wurde anschließend auch von Pure Xbox hervorgehoben.
Sollte sich dies bestätigen, könnte Microsoft die Reaktionen auf Sonys Pläne in seine Überlegungen einbeziehen. Die Ankündigung des PlayStation-Herstellers hat in der Gaming-Community eine breite Diskussion über den Erhalt physischer Spiele ausgelöst.
Allerdings würde ein mögliches Disc-Laufwerk nicht zwangsläufig bedeuten, dass Microsoft auch künftig neue Xbox-Spiele auf physischen Datenträgern veröffentlicht. Denkbar wäre ebenso, dass das Laufwerk in erster Linie der Abwärtskompatibilität dient und Besitzern bestehender Xbox-Discs den Zugriff auf ihre Spielesammlung ermöglicht.
Eine offizielle Bestätigung von Microsoft zur Ausstattung von Project Helix mit einem Disc-Laufwerk steht derzeit aus.
32 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wie blind kann man sein? Nach dem Move von Sony einfach bei Vorstellung der Konsole mit dem Disc Laufwerk und dem damit möglichen Abspielen der Disc Sammlung werben und schon macht man Pluspunkte. Reicht ja, ein Laufwerk zumindest als externe Option anzubieten.
Das wäre genau die richtige Entscheidung: Ein Laufwerk zwecks Abwärtskompatibilität.
Wenn sie schlau sind kündigen sie jetzt auch an dass sie kein Laufwerk mehr verbauen werden und gut ist!
Die wollen doch schon seit Jahren davon weg (siehe Series S, Series X ohne Laufwerk, Gamepass und Cloudgaming).
Zumal wissen wir doch alle, dass die Helix preislich ein ganz neuen weg einschlagen wird. Wenn man hierdurch nochmal ein paar Kröten einsparen könnte, würde das den Preis ein klein wenig senken.
Zumal sie auch nur Geld verlieren durch physische Versionen (Gebrauchtmarkt und Produktionskosten).
Wenn die erst in ein paar Monaten oder Jahren damit ankommen, ist der Shitstorm wieder riesig. Lieber jetzt mit auf die Welle aufspringen, und gut ist. Das meiste hat Sony sowieso schon abbekommen.
Angenommen MS sagt jetzt doch sie machen mit Laufwerk, werden deswegen bestimmt die aller wenigsten von PS zur XBox wechseln. Die Leute würden anfangs noch wie kleine Babys auf den Boden strampeln und rum heulen das sie nie wieder eine Playstation kaufen…im Endeffekt bleiben sie aber doch im eigenem Ökosystem!
Das wird wie damals bei Steam, anfangs ist das gejaule groß und nach kurzer Zeit ist es doch vollkommen akzeptiert. 🤷♂️
Daher sollte XBox unbedingt JETZT diesen Weg gehen bevor sie in ein paar Monaten/Jahren auch damit anfangen und eine neue Welle der Empörung lostretten.