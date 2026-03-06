Xbox Next: Project Helix ist Next-Gen auf Steroiden und mächtig viel Power – Bericht

Project Helix peilt laut Bericht einen massiven Leistungssprung an – aber zu einem Preis, der Xbox in neue Sphären katapultieren könnte.

Die nächste Xbox‑Generation, intern Project Helix, soll laut einem neuen technischen Bericht von Moore’s Law is Dead einen gewaltigen Leistungssprung liefern: 6‑fach mehr Rasterisierungs‑Power und eine 20‑fache Raytracing‑Steigerung im Vergleich zur Xbox Series X.

Möglich macht das die neue AMD‑Magnus‑APU, die laut Analyse die Lücke zwischen Konsole und PC schließen soll – allerdings mit einem potenziell drastischen Preis von 999 bis 1.200 US‑Dollar zum geplanten Launch 2027.

Leistungssprung durch RDNA 5 und Hybrid‑CPU

Obwohl die Magnus‑APU nur rund 30 % mehr Compute Units besitzt, soll der Wechsel auf RDNA 5 jede Einheit um etwa 65 % schneller machen. Das Ergebnis wäre ein massiver Gesamtboost, der Bildraten jenseits der 120 FPS‑Marke ermöglichen soll – und damit über das hinausgeht, was für die PlayStation 6 erwartet wird.

Auch die CPU‑Seite klingt nach einem PC‑ähnlichen Ansatz: angeblich 3 Zen‑6‑Kerne plus 8 Zen‑6c‑Kerne in einem Hybrid‑Setup, das sowohl klassische Konsolenspiele als auch PC‑Titel stemmen soll.

Warum die Konsole so teuer werden könnte

Die Hardware bewegt sich klar in Richtung High‑End‑PC. Laut den Moore’s Law is Dead vorliegenden Dokumenten peilt AMD für die GPU‑Nachfolgekarte der 9070 XT – basierend auf demselben Chiplet wie die Magnus‑APU – allein schon 550 US‑Dollar an.

Rechnet man CPU‑Die und RAM hinzu, landet Microsoft selbst bei aggressiver Preisgestaltung bei mindestens 999 US‑Dollar. Realistischer sei ein Preis „im Bereich von 1.000 US‑Dollar“, aber unter 1.500 US‑Dollar.

Hybrid aus Konsole und PC

Mit der offiziellen Bestätigung, dass Helix Xbox‑ und PC‑Spiele nativ ausführen soll, positioniert sich das System als Hybrid – und damit als direkter Konkurrent zu Valves kommender Steam Machine.

Die Frage wird sein, wie Microsoft die enorme Leistung in echte Vorteile umsetzt und ob der Markt bereit ist, für eine Xbox erstmals vierstellige Summen zu zahlen.

Blick in die Zukunft

Da Project Helix weiterhin auf 2027 zielt, dürfte es nicht mehr allzu lange dauern, bis Microsoft erste echte Demonstrationen zeigt. Der Erfolg dieser Hardware könnte entscheidend dafür sein, wie sich Xbox künftig im Konsolen‑ und PC‑Segment positioniert.

Wie immer ist am Ende zu bedenken, dass diese Angaben nicht auf offiziellen Angaben basieren und die Zukunft zeigen wird, wie mächtig der Hybrid sein wird.