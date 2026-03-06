Xbox Next: Project Helix ist Next-Gen auf Steroiden und mächtig viel Power – Bericht

Die nächste Xbox‑Generation, intern Project Helix, soll laut einem neuen technischen Bericht von Moore’s Law is Dead einen gewaltigen Leistungssprung liefern: 6‑fach mehr Rasterisierungs‑Power und eine 20‑fache Raytracing‑Steigerung im Vergleich zur Xbox Series X.
Möglich macht das die neue AMD‑Magnus‑APU, die laut Analyse die Lücke zwischen Konsole und PC schließen soll – allerdings mit einem potenziell drastischen Preis von 999 bis 1.200 US‑Dollar zum geplanten Launch 2027.
Leistungssprung durch RDNA 5 und Hybrid‑CPU
Obwohl die Magnus‑APU nur rund 30 % mehr Compute Units besitzt, soll der Wechsel auf RDNA 5 jede Einheit um etwa 65 % schneller machen. Das Ergebnis wäre ein massiver Gesamtboost, der Bildraten jenseits der 120 FPS‑Marke ermöglichen soll – und damit über das hinausgeht, was für die PlayStation 6 erwartet wird.
Auch die CPU‑Seite klingt nach einem PC‑ähnlichen Ansatz: angeblich 3 Zen‑6‑Kerne plus 8 Zen‑6c‑Kerne in einem Hybrid‑Setup, das sowohl klassische Konsolenspiele als auch PC‑Titel stemmen soll.
Warum die Konsole so teuer werden könnte
Die Hardware bewegt sich klar in Richtung High‑End‑PC. Laut den Moore’s Law is Dead vorliegenden Dokumenten peilt AMD für die GPU‑Nachfolgekarte der 9070 XT – basierend auf demselben Chiplet wie die Magnus‑APU – allein schon 550 US‑Dollar an.
Rechnet man CPU‑Die und RAM hinzu, landet Microsoft selbst bei aggressiver Preisgestaltung bei mindestens 999 US‑Dollar. Realistischer sei ein Preis „im Bereich von 1.000 US‑Dollar“, aber unter 1.500 US‑Dollar.
Hybrid aus Konsole und PC
Mit der offiziellen Bestätigung, dass Helix Xbox‑ und PC‑Spiele nativ ausführen soll, positioniert sich das System als Hybrid – und damit als direkter Konkurrent zu Valves kommender Steam Machine.
Die Frage wird sein, wie Microsoft die enorme Leistung in echte Vorteile umsetzt und ob der Markt bereit ist, für eine Xbox erstmals vierstellige Summen zu zahlen.
Blick in die Zukunft
Da Project Helix weiterhin auf 2027 zielt, dürfte es nicht mehr allzu lange dauern, bis Microsoft erste echte Demonstrationen zeigt. Der Erfolg dieser Hardware könnte entscheidend dafür sein, wie sich Xbox künftig im Konsolen‑ und PC‑Segment positioniert.
Wie immer ist am Ende zu bedenken, dass diese Angaben nicht auf offiziellen Angaben basieren und die Zukunft zeigen wird, wie mächtig der Hybrid sein wird.
Ganz, wie ich es erwartet habe. Gaming wird zum Luxus. Und für 1200€ hat man immer noch kein Spiel und keinen 2. Controller. Da ist man dann schnell bei 1400€.
Und wenn man dann noch den Game Pass Basic braucht, um online spielen zu können oder Steam zu nutzen, kommen nochmal ca. 100 Euro pro Jahr Nutzung dazu.
Warten wir aber erstmal ab, was Microsoft da offiziell verkünden wird.
Bin ich sehr gespannt 👀
Auch wie die aufgebaut ist und ich bin ganz ehrlich ich habe lieber gleich eine starke Konsole als das in mitten der Generation dann eine pro Version kommt. Bei der ps4 war die pro quasi eigentlich Pflicht bei der ps5 jetzt eher nicht aber trotzdem. Ich Konsole am Anfang die richtig Reinknallt und über mehrere Jahre hält das ist genau das was ich will.
Wenn ms clever wäre würde sie den Preis möglichst an der ps6 anpassen. Die haben doch das Geld die können das locker wegstecken und damit vielleicht wieder eine gewisse Konkurrenz für Sony werden wovon alle Spieler letztlich profitieren.
Achja ich hoffe im übrigen das die meine Controller von hyperkin unterstützen 😅
Mein Eindruck ist, dass Microsoft Hardware nur noch als notwendiges Mittel zum Zweck betrachtet.
Ich denke daher nicht, dass sie in der nächsten Gen noch subventionieren werden oder wollen.
Genau der passende Preis für mich. Klingt schon fast zu perfekt. Day One Kauf 😊
Das könnte natürlich auch eine gute Übergangskonsole sein, wenn man von der Xbox auf den PC wechseln will. Die neuen Spiele könnte man sich dann günstiger über Steam kaufen und hat trotzdem noch seine alte Bibliothek von der Xbox.
Puh…also das ist schon ordentlich was vor allem für die Series S Besitzer da ist das für eine zweit oder dritt Konsole schon etwas zu viel.
Eventuell wäre ein Handheld als Kompromiss eine Lösung. Quasi als neue Series S.
Bei über 1000€ muss ich echt überlegen, dann aber eher nicht. Da wäre ein Handheld für einen vernünftigen Preis schon eher mein Ding.