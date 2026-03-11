Xbox Next: Project Helix liefert High-Performance für Xbox- und PC-Spiele

Auf der Game Developers Conference 2026 hat Jason Ronald, Leiter der Xbox-Plattformen, erstmals Details zu Xbox Next – Project Helix vorgestellt. Der Fachvortrag zu Project Helix richtete sich an Entwickler und Branchenvertreter.
Das Projekt zielt darauf ab, Xbox- und PC-Spiele gleichermaßen abzuspielen und dabei eine hohe Performance sowie ein Spielerlebnis aus erster Hand zu liefern.
Ronald erklärte, dass Project Helix von einem kundenspezifischen AMD-SoC angetrieben wird, AMD FSR NEXT unterstützt und speziell für die nächste Generation von DirectX mitentwickelt wurde. Ziel ist es, eine Plattform zu schaffen, die sowohl leistungsstark als auch flexibel ist und Entwicklern ermöglicht, die besten Features sowohl auf Konsole als auch auf PC gleichzeitig bereitzustellen.
Mit Project Helix könnten Spieler künftig ihre Lieblingsspiele plattformübergreifend erleben, ohne Abstriche bei Grafik, Framerate oder Steuerung machen zu müssen.
Jason sagte: „Project Helix wurde für Xbox-Konsolen-/PC-Spiele entwickelt und bietet High Performance sowie ein ultimatives, spielerorientiertes Erlebnis. Project Helix basiert auf einem speziell angepassten AMD-SoC und wurde Co-Designed für die nächste DirectX-Generation.“
Die Initiative verdeutlicht Microsofts Fokus auf Performance, Spielerfreundlichkeit und eine nahtlose Integration von Xbox- und PC-Erlebnissen.
Noch gibt es keinen offiziellen Release-Termin, doch die offizielle Ankündigung und die neuen Details auf der GDC geben einen klaren Ausblick auf die Ambitionen der nächsten Xbox-Generation und die Art und Weise, wie Entwickler und Spieler künftig von einer konsolidierten Hardware-Plattform profitieren könnten.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hä… das war es an Infos? Gibt es ein Video? Irgendetwas? Live Übertragung?
Jason Ronald richtete auf der GDC 2026 einen Fachvortrag zu Project Helix an Entwickler und Branchenvertreter. Das ist immer hinter verschlossenen Türen und nicht live zu sehen. Ist kein PAX- oder E3-Event. 😉
High Performance? Holy sh!t 💩 Die Xbox Konsole wird doch etwas besonderes dank PC und Xbox Spiele!
SHUT UP AND TAKE MY MONEY MICROSOFT!
Also die einzige info ist jetzt das Entwickler
mehr Freiheiten beim entwickeln haben
Dafür das es bei der GDC viele Infos zur Xbox Next
geben sollte ist das ziemlich dünn 😅
GDC ist für Entwickler, Branchenvertreter und Studios.
High Performance schön und Gut, darf ich meine Nieren behalten?