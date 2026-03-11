Xbox Next: Project Helix liefert High-Performance für Xbox- und PC-Spiele

Image: Xbox Next - Project Helix

Project Helix wird auf der GDC 2026 als neue Plattform vorgestellt, die Xbox- und PC-Spiele in sich vereint.

Auf der Game Developers Conference 2026 hat Jason Ronald, Leiter der Xbox-Plattformen, erstmals Details zu Xbox Next – Project Helix vorgestellt. Der Fachvortrag zu Project Helix richtete sich an Entwickler und Branchenvertreter.

Das Projekt zielt darauf ab, Xbox- und PC-Spiele gleichermaßen abzuspielen und dabei eine hohe Performance sowie ein Spielerlebnis aus erster Hand zu liefern.

Ronald erklärte, dass Project Helix von einem kundenspezifischen AMD-SoC angetrieben wird, AMD FSR NEXT unterstützt und speziell für die nächste Generation von DirectX mitentwickelt wurde. Ziel ist es, eine Plattform zu schaffen, die sowohl leistungsstark als auch flexibel ist und Entwicklern ermöglicht, die besten Features sowohl auf Konsole als auch auf PC gleichzeitig bereitzustellen.

Mit Project Helix könnten Spieler künftig ihre Lieblingsspiele plattformübergreifend erleben, ohne Abstriche bei Grafik, Framerate oder Steuerung machen zu müssen.

Jason sagte: „Project Helix wurde für Xbox-Konsolen-/PC-Spiele entwickelt und bietet High Performance sowie ein ultimatives, spielerorientiertes Erlebnis. Project Helix basiert auf einem speziell angepassten AMD-SoC und wurde Co-Designed für die nächste DirectX-Generation.“

Die Initiative verdeutlicht Microsofts Fokus auf Performance, Spielerfreundlichkeit und eine nahtlose Integration von Xbox- und PC-Erlebnissen.

Noch gibt es keinen offiziellen Release-Termin, doch die offizielle Ankündigung und die neuen Details auf der GDC geben einen klaren Ausblick auf die Ambitionen der nächsten Xbox-Generation und die Art und Weise, wie Entwickler und Spieler künftig von einer konsolidierten Hardware-Plattform profitieren könnten.

    • Z0RN 500595 XP Xboxdynasty MVP Silber | 11.03.2026 - 18:48 Uhr
      Antwort auf the-last-of-me-x

      Jason Ronald richtete auf der GDC 2026 einen Fachvortrag zu Project Helix an Entwickler und Branchenvertreter. Das ist immer hinter verschlossenen Türen und nicht live zu sehen. Ist kein PAX- oder E3-Event. 😉

      1
  2. Sevalot 7680 XP Beginner Level 4 | 11.03.2026 - 18:42 Uhr

    High Performance? Holy sh!t 💩 Die Xbox Konsole wird doch etwas besonderes dank PC und Xbox Spiele!

    SHUT UP AND TAKE MY MONEY MICROSOFT!

    0
  3. Fire12 10920 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 11.03.2026 - 18:48 Uhr

    Also die einzige info ist jetzt das Entwickler
    mehr Freiheiten beim entwickeln haben
    Dafür das es bei der GDC viele Infos zur Xbox Next
    geben sollte ist das ziemlich dünn 😅

    0
    • Z0RN 500595 XP Xboxdynasty MVP Silber | 11.03.2026 - 18:50 Uhr
      Antwort auf Fire12

      GDC ist für Entwickler, Branchenvertreter und Studios.

      0

