Xbox Next: Project Helix liefert High-Performance für Xbox- und PC-Spiele

Project Helix wird auf der GDC 2026 als neue Plattform vorgestellt, die Xbox- und PC-Spiele in sich vereint.

Auf der Game Developers Conference 2026 hat Jason Ronald, Leiter der Xbox-Plattformen, erstmals Details zu Xbox Next – Project Helix vorgestellt. Der Fachvortrag zu Project Helix richtete sich an Entwickler und Branchenvertreter.

Das Projekt zielt darauf ab, Xbox- und PC-Spiele gleichermaßen abzuspielen und dabei eine hohe Performance sowie ein Spielerlebnis aus erster Hand zu liefern.

Ronald erklärte, dass Project Helix von einem kundenspezifischen AMD-SoC angetrieben wird, AMD FSR NEXT unterstützt und speziell für die nächste Generation von DirectX mitentwickelt wurde. Ziel ist es, eine Plattform zu schaffen, die sowohl leistungsstark als auch flexibel ist und Entwicklern ermöglicht, die besten Features sowohl auf Konsole als auch auf PC gleichzeitig bereitzustellen.

Mit Project Helix könnten Spieler künftig ihre Lieblingsspiele plattformübergreifend erleben, ohne Abstriche bei Grafik, Framerate oder Steuerung machen zu müssen.

Jason sagte: „Project Helix wurde für Xbox-Konsolen-/PC-Spiele entwickelt und bietet High Performance sowie ein ultimatives, spielerorientiertes Erlebnis. Project Helix basiert auf einem speziell angepassten AMD-SoC und wurde Co-Designed für die nächste DirectX-Generation.“

Die Initiative verdeutlicht Microsofts Fokus auf Performance, Spielerfreundlichkeit und eine nahtlose Integration von Xbox- und PC-Erlebnissen.

Noch gibt es keinen offiziellen Release-Termin, doch die offizielle Ankündigung und die neuen Details auf der GDC geben einen klaren Ausblick auf die Ambitionen der nächsten Xbox-Generation und die Art und Weise, wie Entwickler und Spieler künftig von einer konsolidierten Hardware-Plattform profitieren könnten.