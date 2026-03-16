Xbox Next: Project Helix mit mehr Rohleistung als PlayStation 6, sagen Experten

PlayStation 6 und Xbox Project Helix im Vergleich: geleakte Daten deuten auf Leistungsplus für Microsoft, aber ohne spürbaren Abstand.

Die bisher geleakten aber unbestätigten Spezifikationen zu PlayStation 6 und Xbox Project Helix sorgen für erste Einschätzungen zur kommenden Konsolengeneration.

Laut einer frühen Analyse von Digital Foundry wird Microsofts System zwar die höhere Rohleistung bieten, der Vorsprung soll jedoch kaum praktische Auswirkungen haben. Die Experten betonen, dass die Unterschiede nicht viel bringen und im Alltag nicht wirklich bedeutsam seien.

Auf NeoGAF ergänzt der bekannte AMD‑Leaker Kepler_L2, dass Project Helix tatsächlich klar stärkere Werte aufweist. Die APU Magnus soll rund fünfundzwanzig Prozent mehr TFlops und Tex‑Rate, ein Drittel mehr Front‑end‑ und Pixel‑Durchsatz sowie 140 Prozent mehr Last‑Level‑Cache und 20 Prozent höhere Speicherbandbreite bieten.

Trotz dieser Zahlen stimmt er Digital Foundry zu: Die Vorteile reichen nicht aus, um drastische Unterschiede wie doppelte Bildraten oder exklusive Grafikmodi zu ermöglichen. Stattdessen erwartet er leicht höhere interne Auflösungen oder minimal bessere Einstellungen, während zukünftige Upscaling‑Technologien wie PSSR und AMD FSR Diamond ohnehin einen Großteil der Darstellung übernehmen werden.

Entscheidender könnte der Preis werden. Digital Foundry weist darauf hin, dass der neue Xbox‑Chip mit über vierhundert Quadratmillimetern deutlich größer ausfällt und damit teurer zu produzieren sein dürfte. Die PlayStation 6 setzt laut den Leaks auf ein kompakteres, monolithisches Design, das eher dem PS5‑Pro‑Format entspricht und damit kostengünstiger sein könnte.

Sollte Project Helix teurer in der Herstellung sein, könnte dies trotz Leistungsplus die Marktposition erschweren.

Da Sony und Microsoft weiterhin einen Release im Jahr 2027 anpeilen, dürfte es nicht mehr lange dauern, bis offizielle Informationen folgen. Bis dahin bleiben die geleakten Daten eine Grundlage für Einschätzungen, während die tatsächlichen Fähigkeiten der PlayStation 6 und von Xbox Project Helix erst mit der finalen Enthüllung klar werden.