Xbox Next: Project Helix mit mehr Rohleistung als PlayStation 6, sagen Experten

Die bisher geleakten aber unbestätigten Spezifikationen zu PlayStation 6 und Xbox Project Helix sorgen für erste Einschätzungen zur kommenden Konsolengeneration.
Laut einer frühen Analyse von Digital Foundry wird Microsofts System zwar die höhere Rohleistung bieten, der Vorsprung soll jedoch kaum praktische Auswirkungen haben. Die Experten betonen, dass die Unterschiede nicht viel bringen und im Alltag nicht wirklich bedeutsam seien.
Auf NeoGAF ergänzt der bekannte AMD‑Leaker Kepler_L2, dass Project Helix tatsächlich klar stärkere Werte aufweist. Die APU Magnus soll rund fünfundzwanzig Prozent mehr TFlops und Tex‑Rate, ein Drittel mehr Front‑end‑ und Pixel‑Durchsatz sowie 140 Prozent mehr Last‑Level‑Cache und 20 Prozent höhere Speicherbandbreite bieten.
Trotz dieser Zahlen stimmt er Digital Foundry zu: Die Vorteile reichen nicht aus, um drastische Unterschiede wie doppelte Bildraten oder exklusive Grafikmodi zu ermöglichen. Stattdessen erwartet er leicht höhere interne Auflösungen oder minimal bessere Einstellungen, während zukünftige Upscaling‑Technologien wie PSSR und AMD FSR Diamond ohnehin einen Großteil der Darstellung übernehmen werden.
Entscheidender könnte der Preis werden. Digital Foundry weist darauf hin, dass der neue Xbox‑Chip mit über vierhundert Quadratmillimetern deutlich größer ausfällt und damit teurer zu produzieren sein dürfte. Die PlayStation 6 setzt laut den Leaks auf ein kompakteres, monolithisches Design, das eher dem PS5‑Pro‑Format entspricht und damit kostengünstiger sein könnte.
Sollte Project Helix teurer in der Herstellung sein, könnte dies trotz Leistungsplus die Marktposition erschweren.
Da Sony und Microsoft weiterhin einen Release im Jahr 2027 anpeilen, dürfte es nicht mehr lange dauern, bis offizielle Informationen folgen. Bis dahin bleiben die geleakten Daten eine Grundlage für Einschätzungen, während die tatsächlichen Fähigkeiten der PlayStation 6 und von Xbox Project Helix erst mit der finalen Enthüllung klar werden.
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Am Ende wird der Preis entscheiden. Sollte es da große Unterschiede geben, wonach man nach den Berichten ausgehen kann, spielen die beiden Konsolen sowieso in unterschiedlichen Gewichtsklassen.
Entscheidend ist die Markenstärke und die Fantreue.
Leistung und Preis haben die letzten Jahre auch kaum eine Rolle gespielt.
Natürlich ist der Preis der alles entscheidende Faktor. Nur weil es PlayStation heißt, kann Sony die nächste Konsole nicht für über 1k verkaufen. Dann Floppt das ding kolossal. Microsoft geht mit Helix ja bewusst einen anderen weg und wird wohl kaum mit 20+ Millionen verkauften Einheiten rechnen.
Wenn es am Preis liegen würde dann wäre die Series s die meistverkaufte Konsole der aktuellen Generation.
Du musst den Preis auch in Relation setzten. Die Series S ist eine deutlich abgespeckte Version der normalen Konsole. Damit wurde sie auch beworben.
Welche Relation? Die Multiplattformspiele sind doch die selben und leistungstechnisch kaum relevant. Das zeigt sehr gut das der Preisunterschied keine Rolle spielt sondern die Marke.
Aus dem Grund greifen Leute auch lieber zu Iphone statt zu Android. Markentreue und das selbe Ökosystem sind vielen einfach wichtiger.
Ich rede von Stammkunden und keine Neukunden!
Deine Annahme würde nur zutreffen wenn die Konsolen preislich komplett auseinander liegen würden. Wenn Playstation 100-200 Euro teurer wäre als die Xbox, würden die allermeisten die aktuell auf der Playstation unterwegs sind bestimmt nicht das Lager wechseln sondern in ihrem Ökosystem bleiben.
Bibliothek und Freundesliste wäre mit Wechsel dahin. Sony wird zu 100% die PS6 abwärtskompatibel machen um etwas gegen den Hybriden gegenzulenken.
Playstation wird auch in der nächsten Generation der Platzhirsch bleiben. Dazu hat MS einfach das Marketing all die Jahre zu sehr schleifen lassen.
Das bestreite ich doch gar nicht. Aber der Preis war schon immer kriegsentscheidend bei den Konsolen. Sony kann eben auch keine Mondpreise verlangen.
Rohe Leistung ist seit gut zwei Generationen nicht mehr entscheidend gewesen, wird nun auch nicht anders sein. Dank immensen Upscaller etc. Sinkt dieser Aspekt es so wieso.
Es steht und fällt wie immer mit dem Preis, gerade zur derzeitigen Lage.
Die neue Xbox Helix wird gegenüber der PS6 wie aktuell eine PS5 Pro gegenüber einer PS5 Standard sein, ohne die bekannten Probleme der Pro Variante.
Das denke ich eher nicht.
Hier heisst es doch, dass sie 25% mehr TFlops haben wird als die PS6.
PS5 hat 10,28, Series X 12 und PS5 Pro 16,7.
Damit verhält sich die Helix im Vergleich zur PS6 eher wie die Series X zur PS5 Standard.
Aufgrund der besseren Sony Entwickler Tools waren PS5 Spiele meist besser optimiert als Series X Spiele.
Bei Helix vermute ich, wird es mit der Windows Basis sogar noch schwierier für die Entwickler.
Ich denke Helix und PS6 werden sich daher kaum bei den Spielen unterscheiden.
Erstmal, die meisten Spiele haben tatsächlich auf der Xbox Series X besser performt als auf der PS5, kann man viele Vergleichvideos anschauen, wenn die PS5 besser war, gab es immer einen Artikel dazu, ist mir zumindest so aufgefallen.
Ich habe mal die Daten zusammengetragen:
Die Xbox Series X ist in reiner GPU-Rechenleistung ca. 17–18 % stärker.
Xbox Series hat ca. 8,6 % höhere CPU Leistung gegenüber der PS5.
Im RAM/Bandbreite hat man ca 25% mehr Leistung, was die PS5 mit der schnelleren SSD wieder ausgleicht.
Die PS5 Pro hat eine ca. 37–38 % höhere GPU Rechenleistung als die XSX.
Xbox Series hat ca. 8,6 % höhere CPU Leistung gegenüber der PS5 Pro.
Die PS5 Pro hat eine 3% höhere Bandbreite/RAM als die XSX.
Wie oft willst du das noch hier schreiben?
Die neue Xbox Helix wird gegenüber der PS6 wie aktuell eine PS5 Pro gegenüber einer PS5 Standard sein, ohne die bekannten Probleme der Pro Variante.
Wurde wieder die Glaskugel ausgepackt?
Kommt nicht überraschend….da die Helix am Ende ein PC ist der die Konsolenerfahrung einfach nur simuliert….praktisch die MS Antwort auf SteamOS. Das ein PC generell mehr Rohleistung braucht gegenüber einer klassischen Konsole ist auch nichts neues…..das war ja im Grunde immer der Vorteile einer Konsole, dass sie sehr effizient arbeiten gegenüber eines PC`s. Dadurch ist es nicht überraschend dass die Rohleistung der Helix in der Praxis „verpufft“ bzw kleiner ausfällt als viele es erwarten bzw erhofft haben…..die Helix ist nun mal mehr PC als Konsole, mit allen Vorteilen die ein PC so mit sich bringt, aber halt auch mit seinen Nachteilen.
Bei der Mehrleistung und einem „offenen“ System, wird die Leistung aufjedenfall zu spüren sein, würde man am PC auch deutlich merken.
Aber zu denken das man statt 120FPS 4K dann 240FPS hat, ist quatsch, wo eh mehr als die Hälfte auf 60Hz TV spielen und die anderen gerade einmal 120Hz haben, die wenigsten (unter 5%) werden bessere TV/Monitore besitzen.
Die neue Xbox Helix wird gegenüber der PS6 wie aktuell eine PS5 Pro gegenüber einer PS5 Standard sein, ohne die bekannten Probleme der Pro Variante.
Der Erfolg wird von mehreren Faktoren abhängen, die Hardware Leistung ist aber meiner Meinung nach nicht relevant.
Wichtig wird wie so oft der Preis sein!
Welche Features bietet das Gerät? Steam Integration und ein Windows 11 PC sind schon mal gute Argumente.
Die angedeutete Erweiterung der Abwärtskompatibilität könnte für viele ein Argument sein.
Aber auch Auto-Upsacling, Auto-RayTraycing, FPS-Boost und Auto-HDR für alte Games sind für Pro-Gamer echte Kaufgründe.
Bezüglich der Hardware Leistung scheint Valve Microsoft mit der Steam Maschine zuvor kommen zu wollen und den Low-Markt zu besetzen.
Somit bleibt Microsoft nur die Flucht nach vorne 😅
Nicht überraschend das die Nextbox mehr Rohleistung haben wird. Allein wenn man sich die Chipgröße der Geräte ansieht, sollte das jedem klar sein. Wichtiger ist was am Ende an Leistung rauskommt. Noch viel wichtiger wird der aufgerufene Preis werden. Und da sehe ich nur ein Gerät profitieren.
Richtig. Der günstigste Mid- bis high-end PC aller Zeiten. Aber komm…
Die 800 Euro Konsole wird schon auch ihre Abnehmer finden. 😉
🙂
Chapeau 🫴🏻
Soll sich jeder kaufen was er für richtig hält. Können halt nicht alle gerettet werden und eine PS6 haben. 🙂
Es wird wie so oft der Preis entscheidend sein. Dass die Leistung und Grafik jetzt nicht gewaltige Sprünge machen, war mir schon irgendwie klar.