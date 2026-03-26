Xbox Next: Project Helix nicht die letzte Xbox-Konsole, sagt Insider

Project Helix steht nicht für das Ende der Xbox Konsolen laut neuen Aussagen eines Insiders.

Seit Jahren hält sich hartnäckig ein Narrativ, das der Xbox-Sparte von Microsoft eine ungewisse Zukunft im klassischen Konsolengeschäft bescheinigt. Immer wieder flammt die Diskussion auf, ob sich das Unternehmen langfristig vollständig vom Hardware-Markt zurückziehen könnte. Mit dem intern gehandelten Projekt Helix, einem möglichen Hybrid aus Konsole und PC, sahen viele bereits die letzte Evolutionsstufe der Marke.

Neue Aussagen sorgen nun jedoch für eine klare Gegenbewegung zu diesen Spekulationen. Laut Brancheninsider Jez Corden wird Project Helix keineswegs das Ende der Xbox-Konsolen markieren.

Wörtlich widerspricht er der weit verbreiteten Annahme deutlich und erklärt, dass er nicht der Meinung sei, dass es sich dabei um die letzte Konsole handelt. Vielmehr betont er, dass er sicher wisse, dass dies nicht das Ende sei und Microsoft auch weiterhin neue Geräte entwickeln werde.

Diese Einordnung rückt die aktuelle Diskussion in ein anderes Licht. Während Project Helix vielerorts als finale Chance interpretiert wurde, deutet sich nun an, dass es sich vielmehr um einen weiteren Schritt innerhalb einer langfristigen Hardware-Strategie handeln könnte. Besonders die Kombination aus klassischer Konsole und PC-Architektur gilt als möglicher Schlüssel für die nächste Generation.

Gleichzeitig bleibt die Unsicherheit bestehen, wie sich das Konsolengeschäft insgesamt entwickeln wird. Der Wandel hin zu Services, Cloud-Gaming und plattformübergreifenden Ökosystemen verändert die Rolle klassischer Hardware zunehmend. Dennoch sprechen die aktuellen Aussagen dafür, dass Xbox auch in Zukunft auf eigene Geräte setzen dürfte.

Damit scheint eines vorerst klar: Das Ende der Xbox-Konsole ist offenbar nicht in Sicht, auch wenn sich die Form dieser Hardware in den kommenden Jahren deutlich verändern könnte.