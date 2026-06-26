Xbox Next: Project Helix Preis: Wie viel könnte die neue Xbox kosten?

Wer mit dem Kauf einer Xbox Series X|S liebäugelt, sollte sich beeilen. Microsoft hat angekündigt, die Preise für Xbox-Konsolen weltweit zum 1. August 2026 erneut anzuheben.
Aktuelle Angebote:
Betroffen sind sämtliche aktuellen Modelle. Laut Microsoft steigt der Preis der 512-GB-Versionen um 100 US-Dollar, während Konsolen mit 1 TB Speicher um 150 US-Dollar teurer werden. Gleichzeitig wird das 2-TB-Modell eingestellt und künftig nicht mehr angeboten.
Bereits im Oktober des vergangenen Jahres hatte Microsoft die Preise für Xbox-Konsolen in den USA um 20 bis 70 US-Dollar erhöht. Das Unternehmen erklärt, man habe gehofft, weitere Anpassungen vermeiden zu können. Die anhaltende Krise bei Speicher- und Speicherchip-Komponenten habe jedoch zu drastischen Kostensteigerungen geführt.
Nach Angaben von Microsoft haben sich die Preise für Speicher und Arbeitsspeicher bereits um mehr als das 2,5-Fache erhöht.
Zudem rechnet das Unternehmen bis Herbst 2027 mit einer weiteren Verdopplung der Kosten. Besonders betroffen seien Konsolenhersteller, da Spielekonsolen traditionell mit sehr geringen Margen oder sogar unter den eigentlichen Herstellungskosten verkauft werden.
Das ändert sich ab 1. August 2026
- Preissteigerung von 100 US-Dollar für 512-GB-Modelle
- Preissteigerung von 150 US-Dollar für 1-TB-Modelle
- Einstellung des 2-TB-Modells
- Weltweite Umsetzung der neuen Preise
Die aktuellen Preisentwicklungen könnten auch direkte Auswirkungen auf die nächste Konsolengeneration haben. Project Helix, intern als Xbox Next bezeichnet, wird voraussichtlich in einem deutlich teureren Marktumfeld erscheinen.
Da Hardwarepreise für Speicher und Chips stark gestiegen sind, könnte sich diese Entwicklung auch in der Preisgestaltung zukünftiger Konsolen widerspiegeln. Historisch gesehen wurden neue Konsolengenerationen zwar häufig subventioniert, doch die aktuellen Kostensteigerungen könnten diesen Spielraum deutlich einschränken.
Gleichzeitig zeigt Microsoft mit den neuen Modellen zur Finanzierung und dem Gebrauchtmarkt-Programm, dass der Fokus stärker auf flexible Einstiegsoptionen gelegt wird, um höhere Hardwarepreise abzufedern.
Diese Faktoren beeinflussen den möglichen Preis
- Steigende Produktionskosten moderner Chips
- Speicherpreise steigen laut Microsoft um mehr als das 2,5-Fache
- Weitere Verdopplung bis Herbst 2027 möglich
- Höhere Entwicklungskosten für neue Hardware
- Aktuelle Preisstrategie von Microsoft im Xbox-Ökosystem
- Wettbewerb mit PlayStation und PC
- Allgemeine Marktentwicklung im Konsolensegment
- Konsolen werden traditionell mit geringer Marge verkauft
- Marktumfeld verschiebt sich deutlich in Richtung Premium-Hardware
Traditionell verfolgen Konsolenhersteller ein Modell der sogenannten Mischkalkulation. Dabei wird Hardware häufig nicht mit Gewinn verkauft, sondern subventioniert, um möglichst viele Nutzer in das eigene Ökosystem zu bringen. Einnahmen entstehen anschließend über Spieleverkäufe, digitale Inhalte und Abo-Services wie Xbox Game Pass.
Wie teuer könnte Xbox Next werden?
Ein konkreter Preis für Project Helix ist derzeit nicht bekannt. Klar ist jedoch: Die nächste Xbox wird voraussichtlich im High-End-Segment positioniert sein. Bei der aktuell verrückten Entwicklung scheinen Preiszettel von 1000,- bis 2000,- Euro möglich zu sein.
Valve verkauft bspw. die Steam Machine mit 512GB Speicherplatz – ohne Controller für 1039 Euro. Project Helix soll von der Leistung deutlich darüber liegen. Das bedeutet, dass sich der Preis stärker an der verbauten Leistung und aktuellen Marktbedingungen orientieren dürfte als bei früheren Generationen.
Kurzes Fazit
Vor dem Hintergrund steigender Kosten im gesamten Hardwaremarkt erscheint es wahrscheinlich, dass Xbox Next preislich über der aktuellen Konsolengeneration liegen könnte. Eine exakte Einordnung ist jedoch erst mit offiziellen Informationen möglich. Dennoch scheint ein Preis von um die 1500,- Euro nicht unwahrscheinlich, sollte sich der Markt nicht beruhigen.
Xbox Next bleibt jedenfalls ein spannendes Zukunftsprojekt mit vielen offenen Fragen. Während technische Details und Release-Zeitraum noch unklar sind, deutet vieles darauf hin, dass Microsoft bei Project Helix stärker auf Premium-Hardware setzt – was sich auch im Preis widerspiegeln dürfte.
Was glaubt ihr, was wird die neue Konsole kosten?
47 Kommentare AddedMitdiskutieren
Definitiv zuviel… für mich jedenfalls. Die ganzen Konzerne verdienen unseren Support irgendwie auch nicht mehr so wirklich…
Dann hol ich mir lieber einen anständigen Gaming PC.
In diesem Augenblick mach ich hier drei Sachen gleichzeitig mit meinen Office PC.
1. Film runterladen
2. Musik hören
3. Und news lesen. 3 Seiten gleichzeitig geöffnet.
Also wenn es so weitergeht mit den Preisen dann lehne ich mich mal weit aus dem Fenster und tippe 1599 bis 1799 Euro…
Ich hoffe das die nächste Xbox mit vielen KI-Innovationen bezüglich der Hardware erscheint. Ob das jetzt nativ ist oder gerendert sieht der Mensch kein 4K und 120 FPS sowie nicht mehr…
Ich gehe von mindestens 999€ aus, da muss ich mir aber gut überlegen ob net ein PC in der gleichen Preisklasse die bessere Lösung wäre. Die jetzigen Preise sind ja schon für viele zu hoch und gerade die jüngere Zuelgruppe ohne eigenes Einkommen wird da hinten runter fallen, weil die Eltern ihren Kids bestimmt keine Konsole 1000€ + kaufen werden, das ist viel Geld für sowas. Der Preis wird nächste Gen der entscheidende Faktor sein zu Release für alle Hersteller
Nach der gestrigen Ankündigung und auch der offizielle Preis der Steam Machine, werden die neuen Konsolen keine Schnapper werden, wenn nicht ordentlich subventioniert wird.
Aber so stark werden die Konsolen, wenn überhaupt, nicht subventioniert werden.
Allerdings müssen sich Microsoft und auch Sony etwas einfallen lassen, um die Konsole zum Start attraktiver zu machen. Gewisse Bundles, wo ein Spiel und/oder zweiter Controller (ohne Aufpreis) dabei ist.
Eine nackte Konsole für weit über 1.000€ wird es sehr schwer haben.
Gerade Microsoft hätte die Preiserhöhung auslassen sollen. Die Konsolenverkäufe sind eh nicht sonderlich hoch und da wäre der Verlust wahrscheinlich nicht so extrem hoch gewesen. Mit Sicht auf die nächste Generation hätte dies die Verkäufe noch mal ankurbeln können.
Nachdem alten Gerücht 1500€ aufwärts.