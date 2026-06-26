Xbox Next: Project Helix Preis: Wie viel könnte die neue Xbox kosten?

Die große Frage: Wie hoch fällt der Xbox Next-Preis aus? Erste Einschätzungen zur möglichen Kostenentwicklung von Project Helix.

Wer mit dem Kauf einer Xbox Series X|S liebäugelt, sollte sich beeilen. Microsoft hat angekündigt, die Preise für Xbox-Konsolen weltweit zum 1. August 2026 erneut anzuheben.

Aktuelle Angebote:

Betroffen sind sämtliche aktuellen Modelle. Laut Microsoft steigt der Preis der 512-GB-Versionen um 100 US-Dollar, während Konsolen mit 1 TB Speicher um 150 US-Dollar teurer werden. Gleichzeitig wird das 2-TB-Modell eingestellt und künftig nicht mehr angeboten.

Bereits im Oktober des vergangenen Jahres hatte Microsoft die Preise für Xbox-Konsolen in den USA um 20 bis 70 US-Dollar erhöht. Das Unternehmen erklärt, man habe gehofft, weitere Anpassungen vermeiden zu können. Die anhaltende Krise bei Speicher- und Speicherchip-Komponenten habe jedoch zu drastischen Kostensteigerungen geführt.

Nach Angaben von Microsoft haben sich die Preise für Speicher und Arbeitsspeicher bereits um mehr als das 2,5-Fache erhöht.

Zudem rechnet das Unternehmen bis Herbst 2027 mit einer weiteren Verdopplung der Kosten. Besonders betroffen seien Konsolenhersteller, da Spielekonsolen traditionell mit sehr geringen Margen oder sogar unter den eigentlichen Herstellungskosten verkauft werden.

Das ändert sich ab 1. August 2026

Preissteigerung von 100 US-Dollar für 512-GB-Modelle

Preissteigerung von 150 US-Dollar für 1-TB-Modelle

Einstellung des 2-TB-Modells

Weltweite Umsetzung der neuen Preise

Die aktuellen Preisentwicklungen könnten auch direkte Auswirkungen auf die nächste Konsolengeneration haben. Project Helix, intern als Xbox Next bezeichnet, wird voraussichtlich in einem deutlich teureren Marktumfeld erscheinen.

Da Hardwarepreise für Speicher und Chips stark gestiegen sind, könnte sich diese Entwicklung auch in der Preisgestaltung zukünftiger Konsolen widerspiegeln. Historisch gesehen wurden neue Konsolengenerationen zwar häufig subventioniert, doch die aktuellen Kostensteigerungen könnten diesen Spielraum deutlich einschränken.

Gleichzeitig zeigt Microsoft mit den neuen Modellen zur Finanzierung und dem Gebrauchtmarkt-Programm, dass der Fokus stärker auf flexible Einstiegsoptionen gelegt wird, um höhere Hardwarepreise abzufedern.

Diese Faktoren beeinflussen den möglichen Preis

Steigende Produktionskosten moderner Chips Speicherpreise steigen laut Microsoft um mehr als das 2,5-Fache Weitere Verdopplung bis Herbst 2027 möglich

Höhere Entwicklungskosten für neue Hardware

Aktuelle Preisstrategie von Microsoft im Xbox-Ökosystem

Wettbewerb mit PlayStation und PC

Allgemeine Marktentwicklung im Konsolensegment

Konsolen werden traditionell mit geringer Marge verkauft

Marktumfeld verschiebt sich deutlich in Richtung Premium-Hardware

Traditionell verfolgen Konsolenhersteller ein Modell der sogenannten Mischkalkulation. Dabei wird Hardware häufig nicht mit Gewinn verkauft, sondern subventioniert, um möglichst viele Nutzer in das eigene Ökosystem zu bringen. Einnahmen entstehen anschließend über Spieleverkäufe, digitale Inhalte und Abo-Services wie Xbox Game Pass.

Wie teuer könnte Xbox Next werden?

Ein konkreter Preis für Project Helix ist derzeit nicht bekannt. Klar ist jedoch: Die nächste Xbox wird voraussichtlich im High-End-Segment positioniert sein. Bei der aktuell verrückten Entwicklung scheinen Preiszettel von 1000,- bis 2000,- Euro möglich zu sein.

Valve verkauft bspw. die Steam Machine mit 512GB Speicherplatz – ohne Controller für 1039 Euro. Project Helix soll von der Leistung deutlich darüber liegen. Das bedeutet, dass sich der Preis stärker an der verbauten Leistung und aktuellen Marktbedingungen orientieren dürfte als bei früheren Generationen.

Kurzes Fazit

Vor dem Hintergrund steigender Kosten im gesamten Hardwaremarkt erscheint es wahrscheinlich, dass Xbox Next preislich über der aktuellen Konsolengeneration liegen könnte. Eine exakte Einordnung ist jedoch erst mit offiziellen Informationen möglich. Dennoch scheint ein Preis von um die 1500,- Euro nicht unwahrscheinlich, sollte sich der Markt nicht beruhigen.

Xbox Next bleibt jedenfalls ein spannendes Zukunftsprojekt mit vielen offenen Fragen. Während technische Details und Release-Zeitraum noch unklar sind, deutet vieles darauf hin, dass Microsoft bei Project Helix stärker auf Premium-Hardware setzt – was sich auch im Preis widerspiegeln dürfte.

Was glaubt ihr, was wird die neue Konsole kosten?