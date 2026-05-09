Xbox Next: Project Helix setzt auf Zstandard und Neural Compression

Microsoft arbeitet bei der nächsten Xbox-Generation „Project Helix“ offenbar an neuen Technologien, um die wachsenden Anforderungen bei Grafik, Speicher und Performance besser zu bewältigen.
Im Fokus stehen dabei moderne Kompressionsverfahren, darunter sogenannte neuronale Texturkompressionen, die laut Angaben aus einer Präsentation auf der GDC 2026 eingesetzt werden sollen. Diese sollen helfen, Speicher- und Bandbreitenlimits bei hochauflösenden Assets zu reduzieren.
Zusätzlich setzt das Entwicklerteam laut Microsoft auf eine verstärkte Nutzung von Zstandard, einem modernen Kompressionsstandard, der in Kombination mit der neuesten DirectStorage-Version verwendet wird. Dadurch sollen Spieldaten direkt von der SSD gestreamt werden können, ohne klassische Engpässe im Arbeitsspeicher zu erzeugen.
Diese Technik soll insbesondere dafür sorgen, dass große Spielwelten effizienter geladen und verarbeitet werden können, während gleichzeitig die Hardwareanforderungen besser kontrollierbar bleiben.
Laut Microsoft-Vertretern wird Project Helix in den kommenden Monaten weiter vorgestellt. Zudem ist geplant, ab 2027 erste Alpha-Entwickler-Kits an Studios auszuliefern, um die neue Hardware frühzeitig in der Spieleentwicklung zu testen.
Parallel dazu wird intern bereits darüber gesprochen, dass Speicherknappheit und steigende Hardwarekosten Einfluss auf Preis und Verfügbarkeit der neuen Konsole haben könnten.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Kompressionsverfahren, das verstehe ich. Finde ich super, besonders bei den steigenden Größen der Spiele. Forza Horizon 6 ist bei knapp 150 Gigabyte😳😳😳
Dabei geht es nicht um die Speichergröße der Spiele.
Es geht darum die benötigten Daten schnell von der SSD in den Vram zu bekommen.
Dadurch vermeidet man Pop ins und Streaming Ruckler.
Ok danke dir für die Erklärung. Wieder was gelernt.
Natürlich geht es darum auch um die Speichergröße. Wieso sollten komprimierte Texturen, Assets usw. keinen Platz sparen?
Außerdem zeigt die Technik bei Nvidia aktuell, dass durch die Technik VRAM gespart wird und so auch Grafikkarten mit wenig VRAM ein fast ähnliches Bild erzeugen können.
So bleibt bei Konsolen mehr RAM für andere Dinge
Auch im Hinblick auf die Speicherkrise und den damit teureren SSD‘s muss man einfach neue Komprimierungslösungen finden. Es ist gar nicht abzusehen wie lange das noch dauert , und auch so können Spiele ja nicht unendlich weiter wachsen was Speicherbedarf angeht
Hauptsächlich möchte man Bandbreitenlimits erhöhen weil die Assets immer aufwendiger werden.
Direct storage nutzen die Konsolen quasi schon immer weil sie keinen dedizierten RAM haben.
Die Helix wird bestimmt wieder ein sehr hochwertiges Stück Hardware wie die Series X.
Davon ist auszugehen.
Die Series X ist richtig gut geworden.
Ich hoffe doch das die Helix mal ne größere SSD bekommt, 1TB war schon zu Series X Zeiten sehr, sehr minimal 😅
Denke auch, dass man hier wieder starke Hardware abliefern wird 👍.
Dann man tau.