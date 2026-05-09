Xbox Next: Project Helix setzt auf Zstandard und Neural Compression

Microsoft arbeitet bei der nächsten Xbox-Generation „Project Helix“ offenbar an neuen Technologien, um die wachsenden Anforderungen bei Grafik, Speicher und Performance besser zu bewältigen.

Im Fokus stehen dabei moderne Kompressionsverfahren, darunter sogenannte neuronale Texturkompressionen, die laut Angaben aus einer Präsentation auf der GDC 2026 eingesetzt werden sollen. Diese sollen helfen, Speicher- und Bandbreitenlimits bei hochauflösenden Assets zu reduzieren.

Zusätzlich setzt das Entwicklerteam laut Microsoft auf eine verstärkte Nutzung von Zstandard, einem modernen Kompressionsstandard, der in Kombination mit der neuesten DirectStorage-Version verwendet wird. Dadurch sollen Spieldaten direkt von der SSD gestreamt werden können, ohne klassische Engpässe im Arbeitsspeicher zu erzeugen.

Diese Technik soll insbesondere dafür sorgen, dass große Spielwelten effizienter geladen und verarbeitet werden können, während gleichzeitig die Hardwareanforderungen besser kontrollierbar bleiben.

Laut Microsoft-Vertretern wird Project Helix in den kommenden Monaten weiter vorgestellt. Zudem ist geplant, ab 2027 erste Alpha-Entwickler-Kits an Studios auszuliefern, um die neue Hardware frühzeitig in der Spieleentwicklung zu testen.

Parallel dazu wird intern bereits darüber gesprochen, dass Speicherknappheit und steigende Hardwarekosten Einfluss auf Preis und Verfügbarkeit der neuen Konsole haben könnten.