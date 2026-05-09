Xbox Next: Project Helix setzt auf Zstandard und Neural Compression

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Project Helix nutzt laut Bericht neue Kompression und SSD-Streaming für Xbox Next-Gen.

Microsoft arbeitet bei der nächsten Xbox-Generation „Project Helix“ offenbar an neuen Technologien, um die wachsenden Anforderungen bei Grafik, Speicher und Performance besser zu bewältigen.

Im Fokus stehen dabei moderne Kompressionsverfahren, darunter sogenannte neuronale Texturkompressionen, die laut Angaben aus einer Präsentation auf der GDC 2026 eingesetzt werden sollen. Diese sollen helfen, Speicher- und Bandbreitenlimits bei hochauflösenden Assets zu reduzieren.

Zusätzlich setzt das Entwicklerteam laut Microsoft auf eine verstärkte Nutzung von Zstandard, einem modernen Kompressionsstandard, der in Kombination mit der neuesten DirectStorage-Version verwendet wird. Dadurch sollen Spieldaten direkt von der SSD gestreamt werden können, ohne klassische Engpässe im Arbeitsspeicher zu erzeugen.

Diese Technik soll insbesondere dafür sorgen, dass große Spielwelten effizienter geladen und verarbeitet werden können, während gleichzeitig die Hardwareanforderungen besser kontrollierbar bleiben.

Laut Microsoft-Vertretern wird Project Helix in den kommenden Monaten weiter vorgestellt. Zudem ist geplant, ab 2027 erste Alpha-Entwickler-Kits an Studios auszuliefern, um die neue Hardware frühzeitig in der Spieleentwicklung zu testen.

Parallel dazu wird intern bereits darüber gesprochen, dass Speicherknappheit und steigende Hardwarekosten Einfluss auf Preis und Verfügbarkeit der neuen Konsole haben könnten.

Quelle
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11 Kommentare Added

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  1. Robilein 1263710 XP Xboxdynasty Legend Platin | 09.05.2026 - 07:39 Uhr

    Kompressionsverfahren, das verstehe ich. Finde ich super, besonders bei den steigenden Größen der Spiele. Forza Horizon 6 ist bei knapp 150 Gigabyte😳😳😳

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    • NeuroJacker 2200 XP Beginner Level 1 | 09.05.2026 - 07:53 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Dabei geht es nicht um die Speichergröße der Spiele.
      Es geht darum die benötigten Daten schnell von der SSD in den Vram zu bekommen.
      Dadurch vermeidet man Pop ins und Streaming Ruckler.

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      • DrFreaK666 264870 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 09.05.2026 - 08:59 Uhr
        Antwort auf NeuroJacker

        Natürlich geht es darum auch um die Speichergröße. Wieso sollten komprimierte Texturen, Assets usw. keinen Platz sparen?
        Außerdem zeigt die Technik bei Nvidia aktuell, dass durch die Technik VRAM gespart wird und so auch Grafikkarten mit wenig VRAM ein fast ähnliches Bild erzeugen können.
        So bleibt bei Konsolen mehr RAM für andere Dinge

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        • Devilsgift 135495 XP Elite-at-Arms Silber | 09.05.2026 - 09:17 Uhr
          Antwort auf DrFreaK666

          Auch im Hinblick auf die Speicherkrise und den damit teureren SSD‘s muss man einfach neue Komprimierungslösungen finden. Es ist gar nicht abzusehen wie lange das noch dauert , und auch so können Spiele ja nicht unendlich weiter wachsen was Speicherbedarf angeht

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        • NeuroJacker 2200 XP Beginner Level 1 | 09.05.2026 - 09:23 Uhr
          Antwort auf DrFreaK666

          Hauptsächlich möchte man Bandbreitenlimits erhöhen weil die Assets immer aufwendiger werden.
          Direct storage nutzen die Konsolen quasi schon immer weil sie keinen dedizierten RAM haben.

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  2. shadow moses 481430 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 09.05.2026 - 07:54 Uhr

    Die Helix wird bestimmt wieder ein sehr hochwertiges Stück Hardware wie die Series X.

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  3. de Maja 340775 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 09.05.2026 - 08:11 Uhr

    Ich hoffe doch das die Helix mal ne größere SSD bekommt, 1TB war schon zu Series X Zeiten sehr, sehr minimal 😅

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