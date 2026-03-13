Xbox Next: Project Helix und PS6 auf dem Weg für Weihnachtsgeschäft 2027 – Leaker

Image: Xbox Next - Project Helix

Laut einem Leaker sind aktuell sowohl Project Helix als auch PlayStation 6 auf dem besten Weg, zum Weihnachtsgeschäft 2027 erscheinen zu können.

Spätestens seit der offiziellen Ankündigung der nächsten Xbox unter dem Codenamen Project Helix läuft die Gerüchteküche rund um die nächste Konsolengeneration auf Hochtouren.

Neben den voraussichtlichen Spezifikationen und Konzepten der Hersteller spielen dabei auch die möglichen Erscheinungstermine eine große Rolle.

Im Februar gab es bereits Gerüchte, dass die Veröffentlichung der PlayStation 6 aufgrund der RAM-Preise erst 2028 oder gar 2029 stattfinden könnte.

Dem bekannten Leaker KeplerL2 zufolge gibt es zumindest aktuell allerdings keinerlei Anzeichen dafür, das Project Helix oder PlayStation 6 verschoben werden müssten.

Laut seinen Informationen befinden sich beide Konsolen auf dem besten Weg, zum Weihnachtsgeschäft 2027 erscheinen zu können. Gleiches gelte für den Playstation-Handheld.

  1. AnCaptain4u 256275 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 13.03.2026 - 08:52 Uhr

    Abwarten, wir werden ja sehen wann Sie vorgestellt und letztlich auch veröffentlicht werden.
    Mir persönlich egal ob Ende 2027 oder später.

  2. oldGamer 172400 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 13.03.2026 - 08:54 Uhr

    War das nicht auch der der behauptet hat das eine next auf Niveau einer 5080 kommen sollte während PS6 eher 5070 Niveau hätte und jetzt auf einmal ist es doch 5080+? Natürlich nur mit 1/3 der Tflops, was aber nur logisch ist weil „auf Niveau“ ist eben nicht „genauso stark“.

