Xbox Next: Project Helix wird Xbox- sowie PC-Spiele mit bahnbrechender Technik vereinen

Microsoft hat auf der GDC 2026 einen ersten Einblick in Project Helix gewährt, das als Brücke zwischen Xbox und PC die nächste Konsolengeneration prägen soll.
Angetrieben von einem speziell für die nächste DirectX-Generation entwickelten AMD-Chip, verspricht das System enorme Leistungssteigerungen bei Raytracing und Pathtracing. Mit integriertem AMD FSR DIAMOND profitieren Spieler von verbessertem Upscaling und ML-basierter Multi-Frame-Generierung für flüssigere Bildraten und gestochen scharfe Darstellung.
Die Alpha-Dev-Kits für Entwickler werden ab 2027 verteilt, um frühzeitig Feedback aus der Branche einzuholen.
Project Helix unterstützt die Abwärtskompatibilität mit allen vier Xbox-Generationen, wodurch eure digitale Bibliothek nahtlos auf die neue Plattform übertragen werden kann. Dabei wirkt sich die neue Hardware-Power wieder auf eure gesamte Spielbibliothek aus und verbessert automatisch eure komplette Spielsammlung.
Gleichzeitig bringt Microsoft mit Windows 11 einen neuen „Xbox Mode“, der eine vollbildfähige, controllerfreundliche Erfahrung bietet – ähnlich der ROG Xbox Ally. Spieler können so jederzeit zwischen Produktivität und Spiel wechseln, während Xbox Play Anywhere gekaufte Spiele und Fortschritte über Geräte hinweg synchronisiert.
Die Präsentation zeigte auch die Cross-Device-Vision von Microsoft: Konsolen- und PC-Spiele sollen künftig nahtlos ineinandergreifen, was Spielern eine konsistente Xbox-Erfahrung auf allen Plattformen ermöglicht. Gerüchten zufolge plant Microsoft zudem, eure gesamte Xbox- und Xbox-360-Bibliothek auf den PC zu bringen – ein klarer Schritt Richtung universeller Crossplay-Kompatibilität.
Neben technischer Innovation stehen auf der GDC die Entwickler im Fokus. Neue DirectX-Tools, erweiterte PIX-Funktionen und Advanced Shader Delivery sollen Startzeiten verkürzen, Streaming verbessern und Shader-Workflows optimieren. Auch Machine-Learning-Funktionen werden in die Grafik-Pipelines integriert, um modernste, KI-gestützte Effekte direkt in Spielen zu nutzen.
Kurzum: Project Helix markiert den Beginn einer neuen Ära für Xbox, in der Leistung, Crossplay und nahtlose Spielerlebnisse auf PC und Konsole vereint werden. Die vollständige Project Helix-Präsentation wird Microsoft zu einem späteren Zeitpunkt starten, doch bereits jetzt wird klar, dass die Xbox-Erfahrung grundlegend neu definiert wird.
Das wird, vom Konzept her, die bisher wirklich interessanteste Konsole.
So ist es 😁
Klingt sehr sehr gut. Frage mich nur ein wenig, warum Steam das macht. Schließlich wollen die doch selbst ne Konsole auf den Markt bringen.
Es wird ein Meisterwerk von einer Konsole,so viel Power und Möglichkeiten,gab es noch nie .
Müsste ich mir ein PC kaufen die gleichwertig währe bin ich locker 4500€ los.
Das bekommst du auch mit 3000€ hin….4500€ für die gleiche Leistung einer Helix ist absoluter Blödsinn. Das Teil wird zum Release im Bereich eines guten Mittelklasse PC’s spielen….mehr aber auch nicht
Da sehe ich aber viele blaue Tränen bei dir. 😂
Was für blaue Tränen? Ich bin PC Spieler….ich gebe mich mit einer Klapperkiste aus dem Hause Sony nicht zu Frieden…wer spielt bitte freiwillig Last Gen?
Ey, klingt doch super! Ich weiß nicht… Bin schon wieder so gehyped. Ich liebe einfach diese aufregende Zeit bis zur neuen Konsole. Gekrönt wird das dann mit dem Einschalten Day 1 und einer neuen Startanim und UI.
Ich glaube die die Konsole wird richtig klasse, ich freue mich drauf.
Eigentlich müssen nur noch Detailfragen geklärt werden. Vorallendingen wie sehr es Konsole oder PC ist, denn letzterer wird ja nicht grundlos gerne umgangen.
Genau das was ich gebraucht habe, ein Xbox-Mode für den PC. Die neue Xbox-PC-Konsole wird der Hammer!