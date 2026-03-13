Xbox Next: Project Helix wird Xbox- sowie PC-Spiele mit bahnbrechender Technik vereinen

Microsoft hat auf der GDC 2026 einen ersten Einblick in Project Helix gewährt, das als Brücke zwischen Xbox und PC die nächste Konsolengeneration prägen soll.

Angetrieben von einem speziell für die nächste DirectX-Generation entwickelten AMD-Chip, verspricht das System enorme Leistungssteigerungen bei Raytracing und Pathtracing. Mit integriertem AMD FSR DIAMOND profitieren Spieler von verbessertem Upscaling und ML-basierter Multi-Frame-Generierung für flüssigere Bildraten und gestochen scharfe Darstellung.

Die Alpha-Dev-Kits für Entwickler werden ab 2027 verteilt, um frühzeitig Feedback aus der Branche einzuholen.

Project Helix unterstützt die Abwärtskompatibilität mit allen vier Xbox-Generationen, wodurch eure digitale Bibliothek nahtlos auf die neue Plattform übertragen werden kann. Dabei wirkt sich die neue Hardware-Power wieder auf eure gesamte Spielbibliothek aus und verbessert automatisch eure komplette Spielsammlung.

Gleichzeitig bringt Microsoft mit Windows 11 einen neuen „Xbox Mode“, der eine vollbildfähige, controllerfreundliche Erfahrung bietet – ähnlich der ROG Xbox Ally. Spieler können so jederzeit zwischen Produktivität und Spiel wechseln, während Xbox Play Anywhere gekaufte Spiele und Fortschritte über Geräte hinweg synchronisiert.

Die Präsentation zeigte auch die Cross-Device-Vision von Microsoft: Konsolen- und PC-Spiele sollen künftig nahtlos ineinandergreifen, was Spielern eine konsistente Xbox-Erfahrung auf allen Plattformen ermöglicht. Gerüchten zufolge plant Microsoft zudem, eure gesamte Xbox- und Xbox-360-Bibliothek auf den PC zu bringen – ein klarer Schritt Richtung universeller Crossplay-Kompatibilität.

Neben technischer Innovation stehen auf der GDC die Entwickler im Fokus. Neue DirectX-Tools, erweiterte PIX-Funktionen und Advanced Shader Delivery sollen Startzeiten verkürzen, Streaming verbessern und Shader-Workflows optimieren. Auch Machine-Learning-Funktionen werden in die Grafik-Pipelines integriert, um modernste, KI-gestützte Effekte direkt in Spielen zu nutzen.

Kurzum: Project Helix markiert den Beginn einer neuen Ära für Xbox, in der Leistung, Crossplay und nahtlose Spielerlebnisse auf PC und Konsole vereint werden. Die vollständige Project Helix-Präsentation wird Microsoft zu einem späteren Zeitpunkt starten, doch bereits jetzt wird klar, dass die Xbox-Erfahrung grundlegend neu definiert wird.

Project Helix – Erste GDC-Fakten

Spielt sowohl Xbox- als auch PC-Spiele.

Alpha-Dev-Kits gehen ab 2027 an Entwickler.

Abwärtskompatibilität mit allen vier Xbox-Generationen bestätigt. Project Helix verbessert dabei eure gesamte Spielbibliothek.

„Neue Wege, ikonische Spiele zu spielen“ später in diesem Jahr.

Nahtloses Cross-Device-Play mit konsistenter Xbox-Erfahrung auf allen Plattformen.

Windows erhält den „Xbox Mode“ – Vollbild, controller-optimiert, ähnlich wie beim ROG Xbox Ally.

Xbox Play Anywhere erlaubt einmaligen Kauf und nahtlosen Fortschritts-Transfer über Geräte hinweg.

Angetrieben von einem speziellen AMD-Chip mit deutlich besserer Leistung bei Raytracing und Pathtracing.

Integriert AMD FSR DIAMOND für verbessertes Upscaling und Multi-Frame-Generation.

Speziell für die nächste Generation von DirectX mitentwickelt.

Next-Gen Neural Rendering: ML-basiertes Upscaling der nächsten Generation ML-basierte Multi-Frame-Generation Ray Regeneration für Raytracing und Pathtracing

Unterstützt führende PC-Stores (Steam, Epic,…)

Die vollständige Präsentation von Project Helix wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

