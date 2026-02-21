Xbox Next: Sarah Bonds Memo an alle Xbox-Mitarbeiter

Sarah Bond, eine der prägendsten Führungspersönlichkeiten der modernen Xbox Ära, hat ihren Rücktritt bekannt gegeben. In einer internen Nachricht an die Mitarbeiter, die sie anschließend öffentlich teilte, erklärt sie, warum jetzt für sie der richtige Moment gekommen ist, um weiterzuziehen – und wie sie die Zukunft von Xbox sieht.

Bond blickt auf über acht Jahre zurück, in denen Xbox PC und Cloud Gaming massiv ausgebaut, eine offenere Plattformstrategie etabliert und die Übernahme von Activision Blizzard begleitet wurden. Sie beschreibt diese Phase als eine der größten Herausforderungen in der Geschichte des Unternehmens – und als eine, die das Team „als Einheit“ gemeistert habe.

Sie betont, dass die Branche in einer transformierenden technologischen Ära steckt und frische Führungsperspektiven nun wichtig seien.

Ihre Nachfolgerin Asha habe sie in den letzten Wochen intensiv begleitet. Bond hebt Ashas technologische Expertise, ihre Commerce-Erfahrung und ihre Fähigkeit hervor, globale Plattformen zu skalieren. Sie selbst bleibt noch als Special Advisor an Bord, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen.

In ihrem Schreiben bedankt sich Bond bei Phil Spencer für jahrelange Unterstützung und Mentoring sowie bei Satya Nadella für dessen Rückhalt.

„Hallo Team, ich weiß, es gibt heute viele Neuigkeiten zu verarbeiten.“ „Ich bin unglaublich stolz auf das, was wir in den letzten gut acht Jahren gemeinsam aufgebaut haben. PC- und Cloud-Gaming wachsen schneller denn je, die Entwicklung unserer nächsten Konsole ist in vollem Gange, und gemeinsam haben wir dazu beigetragen, den Grundstein für eine offenere Gaming-Plattform zu legen, die geräteübergreifend funktioniert und Spieler weltweit erreicht. Als wir 2022 unsere Absicht zur Übernahme von Activision Blizzard bekannt gaben, verpflichtete ich mich, Xbox durch diese entscheidende Phase des Wandels zu führen.“ „In den vergangenen vier Jahren haben wir diese Herausforderung gemeinsam gemeistert und das Unternehmen für die Zukunft gerüstet. Wir haben einige der größten Herausforderungen, denen sich diese Organisation je stellen musste, als ein Team bewältigt. Damit habe ich beschlossen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für meinen nächsten Schritt gekommen ist – sowohl persönlich als auch beruflich. Wir erleben ein transformatives technologisches Zeitalter, das die nächste Generation unserer Branche prägen wird, und ich bin voller Tatendrang angesichts dessen, was vor uns liegt.“ „Dieser Moment bietet zudem die einzigartige Chance, dass neue Perspektiven und eine neue Führung das Team in sein nächstes Kapitel führen. Ich hatte das Privileg, in den letzten Wochen Zeit mit Asha zu verbringen, während wir diesen Übergang planten, und ich konnte mich persönlich von ihrem tiefen Engagement für unsere Spieler, Entwickler und unsere Marke überzeugen. Sie bringt umfassende Technologie- und Handelserfahrung mit und kann auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz im Aufbau und der Skalierung von Plattformen zurückblicken, die weltweit genutzt werden. Xbox hat dies verdient. Ich freue mich darauf, dass sie dieses nächste Kapitel für unser Team leitet.“ „Ich werde Asha weiterhin als Sonderberater zur Seite stehen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten und das Unternehmen für den anhaltenden Erfolg aufzustellen.“ „Ich möchte Phil für seine jahrelange Mentorschaft und Freundschaft danken. Er hat sich stets für dieses Unternehmen und die Menschen, die es prägen, eingesetzt, und ich habe viel von seiner Art zu führen gelernt, sowohl in schwierigen als auch in vielversprechenden Situationen. Ich bin ihm für sein Vertrauen und seine Unterstützung während meiner Zeit im Team sehr dankbar. Mein Dank gilt auch Satya für seine Förderung und Unterstützung während meiner Zeit bei Microsoft.“ „Während ich mich zum Feierabend bereit mache, habe ich über drei einfache Fragen nachgedacht, die mir geholfen haben, meine Tage zu strukturieren:“ „Habe ich mein Bestes gegeben?“ „Habe ich jemand anderem zum Erfolg verholfen?“ „Habe ich mein Bestes gegeben?“ „Ich hoffe, die Antwort lautete für viele von Ihnen Ja. Es war mir eine Ehre, mit diesem Team zusammenzuarbeiten.“ „Stets, Sarah“