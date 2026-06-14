Xbox Next: Satya Nadella: Xbox wird großartige Spiele und Hardware liefern – aber nachhaltig

Microsoft-CEO Satya Nadella hat die langfristige Ausrichtung von Xbox näher erläutert und dabei die Bedeutung eines wirtschaftlich tragfähigen Geschäftsmodells hervorgehoben.

In einem Interview bei Hard Fork Live erklärte Nadella, dass Microsoft seine Rolle im Gaming-Markt unverändert sehe. Xbox solle auch künftig hochwertige Spiele und leistungsfähige Hardware entwickeln.

„Wir wollen weitermachen mit dem, was unsere Rolle ist: großartige Spiele und gute Hardware zu schaffen, aber wir müssen das auf wirtschaftlich nachhaltige Weise tun“, sagte Nadella.

Die Aussage ergänzt seine jüngsten Kommentare, in denen er erklärte, dass Microsoft über viele Jahre hinweg erhebliche Summen in Xbox investiert habe und die Unterhaltungssparte teilweise subventioniert worden sei. Nun gehe es darum, die Gaming-Sparte langfristig profitabel aufzustellen. Dazu stärkte er Asha Sharma weiter den Rücken.

Für Xbox-Spieler dürfte die Aussage zugleich ein klares Signal sein, dass Microsoft trotz aller Gerüchte, Fake-News-Verbreitungen, Diskussionen über neue Geschäftsmodelle, Plattformstrategien und mögliche Umstrukturierungen weiterhin an eigener Hardware und großen Spieleproduktionen festhalten wird.

Wie genau Microsoft diesen Spagat zwischen Investitionen, Hardware-Entwicklung und wirtschaftlicher Nachhaltigkeit erreichen will, dürfte eines der zentralen Themen der kommenden Jahre werden. Vor allem bei diesem aktuell schwierigen Markt.

Insbesondere mit Blick auf die nächste Konsolengeneration und Project Helix.

Den Ausschnitt aus dem Interview könnt ihr euch hier anschauen:

Microsoft CEO Satya Nadella talks about the big Xbox “reset”. He says Microsoft invested a lot of money over the years but Xbox needs to become a sustainable business model. Instead of subsidizing, Nadella wants to monetize gaming.pic.twitter.com/RNt8eycfvw — Oliver Darko (@oliver_drk) June 13, 2026