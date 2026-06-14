Xbox Next: Satya Nadella: Xbox wird großartige Spiele und Hardware liefern – aber nachhaltig

Microsoft-CEO Satya Nadella hat die langfristige Ausrichtung von Xbox näher erläutert und dabei die Bedeutung eines wirtschaftlich tragfähigen Geschäftsmodells hervorgehoben.
In einem Interview bei Hard Fork Live erklärte Nadella, dass Microsoft seine Rolle im Gaming-Markt unverändert sehe. Xbox solle auch künftig hochwertige Spiele und leistungsfähige Hardware entwickeln.
„Wir wollen weitermachen mit dem, was unsere Rolle ist: großartige Spiele und gute Hardware zu schaffen, aber wir müssen das auf wirtschaftlich nachhaltige Weise tun“, sagte Nadella.
Die Aussage ergänzt seine jüngsten Kommentare, in denen er erklärte, dass Microsoft über viele Jahre hinweg erhebliche Summen in Xbox investiert habe und die Unterhaltungssparte teilweise subventioniert worden sei. Nun gehe es darum, die Gaming-Sparte langfristig profitabel aufzustellen. Dazu stärkte er Asha Sharma weiter den Rücken.
Für Xbox-Spieler dürfte die Aussage zugleich ein klares Signal sein, dass Microsoft trotz aller Gerüchte, Fake-News-Verbreitungen, Diskussionen über neue Geschäftsmodelle, Plattformstrategien und mögliche Umstrukturierungen weiterhin an eigener Hardware und großen Spieleproduktionen festhalten wird.
Wie genau Microsoft diesen Spagat zwischen Investitionen, Hardware-Entwicklung und wirtschaftlicher Nachhaltigkeit erreichen will, dürfte eines der zentralen Themen der kommenden Jahre werden. Vor allem bei diesem aktuell schwierigen Markt.
Insbesondere mit Blick auf die nächste Konsolengeneration und Project Helix.
Den Ausschnitt aus dem Interview könnt ihr euch hier anschauen:
Microsoft CEO Satya Nadella talks about the big Xbox “reset”. He says Microsoft invested a lot of money over the years but Xbox needs to become a sustainable business model.
Instead of subsidizing, Nadella wants to monetize gaming.pic.twitter.com/RNt8eycfvw
— Oliver Darko (@oliver_drk) June 13, 2026
47 Kommentare AddedMitdiskutieren
Satya soll man ganz klein bleiben der hat gerade die Sparte am Bein die das meiste Geld in den Ofen wirft und das mit großem Abstand. Die KI Sparte wird nie profitabel werden weil da bereits viel zu viel investiert wurde.
Liebes Microsoft-Team,
ihr werdet diese Nachricht wahrscheinlich nie lesen, aber bringt verdammt noch mal Banjo-Kazooie zurück! Und wenn ihr die Schublade schon aufmacht, dann holt bitte auch gleich Lost Odyssey und Blue Dragon wieder hervor.
Ruft bei Capcom an und sichert euch Dead Rising. Das kann doch alles nicht so schwer sein.
Ihr habt so viele großartige Marken in der Schublade liegen und macht einfach nichts daraus. Und vielleicht wäre auch mal wieder etwas Neues und Mutiges eine gute Idee.
Es wird wirklich Zeit.
Ach so, und neue Hardware brauche ich nicht. Was Entwickler in den letzten Jahren teilweise abgeliefert haben, ist eine Frechheit. EA, Activision und Ubisoft haben sich technisch gefühlt 0,0 weiterentwickelt. BO7 sieht zum Beispiel grafisch kaum besser aus als Call of Duty von 2020.
Wie kann es sein, dass RDR2 immer noch eines der technisch beeindruckendsten Spiele ist? Das Ding stammt von 2018.
Nicht die Hardware muss sich verbessern, sondern die Entwicklungen und die Spiele selbst.
Wei Rockstar Games halt technisch immer das maximum rausholt während Ubisoft EA, Activision meistens nur das nötigste machen so einfach ist das;) Und etwas neues mutiges ist halt immer mit Risiko verbunden darum sehen wir ja auch so viele Fortsetzungen Remaster und Remakes von den grossen Publishern bei Tripple A Titeln. Das ist halt das Ding weil diese Spiele sind halt eine sichere Bank wie auch die Verkaufszahlen zeigen. Man sieht ja an Forza Horizon 6 wie sich das blendent verkauft.
Schau dir westliche Studios und wer da alles arbeitet. Da wird dir sofort einiges klar.
Er war eine zeitlang der größte Werbepartner für Sony … Nun scheint ihm aufgefallen zu sein, dass er eine eigene Gamingsparte hat die man pushen sollte. Am Ende weht sein Fähnchen aber in Richtung der Aktionäre.
Software sells Hardware. Also ganz easy 😉