Xbox Next: Satya Nadella: Xbox wurde über Jahre subventioniert und muss nachhaltiger werden

Microsoft-CEO Satya Nadella hat sich erneut zur Zukunft von Xbox geäußert und dabei die wirtschaftliche Situation der Gaming-Sparte überraschend offen beschrieben.
Demnach habe Microsoft in den vergangenen 25 Jahren erhebliche Investitionen in Xbox getätigt. Nun sei es jedoch an der Zeit, daraus ein nachhaltiges Geschäft zu machen.
„Wir haben in den vergangenen 25 Jahren sehr viel investiert. Wir müssen daraus ein nachhaltiges Geschäft machen“, erklärte Nadella.
Besonders bemerkenswert ist seine Einschätzung zur bisherigen Entwicklung der Sparte. Laut Nadella habe Microsoft die Unterhaltungssparte Xbox über viele Jahre hinweg nicht in dem Maße monetarisiert, wie es möglich gewesen wäre.
„Die Herausforderung besteht darin, dass wir dieses Entertainment nicht ausreichend monetarisiert haben. Tatsächlich haben wir dieses Entertainment subventioniert“, so der Microsoft-Chef weiter.
Die Aussagen passen zu den jüngsten Berichten über eine mögliche strategische Neuausrichtung von Xbox.
In den vergangenen Wochen wurde mehrfach über neue Geschäftsmodelle, zusätzliche Partnerschaften, Veränderungen bei Hardware-Plänen sowie eine stärkere Fokussierung auf wirtschaftliche Nachhaltigkeit berichtet.
Auch Xbox-CEO Asha Sharma hatte zuletzt mehrfach betont, dass die Plattform künftig profitabler aufgestellt werden müsse.
Gleichzeitig investiert Microsoft weiterhin verstärkt in große Marken wie Halo, Fallout und The Elder Scrolls.
Nadellas Aussagen liefern damit einen weiteren Hinweis darauf, warum Microsoft derzeit zahlreiche Bereiche des Xbox-Geschäfts überprüft und nach Wegen sucht, die milliardenschweren Investitionen der vergangenen Jahrzehnte langfristig rentabel zu machen.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
…und die nächste Hiobsbotschaft. Also alles andere als nachhaltig.
Macht einem langsam wirklich Angst.
„Die Herausforderung besteht darin, dass wir diese Unterhaltung nicht ausreichend monetarisiert haben“… Na GEIL
Whatever es ist wie es ist. Gaming wird ein Luxus Hobby, und keiner von uns kann was daran machen. Das Kollektiv gamerschaft wird eh niemals zusammenstehen. Und der einzelne kann nichts machen. Entweder akzeptieren oder anderes Hobby suchen bzw alternativen. Aber des leben geht immer weiter.
Da hast du recht.
Ich mag den Typen nicht, aber Selbstkritik ist immer gut. Ja, in den letzten Jahren wurden einige Fehler gemacht. Dazu die Methoden von Sony gegen die Konkurrenz, die Medien die gerne mit zweierlei Maß messen, die „XBOX is Dead“ Artikel, Falschaussagen und lügen auch von Influencern. Ist schon alles eine Herausforderung.
Aber auch von XBOX muss einiges kommen. Die ersten beiden Exklusivtitel sind schon mal ein erster Schritt. Und pumpt endlich Geld ins Marketing. Die XBOX hat so fantastische Marken. Das bringt aber nichts wenn die kaum beworben werden.
Ich bin auf jeden Fall wie immer optimistisch und guter Dinge. Die XBOX ist schließlich seit der XBOX One Generation tot. Und Asha Sharma hat schon mal die richtigen Intensionen.
Das ist ja der Witz. Gerade das Marketing Budget wird gekürzt.
Ich hoffe Sharma ist die richtige und bringt XBOX wieder auf Kurs.
Meiner Meinung nach ist Microsoft selbst schuld an der aktuellen Xbox‑Situation.
Der Game Pass hat über Jahre dafür gesorgt, dass Spiele kaum noch echte Verkaufszahlen erreichen konnten. Wenn ein Titel Day‑One im Abo landet, braucht sich niemand wundern, dass die Einnahmen einbrechen. Genau deshalb gehört der Game Pass abgeschafft.
Stattdessen sollte Microsoft endlich wieder das tun, was Xbox stark gemacht hat:
Zukünftige Spiele exklusiv für Xbox und PC veröffentlichen
Online‑Gebühr einmal im Jahr 60 €, fertig
Games with Gold zurückbringen, damit man wieder echte Spiele besitzt
Zeitlich exklusive Deals wie früher einholen
Oder gleich SEGA kaufen und Sonic exklusiv machen
Oder Ubisoft kaufen, damit Marken wie Assassin’s Creed, Far Cry oder The Division exklusiv auf Xbox erscheinen
Kurz gesagt:
Kaufgründe schaffen. Exklusivität zurückholen. Die Marke wieder grün machen.
Nur so kann Xbox wieder eine klare Identität und einen echten Vorteil gegenüber Sony und Nintendo aufbauen
„Oder gleich Sega kaufen und Sonic exclusive machen“
Würde aber wieder Milliarden kosten.
Das letzte Sonic spiel hat sich als Multiplattform spiel schlechter verkauft als Astro bot.
Microsoft hat genügend ips, nur entwickelt man die falsche Spiele.
Warum macht man kein neues Banjo Kazooie und lässt Rare stattdessen 9 jahre lang an Everwild arbeiten?
Exclusive deals bin ich bei dir oder Publishing deals bin ich bei dir.
Aber auch hier braucht Microsoft einen besseren riecher.
Spiele crossfire x oder towerborne interessieren niemanden.
Das hört sich an nach: Wir ziehen euch noch mehr Kohle aus der Tasche, jetzt erst recht.
Microsoft lässt die Hosen runter und mahlt ein schwarzes Bild um die Leute darauf vorzubereiten was bald kommt.
Ich dachte, XBOX sei hochprofitabel?
Also doch nicht.
So viel dazu zu den ewigen Diskussionen, ob der Game Pass profitabel sei. Heftig mit welcher Klarheit die MS-Oberen in den letzten Tagen die Narrative der eigenen Fanboys zertrümmert haben. Ich sag nur 3% Marge…
Ich mag den Typen nicht.
Puhh schwierig,
Das kann nur Einschnitte in vielen Bereichen bedeuten.
Prinzipiell haben sie ja mit Helix und der Verbindung von Konsole und PC einen Schritt in die richtige Richtung gemacht.
Die offene Frage ist, ob solche Diskussionen jetzt helfen.
Das die Konsolen subventioniert waren ist ja schon ewig Teil des Geschäftes. Eine Konsole ohne Spiele und Co ist aber nutzlos, jetzt müssen Sie hier halt wieder etwas mehr Gas geben.
Und zwar mit guten Ideen und Aktionen, nicht mit Angstmacherei!
Das sind sehr düstere Aussagen für die Zukunft, wenn ich schon das mit der Monetarisierung lese… geht nicht mehr lange so weiter.