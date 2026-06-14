Xbox Next: Satya Nadella: Xbox wurde über Jahre subventioniert und muss nachhaltiger werden

Microsoft-CEO Satya Nadella spricht offen über die wirtschaftlichen Herausforderungen von Xbox und fordert ein nachhaltigeres Geschäftsmodell.

Microsoft-CEO Satya Nadella hat sich erneut zur Zukunft von Xbox geäußert und dabei die wirtschaftliche Situation der Gaming-Sparte überraschend offen beschrieben.

Demnach habe Microsoft in den vergangenen 25 Jahren erhebliche Investitionen in Xbox getätigt. Nun sei es jedoch an der Zeit, daraus ein nachhaltiges Geschäft zu machen.

„Wir haben in den vergangenen 25 Jahren sehr viel investiert. Wir müssen daraus ein nachhaltiges Geschäft machen“, erklärte Nadella.

Besonders bemerkenswert ist seine Einschätzung zur bisherigen Entwicklung der Sparte. Laut Nadella habe Microsoft die Unterhaltungssparte Xbox über viele Jahre hinweg nicht in dem Maße monetarisiert, wie es möglich gewesen wäre.

„Die Herausforderung besteht darin, dass wir dieses Entertainment nicht ausreichend monetarisiert haben. Tatsächlich haben wir dieses Entertainment subventioniert“, so der Microsoft-Chef weiter.

Die Aussagen passen zu den jüngsten Berichten über eine mögliche strategische Neuausrichtung von Xbox.

In den vergangenen Wochen wurde mehrfach über neue Geschäftsmodelle, zusätzliche Partnerschaften, Veränderungen bei Hardware-Plänen sowie eine stärkere Fokussierung auf wirtschaftliche Nachhaltigkeit berichtet.

Auch Xbox-CEO Asha Sharma hatte zuletzt mehrfach betont, dass die Plattform künftig profitabler aufgestellt werden müsse.

Gleichzeitig investiert Microsoft weiterhin verstärkt in große Marken wie Halo, Fallout und The Elder Scrolls.

Nadellas Aussagen liefern damit einen weiteren Hinweis darauf, warum Microsoft derzeit zahlreiche Bereiche des Xbox-Geschäfts überprüft und nach Wegen sucht, die milliardenschweren Investitionen der vergangenen Jahrzehnte langfristig rentabel zu machen.