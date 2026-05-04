Xbox Next: Seamus trifft neue Chefin – erstes Treffen sorgt für positives Echo

Ein Treffen im Xbox-Hauptquartier bringt zwei prägende Figuren der Marke zusammen: Seamus Blackley, oft als „Vater der Xbox“ bezeichnet, hat sich mit der neuen Xbox-CEO Asha Sharma persönlich ausgetauscht.

Nach dem Gespräch äußerte sich Blackley positiv über die Begegnung und beschrieb Sharma als sehr angenehme und überzeugende Persönlichkeit. Zuvor sah er die Einstellung von Sharma eher kritisch und nahm an, dass die Xbox-Marke schrittweise eingestampft werden würde. Das Treffen hat seine Ansicht grundlegend geändert. Konkrete Details zum Inhalt des Treffens wurden jedoch nicht genannt.

Das Zusammentreffen gilt dennoch als bemerkenswert, da es symbolisch für die Verbindung zwischen der frühen Geschichte der Xbox und ihrer aktuellen Führung steht.