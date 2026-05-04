Xbox Next: Seamus trifft neue Chefin – erstes Treffen sorgt für positives Echo

Ein Treffen im Xbox-Hauptquartier bringt zwei prägende Figuren der Marke zusammen: Seamus Blackley, oft als „Vater der Xbox“ bezeichnet, hat sich mit der neuen Xbox-CEO Asha Sharma persönlich ausgetauscht.
Nach dem Gespräch äußerte sich Blackley positiv über die Begegnung und beschrieb Sharma als sehr angenehme und überzeugende Persönlichkeit. Zuvor sah er die Einstellung von Sharma eher kritisch und nahm an, dass die Xbox-Marke schrittweise eingestampft werden würde. Das Treffen hat seine Ansicht grundlegend geändert. Konkrete Details zum Inhalt des Treffens wurden jedoch nicht genannt.
Das Zusammentreffen gilt dennoch als bemerkenswert, da es symbolisch für die Verbindung zwischen der frühen Geschichte der Xbox und ihrer aktuellen Führung steht.
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Ich finde sie auch super 😃
Nur weil du sie heiß findest 🤣
😂😂
Ich finde, sie sieht gut aus. Natürlich ist das Geschmackssache, aber sie macht auf mich, soweit man das aus den Videos beurteilen kann, auch einen sympathischen Eindruck.
So viel zu „Xbox is Dead“. Schönes symbolisches Treffen mit dem Urvater der Xbox Seamus Blackley. Die Asha Sharma macht echt alles richtig was Außenwirkung angeht. Hoffentlich schafft sie es so ihre Visionen zur Xbox umzusetzen🙂
Er hat bestimmt Augen gemacht wo sie ihm die Helix zeigte
Was soll sie ihm zeigen? Ein leeres Gehäuse? Oder hatte die Helix schon ihr Tape-Out?
Xbox soll stinknormale PC-Hardware nutzen. Wenn es sie schon gäbe, dann würde es AMD nicht erst nächstes Jahr veröffentlichen. RDNA5 und Zen6 (for desktop) sollen erst 2027 kommen
Ohhh man Troll doch woanders weiter oder Spiel mit deiner Playstation,danke
@drfreak666 GENAU, SPIEL DOCH MIT DEINER PLAYSTATION!! 😂😂
Solche Clowns
Jap, deshalb gehe ich mittlerweile auch seltener in den Zirkus 😂
Das ist halt typisches Fanboy-Gehabe: „Du bist nicht Xbox? Dann bist du Playstation“.
Ganz simples schwarz-weiß-Denken. Graustufen? Gibt es in deren Welt nicht
Das ist dein Standard-Spruch, wenn du weißt, dass ich Recht habe.
Ein schönes Gefühl 🙂
Denn sonst hättest du (als angeblicher PC-Profi) mir wiedersprochen (so wie ich das immer tue; und im Vergleich zu dir habe ich tatsächlich Ahnung. Lass mich raten: du hast noch nie was von einem Tape-Out gehört 😂).
Du „Profi“
Wo hast du Recht ? Du weißt also ob sie ein Prototyp haben ? Wow bist voll der Insider 😂
Ich weiß dass sie keinen haben, da es noch keine Hardware gibt.
Zen 6 erscheint erst für Server und später auf Desktop: es gibt noch keine Hardware. Da steht tatsächlich im Internet.
Das sollte leicht zu finden sein. Und ohne Hardware kann man keinen Xbox-SoC erstellen.
Eigentlich ganz logisch, aber mit Logik scheinen hier ein paar ihre Probleme zu haben. Wahrscheinlich wissen sie es einfach nicht besser und beharren auf ihr Halbwissen.
Ahh OK sie sitzen da und schreiben nur Mist ins Internet und warten bis 2027 und legen dann erst los um die Helix zusammenzubauen und 2028 wird die Software programmiert und spiele optimiert dann 2029 wird sie offiziell vorgestellt und dann Ende 2029 verkauft ….da sieht man das du null Ahnung hast 😂😂😂
Und mit AMD arbeiten sie nicht zusammen haben null Ahnung wie die Chip Architektur ist 😂😂😂
„Und mit AMD arbeiten sie nicht zusammen haben null Ahnung wie die Chip Architektur ist“
Ja und jetzt? Wenn es noch keine Hardware gibt, dann gibt es nur Simulationen. Das kann ja schlecht als Prototyp dienen
Und schon wieder du hast null Ahnung,danke das war der Beweis 😉
Aha, willst also behaupten, dass Hardware nicht erst simuliert wird, bevor man sie baut? 😆
In deiner Welt wird die Aerodynamik bei Autos auch nicht zuerst am PC simuliert, sondern man baut sofort eine teure Karosserie 🤪
Und Prototypen laufen immer langsam als das Endprodukt, sieht man an vielen Engineering Samples, die es immer wieder mal auf ebay gibt.
Und noch dieser Punkt: Der Xbox Dev-Kit soll Anfang 2027 auasgeliefert werden. Wenn nicht schon jetzt, da es die Hardware angeblich schon gibt?
Da schreibt man was positives und gleich kommt er daher um es zunichte zu machen. Playstation Fanboy durch und durch, und er besitzt nicht mal eine.
Soll ich dir ein Taschentuch reichen, Samsung Fanboy?
Ja aber er verteidigt andauernd alles was mit Playstation zu tun hat zb Marathon das Spiel von bungie da läuft es nicht so gut aber er redet es schön oder mit online zwang bei der Playstation was macht er redet es schön dann schreibt man was lustiges wie er hat die Helix gesehen sofort Xbox Helix gibt es nicht 😂
Das versteht hier wohl echt keiner. Ist genauso wie wenn ich als TSV 1860 München Fan pausenlos den FC Bayern verteidige.
Aber nun gut, lassen wir das und spekulieren lieber darüber was Seamus gesehen haben könnte bei dem Treffen. Oder was er so erfahren hat.
„da läuft es nicht so gut aber er redet es schön“
So ein Bullshit mal wieder.
Ich habe gestern geschrieben: „Spiel begraben und an was neuem arbeiten. Davor am besten den Markt beobachten oder Umfragen starten“
Was ist daran positiv für Marathon?
Dass Marathon aber kein Concord ist, ist ein anderes Thema.
Hör also gefälligst auf so ein Bullshit über mich zu erzählen!!!!!!!!!!!!
Irgendwann ist das Fass voll
Oh ja. Wenn er zumindest Teile davon gesehen hat oh man, da würde ich gern mit ihm tauschen 🤣🤣🤣
Interessant 🤔
Okay 😀
Sie ist auch wirklich überzeugend. Hätte ich niemals gedacht.
Ist Seamus überhaupt noch irgendwo im Gaming aktiv?
Nein ist er nicht . Das war eine symbolische Geste weil er an der ersten Xbox mitgearbeitet hat und seit dem als Vater der Xbox gilt.
Kann mir nicht vorstellen das Asha ihm einen Posten anbieten würde nach seinen schädigenden Aussagen über die letzten Jahre .
Also war das eher ein Marketingtermin. Vielen Dank.
Ein Treffen, das vor allem für die Presse gemacht wurde.
Wahnsinn , war das nicht der , der erst noch vor Wochen laut verkündet hat , das Xbox tot sei und das Asha nur eingestellt wurde um die Xbox Marke abzubauen ?
Nach solchen Statements hoffe ich Asha hat ihm auch nen Einlauf verpasst , das er zukünftig die Klappe zu halten hat wenn es um die Xbox Marke geht .
Seine Aussagen waren eine der Gründe warum Xbox , mal wieder , für tot erklärt wurde nur weil ein Führungswechsel stattgefunden hatte.
Nette symbolische Geste , aber ich kann den Kerl nicht ausstehen .
Sobald wieder etwas negatives in Sachen Xbox kommt schwenkt er wieder seine Fahne und springt auf den „Xbox ist Tot“ Zug auf. 🙄
Laut Google hat er Microsoft 2002 verlassen… ich denke jemand, der 24 Jahre nicht mehr in einem Unternehmen arbeitet, darf schön öffentlich seine Meinung über neue Produkte des Unternehmens sagen, ohne dass eine Chefin des Unternehmens ihm das in irgendeiner Weise verbieten könnte, oder? 😀
Er war nicht irgendein 08/15 Mitarbeiter .
Er gilt als „Vater“ der Ur Xbox .
Bedeutet das sein Wort noch Gewicht hat innerhalb der Gaming Branche .
Da sollte man seine Worte mit bedacht wählen .
Aber der Typ hat jetzt seit Jahren den Untergang der Xbox Marke angepriesen und jedesmal wurde er Lügen gestraft .
Wie gesagt Meinungs Äußerung hin oder her , in seiner Position dieser nun einmal inne hat, sollte man auf seine Aussagen achten .
Hoffentlich bleibt das auch weiter so.
Wer sagt denn, dass er seine Worte nicht mit Bedacht gewählt hat? Die Stimmung rund um Xbox war im letzten Jahr nicht wegen ihm so düster, sondern wegen den vielen schlechten Entscheidungen, die Microsoft getroffen hat.
Und sofern er nicht ungewöhnlicherweise eine Vertragsklausel hat, die ihm Äußerungen über die Xbox verbieten (was ich mir wirklich nicht vorstellen kann), dann hat er das selbe Recht, wie alle anderen, seine Meinung zu einem Thema zu artikulieren.
Und auch wenn jemand eine einflussreiche Meinung hat, darf diese Person gewisse Dinge öffentlich kritisieren. Wäre ja noch schöner.
Und er hat diese Position ja nicht mehr inne… seit 24 Jahren nicht mehr… der darf sagen, was er will. Wäre er noch Angestellter, dann wäre ich zu 100% bei dir und deiner Forderung. Aber so… ne, das geht nicht^^
das hört sich doch echt gut an, muss man halt auch schaffen seine Kritiker zu gegenteiligen Aussagen zu bewegen..
Bisher bemüht man sich auf jeden Fall, dass man Xbox in einem besseren Licht sieht.