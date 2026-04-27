Xbox Next: Sharma: Speicherprobleme beeinflussen Preis und Einführung

Project Helix steht vor Herausforderungen durch Speicherengpässe, während erste Entwicklerkits nächstes Jahr verteilt werden.

Project Helix steht vor Herausforderungen durch steigende Speicherkosten, die laut Microsoft direkten Einfluss auf Preisgestaltung, Verfügbarkeit und den Zeitplan haben könnten.

Asha Sharma erklärte, dass Speicher ein zentraler Faktor in der Gesamtgleichung sei. Die Kosten würden sich nicht nur auf den finalen Preis auswirken, sondern auch auf die Marktverfügbarkeit der Hardware. Vor diesem Hintergrund sei das Unternehmen aktuell nicht bereit, einen konkreten Veröffentlichungstermin zu nennen.

Gleichzeitig betonte sie, dass sich die globale Marktsituation dynamisch entwickle. Der Fokus liege deshalb darauf, die Aspekte zu kontrollieren, die direkt beeinflussbar sind. Dazu gehöre in erster Linie die Entwicklung einer leistungsstarken Konsole, die sowohl klassische Spiele als auch PC-Titel optimal unterstützt.

Trotz der Unsicherheiten gibt es Fortschritte in der Entwicklung. Entwicklerkits sollen im kommenden Jahr ausgeliefert werden, um Studios frühzeitig Zugriff auf die Hardware zu ermöglichen. Parallel dazu arbeitet das Team weiter intensiv an der Optimierung und sammelt zusätzliches Feedback aus ersten Rückmeldungen.

Konkrete Details zum finalen Produkt oder zum Launch-Zeitraum bleiben demnach weiterhin offen, während Project Helix intern weiterentwickelt wird und sich noch in einer aktiven Entwicklungsphase befindet.