Xbox Next: Sharma: Speicherprobleme beeinflussen Preis und Einführung

Project Helix steht vor Herausforderungen durch steigende Speicherkosten, die laut Microsoft direkten Einfluss auf Preisgestaltung, Verfügbarkeit und den Zeitplan haben könnten.
Asha Sharma erklärte, dass Speicher ein zentraler Faktor in der Gesamtgleichung sei. Die Kosten würden sich nicht nur auf den finalen Preis auswirken, sondern auch auf die Marktverfügbarkeit der Hardware. Vor diesem Hintergrund sei das Unternehmen aktuell nicht bereit, einen konkreten Veröffentlichungstermin zu nennen.
Gleichzeitig betonte sie, dass sich die globale Marktsituation dynamisch entwickle. Der Fokus liege deshalb darauf, die Aspekte zu kontrollieren, die direkt beeinflussbar sind. Dazu gehöre in erster Linie die Entwicklung einer leistungsstarken Konsole, die sowohl klassische Spiele als auch PC-Titel optimal unterstützt.
Trotz der Unsicherheiten gibt es Fortschritte in der Entwicklung. Entwicklerkits sollen im kommenden Jahr ausgeliefert werden, um Studios frühzeitig Zugriff auf die Hardware zu ermöglichen. Parallel dazu arbeitet das Team weiter intensiv an der Optimierung und sammelt zusätzliches Feedback aus ersten Rückmeldungen.
Konkrete Details zum finalen Produkt oder zum Launch-Zeitraum bleiben demnach weiterhin offen, während Project Helix intern weiterentwickelt wird und sich noch in einer aktiven Entwicklungsphase befindet.
53 Kommentare AddedMitdiskutieren
Um Marktverfügbarkeit müssen sie sich eher keine Sorgen machen
Bei den geschätzten 1000-1200€ wird die Nachfrage
deutlich niedrigerer ausfallen als mit der Series
Bin gespannt wie sie das kompensieren wollen
Ne Verdopplung(X 500€) bis Vervierfachung (S 300€)
des Preises zwischen 2 Generation ist einfach zuviel
NEIN! DOCH! OH! Wie es eben allen momentan in der Branche geht… aber problematisch ist es dennoch da man die Helix ja jetzt langsam zusammenstellen und Kapazitäten an Hardware langfristig ordern und sichern muss… so viel Zeit bleibt da nicht um mal eben noch ein Jahr zu warten…
Ich meine, watt soll sie auch sagen…Für kleine Firma gibt’s da Sonderregeln. Man ist immernoch Teil der Marktwirtschaft.
Nagut, das würde ja nun auch seit Wochen rauf und runter gepredigt,nur die nächsten Fans behaupteten da etwas anderes. Wenn sie ihren KonsolenPC massentauglich halten wollen, müssen sie noch länger warten als 2027/28.
Denke selbst da werden sich die Preise nicht wirklich aromatisiert haben.
Ironischerweise ist Microsoft in gewisser Art und Weise selbst „Schuld“ daran. Als einer der größten KI-Investoren hat man sich halt mit den notwendigen Speicher-Chips eingedeckt. Das es nun eine kleine Untersparte trifft nennt man wohl Kollateralschaden.
Das könnte ihre ganzen Pläne zunichtemachen, wenn die Konsole einfach zu teuer wird 🙁