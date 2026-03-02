Xbox Next: Sharma: Weg zurück zu Xbox beginnt mit der Konsole

Microsoft setzt beim Xbox‑Meeting auf klare Versprechen für Spiele, Konsolenfokus und Teamgeist.

Beim großen internen Xbox‑Meeting vor einer Woche hatte Microsofts Führungsebene die Weichen für die kommenden Jahre gestellt und dem gesamten Team Anerkennung ausgesprochen.

Im Mittelpunkt standen Sarah Bond, Phil Spencer und die gemeinsame Ausrichtung auf die Zukunft von Xbox. Asha Sharma als neue CEO von Microsoft-Gaming legte dabei drei zentrale Zusagen offen, die den Kurs des Unternehmens prägen sollen.

Sharma betonte, dass großartige Spiele an erster Stelle stehen und alles Weitere davon abhängt. Studios sollen befähigt werden, ihre beste Arbeit abzuliefern. Sie erklärte außerdem, dass der Weg zurück zu Xbox mit der Konsole beginne und diese als Referenzerlebnis diene.

Spieler sollen dort abgeholt werden, wo sie sich befinden, mit Erlebnissen, die sofort starten, nahtlos funktionieren und leicht zugänglich sind.

Als dritten Punkt hob sie hervor, dass die Branche sich in einer beispiellosen Phase des Wandels befinde und Xbox für die Zukunft des Spielens entwickeln werde.

Sharma machte deutlich, dass der bevorstehende Weg nur als gemeinsames Team zu bewältigen sei. Sie sagte, es gehe nicht um einzelne Personen, sondern um ein vereintes Team Xbox, das nicht in Studios, Plattform, Marketing oder Betrieb zerfalle.

Das gesamte Team solle zusammenstehen und die kommenden Herausforderungen gemeinsam meistern.