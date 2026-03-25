Xbox Next: So bereiten sich Entwickler auf die nächste Generation vor

Was Chris Charla von Xbox Entwicklern von Spielen für die nächste Generation mit Project Helix empfiehlt.

Xbox geht einen entscheidenden Schritt in Richtung Zukunft: Mit Project Helix, der kommenden Plattform von Xbox, sollen Entwickler künftig nur noch eine Version ihres Spiels erstellen müssen, die auf Konsole, PC und Streaming-Diensten wie Smart-TVs und Cloud-Plattformen läuft. Dies erklärte Chris Charla, General Manager für Portfolio und Programme bei Xbox, im Gespräch mit IGN.

„Wer für die nächste Generation bereit sein möchte, sollte bereits heute für die Xbox-Konsole und für Xbox auf dem PC entwickeln sowie Xbox Play Anywhere unterstützen“, so Charla. Auf diese Weise sei sichergestellt, dass Spiele nativ auf Project Helix laufen und Entwickler gleichzeitig die Vorteile einer plattformübergreifenden Build nutzen könnten.

Charla empfiehlt sogar, zunächst die Xbox-PC-Version zu erstellen und diese dann als Grundlage für die Konsolenversion zu verwenden.

Details zu speziellen Hardwarefunktionen von Project Helix sollen in den kommenden Monaten folgen, doch bereits jetzt wird klar, dass Xbox die Entwicklung effizienter und plattformübergreifend gestalten will.

Parallel dazu arbeitet das Team an der Optimierung der New Releases-Seite von Xbox, die laut Charla für die Entdeckung neuer Spiele entscheidend sei. Weitere Backend-Tools sollen Entwicklern künftig helfen, ihre Titel sichtbarer zu machen.

„Xbox war schon immer das Herzstück unseres Handelns. Wir wollen sicherstellen, dass jeder versteht, dass unser Engagement der Konsole gilt, die im Zentrum all unserer Aktivitäten steht“, so Charla abschließend.

Mit Project Helix verfolgt Xbox damit einen klaren Plan: Entwickler sollen schneller, einfacher und effizienter Spiele für die gesamte Xbox-Ökosphäre bereitstellen können.