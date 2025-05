Xbox Next: So sieht wahrscheinlich der Xbox-Handheld von ASUS aus

Im März tauchten Gerüchte um einen Xbox-Handheld auf, der von ASUS-Power angetrieben wird.

Der Handheld wird von Microsoft und ASUS unter dem Projektnamen „Kennan“ entwickelt, der auf einer angepassten Xbox UX Framework basiert und es erlaubt, Xbox- und PC-Spiele in einem Store zu vereinen.

Bilder des Handhelds wurden jetzt über die Zertifizierung der Federal Communications Commission (FCC) in den USA geleakt.

Die Bilder zeigen zwei Modelle. Laut Windows Central handelt es ich bei dem weißen vermutlich um den ROG Ally 2, während der schwarze Projekt Kennan sein dürfte. Er hat oben links auch einen eigenen Xbox-Button, der bisher nur als schwaches „X“ auf den Fotos zu erkennen ist.

Der Xbox-Handheld soll im Microsoft Hauptquartier derzeit offen getestet werden und wird wahrscheinlich Windows 11 als vollwertiges Betriebssystem haben.

Photos of Xbox's "Project Kennan" seem to have leaked. https://t.co/fQiMISNMJZ

— Jez (@JezCorden) May 7, 2025