Xbox Next: Spektakuläre Ankündigungen in den nächsten drei Monaten – Gerücht

Laut aktuellen Insider-Berichten plant Xbox, in den kommenden drei Monaten bei gleich vier großen Events umfangreiche Xbox-Ankündigungen zu machen.
Microsoft will mit dieser Offensive die nächsten Meilensteine für seine Gaming-Marke setzen und gleichzeitig einen Ausblick auf die Zukunft des Xbox-Ökosystems geben.
Erwartet werden Neuigkeiten zu kommenden First-Party-Spielen, potenziell neuen Hardware-Projekten und Xbox Game Pass-Inhalten für das Jahr 2026.
Die geplanten Events sollen über verschiedene Zeiträume verteilt stattfinden und sowohl klassische Showcases als auch Themen-Streams umfassen. Dabei könnten erste Details zur nächsten Xbox-Generation, zu exklusiven Titeln von Bethesda, Obsidian oder id Software sowie neue Third-Party-Kooperationen vorgestellt werden. Auch Updates zu bestehenden Spielen wie Starfield, Avowed oder Fable gelten als wahrscheinlich. Möglicherweise schon bei der diesjährigen The Game Awards Show.
Mit dieser Strategie möchte Microsoft offensichtlich das Engagement der Spieler stärken und den Fokus auf den Ausbau des Xbox Game Pass-Angebots sowie auf kommende Technologieinnovationen legen.
Xbox-Fans dürfen sich somit auf eine spannende und ereignisreiche Phase voller Ankündigungen und Enthüllungen freuen, die die Zukunft der Marke maßgeblich prägen wird, wenn die Gerüchte denn stimmen!
Nach dem letzten verachtenswerten Video mit „We listened to your feedback“, den Preiserhöhungen und den Preisaussichten für die neue Hardware ist mein möglicher Hype genauso entflammbar wie ein nasser Sack der im Meer treibt.
Mir geht’s genauso, verstehe nicht warum das so vielen egal ist 🙄.
Was meinst du? Dass man sich nicht auf die Nextgen freuen sollte, weil sie generell teuer werden könnte?🤔
Die gegenwärtigen Entwicklungen sehen nunmal nicht gut aus, machen wir uns nichts vor.
All diese schwammigen Nachrichten von Seiten Playstation und Xbox sind meiner Ansicht nach Warnsignale für eine bevorstehende Krise.
Ich verstehe nicht, was konkret du meinst? Welche Entwicklung? Die Preissteigerung?
Die wirtschaftliche Lage.
Nimms nicht zu ernst, man ist schon durch soviele Krisen gegangen , Finanzkrise von 2007, Sars, Vogelgrippe, Schweinegrippe und Corona und wir sind noch da, nach den ganzen Weltuntergangspropheten und Schreiern, müssten wir schon alle tot sein 😅
Aber immer schön freundlich zur KI sein, sicher ist sicher wenn sie demnächst die Weltherrschaft übernimmt 😅
So ähnlich sah auch mein erster Gedanke aus… die zuletzt als so fantastisch angekündigte Neuigkeit war auch höchstens für Finanzbuchhaltung von MS fantastisch
Ach Microsoft…🫠
Freu mich über alles neue…aber aktuell Glaubwürdigkeit sowas von auf 0.
Gamepass Updates…vlt den Preis Nochmal erhöhen? Ist ja ne Weile her alles😊
Ich bleibe da erstmal Vorsichtig Skeptisch und warte was da wirklich kommt.
Ist man hinterher nicht wieder so enttäuscht.
Beste Einstellung 👍🏼
Danke aber bei dem was Microsoft sich in letzter Zeit geleistet hat ist das Vertrauen an einem Tiefpunkt. Zum Glück bin ich als Mündiger Kunde keinem Konzern verpflichtet. Und freuen kann man sich hinterher immer noch.
Man darf gespannt sein, ich erwarte erstmal nichts 😀 Aktuell bin ich sehr skeptisch, Microsoft hat sich sehr zum negativen geändert.
ich lass mich einfach überraschen ,falls neue Hardware gezeigt wird cool und natürlich Day One kauf….
Hoffe es kommt endlich mal ne News dass Fable bald mal kommt, sonst nehme ich es MS doppelt übel mit dem ganzen Mist wie mit den Kunden gerade umgegangen wird…
Die Next Gen Konsolen können mir schon fast egal sein, da dafür sicher Preise aufgerufen werden, die jenseits von gut und böse sind… Vielleicht muss ich doch wieder irgendwann auf PC umschwenken…
Den Unmut der Xbox Fans sieht man beim WhatsApp Kanal auch sehr gut, wo 3-5mal soviele mit dem Mittelfinger reagieren. Vor der Preiserhöhung gab es 0 solcher Reaktionen…
Fable soll wohl Anfang nächsten Jahres auf der Developers Direct gezeigt werden.
Laut Gerüchten.