Xbox Next: Spektakuläre Ankündigungen in den nächsten drei Monaten – Gerücht

Microsoft plant massive Xbox-News-Welle – vier große Shows mit neuen Spielen, Hardware und Game Pass-Updates erwartet!

Laut aktuellen Insider-Berichten plant Xbox, in den kommenden drei Monaten bei gleich vier großen Events umfangreiche Xbox-Ankündigungen zu machen.

Microsoft will mit dieser Offensive die nächsten Meilensteine für seine Gaming-Marke setzen und gleichzeitig einen Ausblick auf die Zukunft des Xbox-Ökosystems geben.

Erwartet werden Neuigkeiten zu kommenden First-Party-Spielen, potenziell neuen Hardware-Projekten und Xbox Game Pass-Inhalten für das Jahr 2026.

Die geplanten Events sollen über verschiedene Zeiträume verteilt stattfinden und sowohl klassische Showcases als auch Themen-Streams umfassen. Dabei könnten erste Details zur nächsten Xbox-Generation, zu exklusiven Titeln von Bethesda, Obsidian oder id Software sowie neue Third-Party-Kooperationen vorgestellt werden. Auch Updates zu bestehenden Spielen wie Starfield, Avowed oder Fable gelten als wahrscheinlich. Möglicherweise schon bei der diesjährigen The Game Awards Show.

Mit dieser Strategie möchte Microsoft offensichtlich das Engagement der Spieler stärken und den Fokus auf den Ausbau des Xbox Game Pass-Angebots sowie auf kommende Technologieinnovationen legen.

Xbox-Fans dürfen sich somit auf eine spannende und ereignisreiche Phase voller Ankündigungen und Enthüllungen freuen, die die Zukunft der Marke maßgeblich prägen wird, wenn die Gerüchte denn stimmen!