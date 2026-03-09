Xbox Next: Streit um nächste Xbox Project Helix: Geoff Keighley widerspricht Community

Rund um die nächste Xbox-Generation ist eine Diskussion über die Einordnung der Hardware entstanden. Auslöser war ein Beitrag von Geoff Keighley, der erklärte, Microsoft habe bestätigt, dass Project Helix der Codename für ein „PC-basiertes Xbox-Hardwaregerät“ sei.

Die Aussage sorgte schnell für Gegenwind aus der Community. Nutzer verwiesen auf Aussagen Asha Sharma, Xbox-CEO von Microsoft, die die nächste Generation klar als Konsole bezeichnet hatte. In einem Statement sprach Asha Sharma davon, dass „Project Helix“ der Codename für die nächste Xbox-Konsole sei.

Auch Tom Warren von The Verge reagierte auf Keighleys Formulierung und stellte öffentlich infrage, warum von einem „PC-basierten Gerät“ gesprochen werde. Er merkte an, dass Microsoft die Hardware selbst als Konsole bezeichnet, weil sie primär dafür ausgelegt sei, Xbox-Konsolenspiele auszuführen.

Zur Verdeutlichung zog Warren einen Vergleich mit der Steam Machine von Valve. Diese seien im Kern PCs, da sie PC-Spiele ausführen. Die nächste Xbox hingegen wird laut Microsoft sowohl Konsolenspiele als auch PC-Titel unterstützen – jedoch mit nativer Unterstützung für Xbox-Versionen von Spielen.

Als Beispiel nannte Tom Warren dann Grand Theft Auto VI: Die kommende Xbox werde die Konsolenversion des Spiels direkt ausführen können, während PC-Hardware wie eine Steam Machine erst eine eigene PC-Version benötigen würde. Das heißt GTA 6 läuft auf der nächsten Xbox, aber nicht auf der Steam Machine, bis eine PC-Version von GTA 6 erscheinen wird. Der Clou: Wenn die PC-Version von GTA 6 erhältlich ist, läuft diese ebenfalls auf der neuen Xbox-Konsole.

In der Diskussion wurde außerdem darauf hingewiesen, dass Microsoft und Advanced Micro Devices (AMD) für die neue Xbox-Hardware einen maßgeschneiderten SoC entwickeln. Ziel ist eine Architektur, die Xbox- und PC-Technologien stärker vereint, ohne dass Konsolenspiele über Emulation laufen müssen.

Damit zeigt die Debatte vor allem eines: Die nächste Xbox-Generation könnte technisch stärker mit dem PC-Ökosystem verschmelzen – von Microsoft wird sie dennoch weiterhin klar als Konsole positioniert, egal was Geoff Keighley meint.