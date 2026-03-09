Xbox Next: Streit um nächste Xbox Project Helix: Geoff Keighley widerspricht Community

Rund um die nächste Xbox-Generation ist eine Diskussion über die Einordnung der Hardware entstanden. Auslöser war ein Beitrag von Geoff Keighley, der erklärte, Microsoft habe bestätigt, dass Project Helix der Codename für ein „PC-basiertes Xbox-Hardwaregerät“ sei.
Die Aussage sorgte schnell für Gegenwind aus der Community. Nutzer verwiesen auf Aussagen Asha Sharma, Xbox-CEO von Microsoft, die die nächste Generation klar als Konsole bezeichnet hatte. In einem Statement sprach Asha Sharma davon, dass „Project Helix“ der Codename für die nächste Xbox-Konsole sei.
Auch Tom Warren von The Verge reagierte auf Keighleys Formulierung und stellte öffentlich infrage, warum von einem „PC-basierten Gerät“ gesprochen werde. Er merkte an, dass Microsoft die Hardware selbst als Konsole bezeichnet, weil sie primär dafür ausgelegt sei, Xbox-Konsolenspiele auszuführen.
Zur Verdeutlichung zog Warren einen Vergleich mit der Steam Machine von Valve. Diese seien im Kern PCs, da sie PC-Spiele ausführen. Die nächste Xbox hingegen wird laut Microsoft sowohl Konsolenspiele als auch PC-Titel unterstützen – jedoch mit nativer Unterstützung für Xbox-Versionen von Spielen.
Als Beispiel nannte Tom Warren dann Grand Theft Auto VI: Die kommende Xbox werde die Konsolenversion des Spiels direkt ausführen können, während PC-Hardware wie eine Steam Machine erst eine eigene PC-Version benötigen würde. Das heißt GTA 6 läuft auf der nächsten Xbox, aber nicht auf der Steam Machine, bis eine PC-Version von GTA 6 erscheinen wird. Der Clou: Wenn die PC-Version von GTA 6 erhältlich ist, läuft diese ebenfalls auf der neuen Xbox-Konsole.
In der Diskussion wurde außerdem darauf hingewiesen, dass Microsoft und Advanced Micro Devices (AMD) für die neue Xbox-Hardware einen maßgeschneiderten SoC entwickeln. Ziel ist eine Architektur, die Xbox- und PC-Technologien stärker vereint, ohne dass Konsolenspiele über Emulation laufen müssen.
Damit zeigt die Debatte vor allem eines: Die nächste Xbox-Generation könnte technisch stärker mit dem PC-Ökosystem verschmelzen – von Microsoft wird sie dennoch weiterhin klar als Konsole positioniert, egal was Geoff Keighley meint.
Ist doch egal wie der Kasten letztendlich genannt wird so lange er das macht was man von ihm erwartet.