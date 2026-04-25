Xbox Next: Tägliche Team-Meetings wegen Project Helix

Zu Project Helix werden aktuell täglich Team-Meetings abgehalten. Xbox Series X|S soll alle zwei Wochen ein Update erhalten.

Xbox-Chefin Asha Sharma ist weiterhin auf Hochtouren damit beschäftigt die Marke Xbox umzukrempeln und einen erfolgreichen Weg für die Zukunft zu ebnen.

Dazu gehören auch tägliche Meetings, der mit der aktuell unter dem Codenamen „Project Helix“ laufenden nächsten Xbox beschäftigten Teams, wie Sharma bei einer kürzlichen Mitarbeiterversammlung erklärte.

Außerdem soll es bis zum Jahresende alle zwei Wochen Updates für die Xbox Series X|S-Konsolen geben. Die aktuelle Generation muss also keineswegs hintenanstehen.