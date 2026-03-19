Xbox Next: Take-Two CEO: Project Helix und PS6 kommen trotz Chipkrise planmäßig

Strauss Zelnick sieht keine Auswirkungen der Speicherkrise auf den Release von PlayStation 6 und Microsofts nächster Xbox.

Die anhaltende globale Speicherkrise hat in den letzten Monaten für zahlreiche Spekulationen über mögliche Verzögerungen der nächsten Konsolengeneration gesorgt. Steigende RAM-Preise ließen Analysten und Medienberichte über eine Verschiebung der Launch-Pläne von Sony und Microsoft auf 2028 oder 2029 diskutieren.

Strauss Zelnick, CEO von Take-Two Interactive, äußerte sich nun in einem Interview zu den Befürchtungen: „Wir sehen keine Auswirkungen auf die Auslieferung der Konsolen an den Markt.“ Damit widerspricht er den Gerüchten über mögliche Verzögerungen, die durch die RAM-Knappheit verursacht werden könnten.

Trotz früherer Berichte, dass sowohl Sony als auch Microsoft ihre Launch-Fenster aufgrund von Speicherknappheit überdenken würden, halten beide Unternehmen an ihren ursprünglichen Plänen für die Holiday 2027-Periode fest.

Insider wie KeplerL2 und YouTuber Moore’s Law is Dead betonen, dass logistische Überlegungen eine zentrale Rolle spielen und dass eine Verschiebung erheblich höhere Kosten verursachen würde als die höheren Preise für RAM einfach in Kauf zu nehmen.

Technisch sollen beide Systeme auf neuen AMD-basierten Chips laufen: Die PS6 mit der Codename-APU Orion, Project Helix von Microsoft mit Magnus. Project Helix bietet auf dem Papier 26 Prozent mehr Compute Units als die PS6 und damit theoretisch mehr Rechenleistung. Vergleichbar mit der Generation Xbox Series X vs. PS5 zeigt sich jedoch, dass solche Unterschiede in der Praxis kaum merklich sind und die Spielerfahrung größtenteils unverändert bleibt.

Experten gehen davon aus, dass sich die RAM-Situation bis Ende 2026 deutlich entspannt, sodass die Produktionspläne Anfang 2027 starten können. Damit steht einem pünktlichen Launch der nächsten Konsolengeneration nichts im Weg.