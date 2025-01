Xbox Next: Thomas Mahler zur offenen Xbox-Strategie

Autor:, in / Xbox Next

Thomas Mahler von den Moon Studios und Schöpfer von Ori and the Blind Forest und No Rest for the Wicked findet loebende Worte für die neue Xbox-Strategie und sagte, dass es ihn doch sehr wundern würde, wenn Sony am Ende mit der PlayStation nicht mitziehen würde.

„Ich weiß, dass manche Leute immer wollen, dass ich beim Konsolenkampf mitmache, aber ich bin fest davon überzeugt, dass @XboxP3 [Phil Spencer] den richtigen Ansatz hat. Wir haben vor einigen Jahren entschieden, @wickedgame [No Rest for the Wicked] nicht unter Microsoft zu machen, weil wir es damals nicht für PlayStation und Switch hätten herausbringen können und da wir wussten, wie wichtig Multiplayer und Crossplay sein würden, entschieden wir uns stattdessen für eine Partnerschaft mit Take 2.“ „In meinen E-Mails an Phil habe ich im Laufe der Jahre immer wieder erwähnt, wie verrückt es gewesen wäre, wenn man bestimmte DVDs nur auf Sony-Playern hätte ansehen können, während man für andere einen Samsung-Player usw. gebraucht hätte. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass dies bei Filmen verrückt gewesen wäre, also warum sollte es bei Spielen anders sein?“ „XSX und PS5 enthalten heutzutage im Grunde dieselbe Hardware, sodass die Portierung von einer Plattform auf eine andere kein großes Problem mehr darstellt. Ihre Controller sind größtenteils gleich. Die Steam-Boxen werden auch gleich sein.“ „Es ergibt keinen Sinn, nicht alle diese Geräte zu unterstützen, da Sie damit einen großen Teil Ihres potenziellen Publikums ausschließen. Konsolen ziehen seit über zwei Jahrzehnten immer noch die gleichen 100-150 Millionen Spieler an. Wenn wir die Branche wachsen sehen wollen, muss der Zugriff auf die Inhalte für alle einfacher werden.“ „Derzeit ist der Einstiegspreis noch zu hoch; die Leute müssen eine 500-Dollar-Box kaufen, nur um spielen zu können. Um diese Barriere endgültig zu durchbrechen und Spiele für alle verfügbar zu machen, müsste letztlich jeder mit einem Bildschirm und einem Controller alle Spiele spielen können.“ „Es würde mich überraschen, wenn Sony am Ende nicht die gleiche Strategie verfolgen würde.“ „Die Leute sollten das Gerät kaufen, das ihnen am besten gefällt, aber dann auch Zugriff auf alle Inhalte haben.“ „Und ja, Nintendo wird weiterhin sein eigenes Ding machen, denn Nintendo ist Nintendo und das ist in Ordnung.“ „Einem großen Unternehmen die Daumen zu drücken, dass es mehr Spiele verkauft als ein anderes, halte ich für völlig sinnlos – wir sollten doch alle die Liebe zu Spielen teilen!“