Xbox Next: Vor 3 Monaten kündigte Xbox eine 10-jährige Partnerschaft mit AMD an

ICYMI – Falls ihr es verpasst habt: Vor knapp drei Monaten kündigte Xbox eine strategische 10-jährige Partnerschaft mit AMD an, um gemeinsam die Hardware für Next-Gen Konsolen zu entwickeln.

Ziel der Zusammenarbeit ist es, Spielerlebnisse mit noch besserer visueller Qualität, flüssigem Gameplay und KI-gestützten Features zu schaffen.

Laut Xbox sollen die neuen Geräte auf einer Plattform basieren, die für Gamer optimiert ist, unabhängig von einzelnen Stores oder Geräten funktioniert und vollständig mit eurer bestehenden Xbox-Spielebibliothek kompatibel bleibt. Die Vereinbarung umfasst die gemeinsame Entwicklung von Silicon für kommende Xbox-Konsolen, wodurch sowohl leistungsstarke Grafik als auch innovative Features ermöglicht werden.

Mit dieser Partnerschaft setzen Xbox und AMD auf die Zukunft des Gamings, die sowohl Konsolen als auch Cloud- und KI-Technologien nahtlos miteinander verbindet.

