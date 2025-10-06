Xbox Next: Vor 3 Monaten kündigte Xbox eine 10-jährige Partnerschaft mit AMD an

ICYMI – Falls ihr es verpasst habt: Vor knapp drei Monaten kündigte Xbox eine strategische 10-jährige Partnerschaft mit AMD an, um gemeinsam die Hardware für Next-Gen Konsolen zu entwickeln.
Ziel der Zusammenarbeit ist es, Spielerlebnisse mit noch besserer visueller Qualität, flüssigem Gameplay und KI-gestützten Features zu schaffen.
Laut Xbox sollen die neuen Geräte auf einer Plattform basieren, die für Gamer optimiert ist, unabhängig von einzelnen Stores oder Geräten funktioniert und vollständig mit eurer bestehenden Xbox-Spielebibliothek kompatibel bleibt. Die Vereinbarung umfasst die gemeinsame Entwicklung von Silicon für kommende Xbox-Konsolen, wodurch sowohl leistungsstarke Grafik als auch innovative Features ermöglicht werden.
Mit dieser Partnerschaft setzen Xbox und AMD auf die Zukunft des Gamings, die sowohl Konsolen als auch Cloud- und KI-Technologien nahtlos miteinander verbindet.
Ursprüngliche News:
Fake Gerüchte News:
Trotzdem verbreitet sich die Fake-Meldung, dass die neue Xbox Konsole auf der Kippe steht, wie ein Lauffeuer:
37 Kommentare AddedMitdiskutieren
Mal abwarten.
Das vor allem die Konsolen Microsoft große Probleme bereiten sollte jedem klar sein.
Es gibt für mich zwei Szenarien.
1. Wir bekommen einen PC der irgendwie auch eine Konsole ist. Man stellt sich mal eine Series X ähnliche Konsole vor. Die stelle ich mir neben den TV.
Wenn ich dann aus meinem Regal ein Xbox360, One oder Series Spiel in das hoffentlich noch vorhandene disc Fach einlegen kann und es funktioniert, dann bin ich Happy.
Wenn ich zusätzlich dazu einen Steam Button (Epic, gog,usw.) habe bei dem ich mich nur anmelden muss und dann Zugriff auf meine Steam Bibliothek inklusive Store habe, dann bin ich nochmal Happy.
Wenn das ganze trotz der PC Store Integration einen Konsolen Vibe versprüht bin ich komplett zufrieden und hoffe nur auf einen guten Preis.
699€ z.B.
2. ASUS oder irgendein anderer PC Hersteller baut einen PC, schreibt Xbox drauf und auf dem modifizierten Dashboard gibt es lediglich einen Xbox Button bei dem man auf sein Gamepass Abo zugreifen kann.
Wenn ich mein 360, One, Series Spiel einlegen möchte geht es nicht weil es kein Laufwerk hat. Von meiner digitalen Xbox Bibliothek funktioniert lediglich die Play Anywhere Titel. Dann wäre das scheiße.
Wenn das Ding dann irgendwas über 1000€ Kostet weil es eigentlich doch im Prinzip nur ein PC ist mit Gamepass Integration, dann bin ich raus und bleibe bei Steam und meinem vorhandenen PC+Switch.
Ein äquivalent zum rog Ally Xbox Ding möchte ich dann wirklich nicht.
Jetzt kommt es darauf welches der beiden Szenarien eintrifft.
Bei Szenario 1. Bin ich komplett zufrieden und werd sie mir sicher holen.
vielleicht trifft auch keines der Szenarien ein 😉
Dann wird’s spannend 🤣
Gibt im Grunde doch bereits einen „Mini-PC“ von Microsoft/ASUS: Rog Xbox Ally X 🙂
Dass die Xbox 360/One/Series Spiele jemals nativ unter Windows laufen werden halte ich für unwahrscheinlich .. wozu auch ?!
Mit den alten Games verdienen die kein Geld, die wollen primär das Game Pass Abo an den Mann/Frau bringen oder zumindest die neuen Games für 80 € verkaufen.
So ne Art günstigen Xbox Streamig-Stick wie den Fire TV kann ich mir aber vorstellen, verstehe nicht weshalb MS das noch nicht längst getan hat.
Klar gibt´s auch Apps für diverse Geräte aber ich denke so ein eigenständiger Xbox Stick würde schon viele Käufer finden und langfristig an den Game Pass binden.
Einen Streaming Stick werden wir bestimmt irgendwann sehen wenn xCloud jetzt aus der Beta draußen ist.
Aber das wäre, stand jetzt, alles nichts für mich.
Ein Stick war geplant, wurde aber gecancelt, weil es wohl zu teuer gewesen wäre.
Kannst ja mal googeln: Xbox Keystone
Die AMD Chips werden ja auch für die Cloud gaming Server benötigt. Die Vereinbarung alleine ist also keine Bestätigung für neue Konsolen, die der Endverbraucher kaufen kann.
Warum kann MS nicht klar und eindeutig sagen „ja es kommt eine neue Xbox, glaubt den Gerüchten nicht“. Aber nein, sie halten es schwammig mit ihren Aussagen. So schafft man kein Vertrauen (aber vielleicht hab ich auch ein entscheidendes Statement verpasst)
Weil das schon klipp und klar gesagt wurde? Oder sollen sie sich extra für dich nochmal wiederholen?
Nicht sagen – zeigen!
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte
Bist du vergesslich? Da hattest du sogar noch wegen dem Chiplet mitdiskutiert *lol*
Musst du halt ins Archiv von Xboxdynasty gucken ^^ Außerdem wurde das auch auf der „anderen“ Hardware-Seite publiziert, in dessen Community du auch unterwegs bist – was du auch mitbekommen hast, nicht wahr?
Also nicht labern, schauen (wenn du sogar schon die entsprechenden Artikel selbst kommentiert hast *lol*)! Selbst ist der Mann(?)!
Bin gespannt was MS sich einfallen lassen wird um hier auch Geld zu verdienen. Ich meine die Konsole wird sicher nicht mehr subventioniert (oder weit weniger als zu one und Series Zeiten). Dafür wird sie für den Endkunden natürlich deutlich teurer. Die Abwärtskompatibilität bringt per se jetzt kein Geld außer für die alten Kamellen die man wenn überhaupt nur im Sale nach kauft. Das Feature ist aber enorm wichtig damit die bisherigen Spiele auch weiterhin genutzt werden können. Sollten sie auch andere Stores zulassen bin ich mir sicher das ein Großteil die kostenlosen Games von Epic und Amazon spielen werden und dazu wahrscheinlich eher bei Steam kaufen (weil günstiger). Hier hat Microsoft eigentlich nur Arbeit und damit kosten damit das alles auch so läuft wie es soll. Mir fällt hier einfach nichts ein warum die Leute dann im MS Store kaufen sollten. PlayAnywhere? Naja gibt’s schon seit Jahren und wird von den Thirds so gut wie nicht genutzt (warum auch wenn sie die Spiele doppelt verkaufen können). GamePass? Nicht schlecht aber kann ja auch im Stream genutzt werden ohne teure Hardware.
Ich verstehe das Konzept wohl einfach noch nicht, vorallem aus Sicht von Microsoft 🤣
Ich hoffe nach wie vor auf den Xbox Hybrid, der sowohl abwärtskompatibel ist als auch PC Spiele inkl. fremder Stores abspielen kann. Das wäre wirklich genial. Gerne können sie schon bei den Game Awards einen Reveal-Trailer zeigen, so wie 2019 damals zur Series X.
Ja, das wäre einfach die Total überlegene Konsole, die das ganze Konsolendasein auf eine völlig neue Stufe hebt. Das wär wirklich mal Next Gen. 🙂
Das wäre aber richtig teuer. Dafür habe ich dann meinen PC mit Emulatoren inkl. Stores – wäre ja dann im Endeffekt auch nicht mehr viel Unterschied.
Also im Endeffekt kann man keine eierlegende Wollmilchsau zum Preis eines Low End PC’s erwarten. Oder anders gefragt: natürlich könntest du das alles auch in einer Konsole haben, aber wieviel Geld wärst du dafür bereit, auszugeben?
Weil es sollen ja auch noch die neuesten AAA-Games in 4k drauf laufen.
Vielleicht plaudern die auch einfach nur über neue Controllerfarben, welche dann in den nächsten 10 Jahren ein AMD Branding bekommen.
Bin mal gespannt, was denn so in dem Kasten tatsächlich steckt, wenn das Teil marktreif ist und was das kosten soll.