Xbox Next: Weitere Fake-News entlarvt: Es gab keine überstürzte Preisanpassung

Bei Xbox sorgt laut einem Bericht von The Game Business ein spürbarer Kulturwandel im Unternehmen für Diskussionen, nachdem angeblich unter der Führung von Xbox-CEO Asha Sharma eine deutlich schnellere, start-up-orientierte Arbeitsweise eingeführt wurde.

Xbox-Teams, die bisher an langfristige Planungszyklen, umfangreiche Abstimmungen und klassische Entwicklungsprozesse gewöhnt waren, sollen Entscheidungen und Umsetzungen nun deutlich schneller treffen – teilweise innerhalb von Tagen oder sogar Stunden. Besonders deutlich wurde dieser Ansatz bei der jüngsten Preiserhöhung, die offenbar kurzfristig nach Apples eigener Preisänderung am selben Tag vorbereitet wurde, heißt es von Christopher Dring via The Game Business.

Dieser Bericht entpuppt sich jedoch als weitere Falschmeldung. Jez Corden von WindowsCentral räumt mit dem falschen Gerücht zur „überstürzten“ Preiserhöhung auf.

„Ich habe einen Bericht gelesen, wonach Microsoft die Preiserhöhung für die Xbox Series X|S ‚überstürzt‘ habe, um von der Ankündigung Apples zu profitieren, die dasselbe angekündigt hatte … auch das ist falsch.“ „Es war, um mit dem Ablauf ihrer vorherigen festen Preis-Speicherverträge zusammenzufallen, und wurde schon eine Weile geplant. Nur Zufall.“

Der Zeitpunkt war so gewählt, dass er mit dem Auslaufen der bisherigen Festpreisverträge für Speicherchips zusammenfiel, und war schon seit einiger Zeit geplant. Es handelt sich lediglich um einen Zufall, dass Apple auch etwas zu verkünden hatte.

Die Preisanpassung bei der Xbox Series X|S sei demnach nicht spontan erfolgt und auch nicht als Reaktion auf externe Marktbewegungen wie die Apple-Ankündigung zu verstehen.

Stattdessen sei der Zeitpunkt bereits im Vorfeld geplant gewesen und stehe im Zusammenhang mit auslaufenden Festpreisvereinbarungen im Bereich Speicherkomponenten. Diese Verträge hätten sich dem Ende ihrer Laufzeit genähert, wodurch eine Anpassung der Produktions- und Verkaufspreise ohnehin vorgesehen gewesen sei.

Die Behauptung, Microsoft habe kurzfristig auf Marktbewegungen reagiert, wird damit klar relativiert. Vielmehr spricht die aktuelle Darstellung für einen länger vorbereiteten Prozess innerhalb der Preisstrategie.

Der Vorfall zeigt erneut, wie schnell wirtschaftliche Entscheidungen im Gaming-Sektor öffentlich interpretiert und in einen falschen Kontext gesetzt werden können. Gerade bei großen Plattformen wie Xbox führen solche Berichte regelmäßig zu intensiven Diskussionen innerhalb der Community.

Erst gestern hat Jason Shreier mit einer weiteren Falschmeldung von The Game Business aufgeräumt, wo es hieß, dass Obsidian möglicherweise geschlossen oder verkauft werden könnte.

Besonders brisant wird der Umstand, dass ein LinkedIn-Beitrag von Christopher Dring aufgedeckt hat, dass Sony zu den Sponsoren von The Game Business gehört.

Vor rund drei Monaten bedankte sich Christopher Dring öffentlich bei mehreren Unternehmen für die Unterstützung seines neuen Branchenformats. The Game Business wurde dabei unter anderem von Sony als Sponsor unterstützt, was der Journalist in seinem Beitrag ausdrücklich erwähnte.

„Und ich möchte mich bei unseren Sponsoren bedanken. Ohne euch hätten wir das alles nicht auf die Beine stellen können – vielen Dank also an Sony, Keywords Studios und Green Man Gaming. Auch in diesem Jahr kommen einige neue Sponsoren hinzu.“

Für Diskussionen sorgt das Sponsoring vor allem bei Beobachtern deshalb, weil Christopher Dring zuletzt mehrfach über „negative“ Xbox-Themen berichtet hat. Des Weiteren wurden erst gestern Fehlinformationen verbreitet und heute wurde eine weitere Falschmeldung aufgedeckt. Kritiker sehen darin einen möglichen Interessenkonflikt, während ein Sponsoring allein jedoch keine Aussage über die redaktionelle Unabhängigkeit oder eine Einflussnahme auf die Berichterstattung zulässt.

Genannt wurde Sony gemeinsam mit weiteren Partnern als Unterstützer des Projekts, das sich auf Analysen und Berichte aus der Videospielbranche spezialisiert und von Christopher Dring gegründet wurde. Eine Verbindung zwischen dem Sponsoring und einzelnen Artikeln oder Meinungen wurde bislang nicht belegt.

Dennoch muss sich Christopher Dring mit zahlreichen Vorwürfen via X auseinandersetzen und wehrt sich gegen diese Kritik:

„Grundsätzlich hat The Game Business (das nicht ich bin) einige Werbetreibende und Unterstützer (zu denen alle Plattformhalter gehören). Und sie denken, das sei so eine Art ’smoking Gun‘. Ich bin auch gar nicht wirklich ein Spielejournalist. Also ist das alles sowieso irrelevant.“

Daraufhin wurde ein Screenshot gepostet. Darauf zu sehen ist „The Game Businees is led by Christopher Dring“. Darauf gab es jedoch keine Reaktion mehr.

Am Ende gibt es viel Feuer, heiße Diskussionen und Spekulationen!

Dennoch bestätigt der LinkedIn-Beitrag lediglich den Umstand, dass Sony als Sponsor von The Game Business auftritt. Aussagen über einen möglichen Einfluss auf Inhalte bleiben ohne weitere Belege Spekulation und lassen sich auf Grundlage der vorliegenden Informationen nicht als Fakt darstellen. Trotzdem steht die Berichterstattung derzeit unter Kritik, wie auf X deutlich zu beobachten ist.