Xbox Next: Weitere permanente Konsolen-Exklusivspiele geplant

Mit Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution beginnt für Xbox die Rückkehr zu dauerhaften Konsolen-Exklusivtiteln.
Wie die Unternehmensführung nun bestätigt hat, sollen diese beiden Spiele jedoch erst den Anfang einer langfristigen Strategie darstellen.
Matthew Ball, Chief Strategy Officer bei Xbox, erklärte, dass bereits weitere Exklusivspiele geplant seien.
„Um unsere Plattform zu einem konstanten Wachstum zurückzuführen, brauchen wir eine zuverlässige Pipeline an Exklusivspielen“, äußerte Matthew Ball.
„Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution sind nur die ersten.“
„Es gibt kaum Beweise dafür, dass je eine Plattform aufgebaut wurde – geschweige denn aufrechterhalten –, ohne exklusive Inhalte zu haben.“
„Es spielt keine Rolle, ob wir über Kabelnetzwerke, Streaming-Video-Kanäle, Rundfunk, terrestrisches Radio, ein Hollywood-Studio oder ein Musiklabel sprechen – man braucht es.“
„Wir sollten uns auf die wörtliche Rolle dieser Titel konzentrieren. Wir bitten Spieler, eine Investition in unsere Konsolen zu tätigen. Diese Investitionen sind real; sie erfordern Abstriche im Leben. Angesichts dessen müssen wir den Spielern einen klaren Grund geben, uns zu wählen. Und selbst nachdem sie sich für uns entschieden haben, haben wir immer noch die Verpflichtung, diesen Kauf zu rechtfertigen.“
Welche Spiele als Nächstes exklusiv erscheinen werden, ließ Ball offen. Fest steht jedoch, dass Xbox künftig wieder regelmäßig First-Party-Titel veröffentlichen möchte, die ausschließlich auf Xbox-Konsolen und PC verfügbar sind.
Exklusivspiele sollen Xbox wieder wachsen lassen
Die Rückkehr zur Exklusivstrategie sei laut Ball keine kurzfristige Entscheidung gewesen, sondern bereits früh unter der neuen Xbox-Chefin Asha Sharma beschlossen worden.
„Diese Entscheidung wurde sehr früh getroffen. Asha ist überzeugt, dass eine Plattform exklusive Dienste und exklusive Software braucht – in diesem Fall Spiele. Um unsere Plattform wieder auf einen nachhaltigen Wachstumskurs zu bringen, benötigen wir eine verlässliche Pipeline an Exklusivspielen.“
Nach Ansicht der Xbox-Führung seien exklusive Inhalte ein wesentlicher Bestandteil jeder erfolgreichen Plattform.
Ball erklärt: „Es gibt kaum Hinweise darauf, dass jemals eine Plattform aufgebaut oder langfristig erfolgreich betrieben wurde, ohne über exklusive Inhalte zu verfügen.“
Nicht jedes Spiel erfüllt denselben Zweck
Trotz der neuen Strategie soll nicht jedes Xbox-Spiel automatisch exklusiv erscheinen.
Matt Booty, Chief Content Officer von Xbox, betont, dass jede Marke individuell bewertet werde.
„Wir haben viele unterschiedliche Spiele in unserem Portfolio und müssen berücksichtigen, welche Rolle jedes einzelne innerhalb unseres Portfolios erfüllt.“
Damit bestätigt Xbox erneut, dass verschiedene Marken künftig unterschiedliche Veröffentlichungsstrategien verfolgen werden. Während einige Spiele exklusiv erscheinen, sollen insbesondere große Live-Service-Titel weiterhin möglichst viele Plattformen erreichen.
Vertrauen der Community zurückgewinnen
Auch innerhalb der Xbox-Organisation wird die Rückkehr zu Exklusivspielen als notwendiger Schritt angesehen.
Ein leitender Mitarbeiter erklärte gegenüber GamesRadar+, dass die bisherige Strategie ihre Ziele nicht erreicht habe.
„Was wir zuvor gemacht haben, hat nicht funktioniert. Also musste sich etwas ändern. Wenn wir dadurch das Vertrauen der Xbox-Community zurückgewinnen und den Spielern einen Grund geben können, wieder nach Hause zu kommen, dann ist dieser Versuch es wert.“
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„Ich kann versichern, dass Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution nicht die einzigen Titel sind, die wir planen.“
Mit den Aussagen der Xbox-Führung wird deutlich, dass Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution lediglich den Auftakt einer neuen Exklusivstrategie bilden. Welche weiteren Marken künftig ausschließlich auf Xbox erscheinen werden, bleibt vorerst offen.
16 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ja der Weg ist richtig aber die müssen dafür auch die Kapazität erstmal für schaffen .
Wenn man weiterhin alles day one für den PC veröffentlicht wird die Taktik nicht funktionieren.
Und wie man an der aktuellen Konsolen Generation sieht hat sie nicht funktioniert.
Sie können schlecht ihre eigenen Spiele nicht über den PC anbieten.
Alles natürlich nicht.
Aber wie zb Mario und Zelda nur auf Nintendo Konsolen verfügbar ist sollte ein Halo und Gears zb nur auf xbox Konsolen verfügbar sein.
Wird nur dann noch schwerer für MS ihre PC und Cloud Sparte aufzubauen. Insbesondere hier das Cloud Gaming auf alle Systeme die Xbox Live unterstützen.
Über die cloud kann man die Spiele ja trotzdem anbieten.
Und solange man den PC Gamepass anbietet wird man nie was großes auf den PC aufbauen können.
Die Leute nutzen in für ein maximal 2 monate im jahr um die spiele günstig spielen zu können.
Nach der Argumentation kann msn auch den Gamepass so wie er ist einstellen.
Bin gespannt welche IP’s am Ende exklusiv werden. Außer Halo, Gears…
Hauptsache, die Spiele werden gut.
Sehr gute News ,genau das will ich lesen 😁
Die Strategie will mich aktuell nicht überzeugen, mal abwarten wie sich der Konsolenmarkt entwickeln wird.
„Permanent“ bedeutet in diesem Kontext meiner Meinung nach: Bis man merkt, dass es die Hardwareverkäufe nicht ausreichend ankurbelt oder spätestens bis zum Remaster.
Es wäre einfacher, wenn man an den Entwicklungskosten sparen würde, aber das will man nicht.
„Es wäre einfacher, wenn man an den Entwicklungskosten sparen würde, aber das will man nicht.“
Das will man leider mit Massen Entlassungen erreichen.
Leider würde ich nicht unbedingt sagen. Entlassungen sind ein richtiger und wichtiger Schritt, wenn ein Unternehmen so groß geworden ist, dass ein effizientes Arbeiten nicht mehr möglich ist. Blöd für die Betroffenen, ja, aber für das Unternehmen und auch die Kunden könnte es gut sein. Wird es nur vermutlich nicht, weil Entlassungen und Umstrukturierung nicht alles sind, was es dafür braucht.
Nachdem vermutlich 90+ % der Kosten für Spieleentwicklung Personalkosten sind, ist ansonsten auch nicht viel einzusparen.
Bei MS weiß man in zwischen das solche Aussagen nur ne halbe Glaubwürdigkeit haben. Man erinnere sich noch an die letzten 5 Jahre wie verzweifelt versucht wurde, alle vom Gegenteil „exclusivs sind schlecht“ zu überzeugen. Jetzt wieder eine 180° Wende, bis man merkt, die Umsätze brechen weiter weg. Mal schauen, wie lang das Spiel nun geht. Auf’n PC kann ich wieder nur gewinnen.