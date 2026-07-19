Xbox Next: Weitere permanente Konsolen-Exklusivspiele geplant

Mit Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution beginnt für Xbox die Rückkehr zu dauerhaften Konsolen-Exklusivtiteln.

Wie die Unternehmensführung nun bestätigt hat, sollen diese beiden Spiele jedoch erst den Anfang einer langfristigen Strategie darstellen.

Matthew Ball, Chief Strategy Officer bei Xbox, erklärte, dass bereits weitere Exklusivspiele geplant seien.

„Um unsere Plattform zu einem konstanten Wachstum zurückzuführen, brauchen wir eine zuverlässige Pipeline an Exklusivspielen“, äußerte Matthew Ball. „Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution sind nur die ersten.“ „Es gibt kaum Beweise dafür, dass je eine Plattform aufgebaut wurde – geschweige denn aufrechterhalten –, ohne exklusive Inhalte zu haben.“ „Es spielt keine Rolle, ob wir über Kabelnetzwerke, Streaming-Video-Kanäle, Rundfunk, terrestrisches Radio, ein Hollywood-Studio oder ein Musiklabel sprechen – man braucht es.“ „Wir sollten uns auf die wörtliche Rolle dieser Titel konzentrieren. Wir bitten Spieler, eine Investition in unsere Konsolen zu tätigen. Diese Investitionen sind real; sie erfordern Abstriche im Leben. Angesichts dessen müssen wir den Spielern einen klaren Grund geben, uns zu wählen. Und selbst nachdem sie sich für uns entschieden haben, haben wir immer noch die Verpflichtung, diesen Kauf zu rechtfertigen.“

Welche Spiele als Nächstes exklusiv erscheinen werden, ließ Ball offen. Fest steht jedoch, dass Xbox künftig wieder regelmäßig First-Party-Titel veröffentlichen möchte, die ausschließlich auf Xbox-Konsolen und PC verfügbar sind.

Exklusivspiele sollen Xbox wieder wachsen lassen

Die Rückkehr zur Exklusivstrategie sei laut Ball keine kurzfristige Entscheidung gewesen, sondern bereits früh unter der neuen Xbox-Chefin Asha Sharma beschlossen worden.

„Diese Entscheidung wurde sehr früh getroffen. Asha ist überzeugt, dass eine Plattform exklusive Dienste und exklusive Software braucht – in diesem Fall Spiele. Um unsere Plattform wieder auf einen nachhaltigen Wachstumskurs zu bringen, benötigen wir eine verlässliche Pipeline an Exklusivspielen.“

Nach Ansicht der Xbox-Führung seien exklusive Inhalte ein wesentlicher Bestandteil jeder erfolgreichen Plattform.

Ball erklärt: „Es gibt kaum Hinweise darauf, dass jemals eine Plattform aufgebaut oder langfristig erfolgreich betrieben wurde, ohne über exklusive Inhalte zu verfügen.“

Nicht jedes Spiel erfüllt denselben Zweck

Trotz der neuen Strategie soll nicht jedes Xbox-Spiel automatisch exklusiv erscheinen.

Matt Booty, Chief Content Officer von Xbox, betont, dass jede Marke individuell bewertet werde.

„Wir haben viele unterschiedliche Spiele in unserem Portfolio und müssen berücksichtigen, welche Rolle jedes einzelne innerhalb unseres Portfolios erfüllt.“

Damit bestätigt Xbox erneut, dass verschiedene Marken künftig unterschiedliche Veröffentlichungsstrategien verfolgen werden. Während einige Spiele exklusiv erscheinen, sollen insbesondere große Live-Service-Titel weiterhin möglichst viele Plattformen erreichen.

Vertrauen der Community zurückgewinnen

Auch innerhalb der Xbox-Organisation wird die Rückkehr zu Exklusivspielen als notwendiger Schritt angesehen.

Ein leitender Mitarbeiter erklärte gegenüber GamesRadar+, dass die bisherige Strategie ihre Ziele nicht erreicht habe.

„Was wir zuvor gemacht haben, hat nicht funktioniert. Also musste sich etwas ändern. Wenn wir dadurch das Vertrauen der Xbox-Community zurückgewinnen und den Spielern einen Grund geben können, wieder nach Hause zu kommen, dann ist dieser Versuch es wert.“ […] „Ich kann versichern, dass Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution nicht die einzigen Titel sind, die wir planen.“

Mit den Aussagen der Xbox-Führung wird deutlich, dass Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution lediglich den Auftakt einer neuen Exklusivstrategie bilden. Welche weiteren Marken künftig ausschließlich auf Xbox erscheinen werden, bleibt vorerst offen.