Xbox Next: Wird die nächste Project Helix Konsole zum 1.200-Euro-Schock?

Die Gerüchteküche rund um Microsofts nächste Konsolengeneration brodelt aktuell wieder kräftig. Im Mittelpunkt steht dabei die neue Xbox-Konsole mit dem Codenamen „Project Helix“, die laut aktuellen Diskussionen und Insider-Spekulationen eine völlig neue Xbox-Generation einläuten könnte – allerdings zu einem Preis, der viele Spieler schockieren dürfte.
Xbox Next – Project Helix Preis um die 1.200 Euro im Raum
In den letzten Tagen und Wochen verdichten sich Berichte und Diskussionen darüber, dass Microsoft bei der nächsten Xbox-Generation deutlich höhere Einstiegspreise anpeilen könnte als bisher.
Im Raum steht dabei eine mögliche Preisrange von:
- rund 1.000 bis 1.200 US-Dollar
- entsprechend deutlich über 1.000 Euro in Europa
Der Grund dafür soll vor allem in massiv gestiegenen Hardwarekosten liegen – insbesondere bei RAM, SSD-Technologie und leistungsstarken Chips, die für die nächste Konsolengeneration notwendig sind.
Xbox NExt wird zum Hybrid-System
Ein weiterer Punkt, der die Diskussion zusätzlich anheizt: Die neue Xbox könnte sich stärker in Richtung Hybrid aus Konsole und PC entwickeln.
Gerüchte sprechen von:
- stärkerer Windows-Integration
- möglicher Nutzung von PC-Stores wie Steam oder Epic Games Store
- flexiblerer Hardware-Architektur
- stärkerer Fokus auf „offenes Ökosystem“
- Keine Custom-Chips für einfachere Entwicklungswege
Das würde die Konsole näher an einen Gaming-PC rücken – aber auch den Preis nach oben treiben.
XboxDynasty Community reagiert gespalten
Die Reaktionen in der Gaming-Community fallen bereits jetzt deutlich aus:
Kritikpunkte:
- zu hoher Einstiegspreis für eine Konsole
- Verlust der klassischen „Console-First“-Philosophie
- Gefahr, Casual-Spieler zu verlieren
Positive Stimmen:
- mehr Freiheit durch PC-ähnliches System
- schnellere Entwicklung und noch mehr Spiele
- langfristig bessere Hi-End-Performance
- flexiblere Gaming-Zukunft
- mehr Konkurrenz durch Stores könnte Spielpreise drücken
Was bedeutet das für Xbox-Spieler?
Noch ist nichts offiziell bestätigt – Microsoft hat sich zu den aktuellen Spekulationen nicht konkret geäußert. Dennoch zeigt die Diskussion klar:
Die nächste Xbox könnte ein massiver strategischer Wandel werden. Und dieser Wandel könnte erstmals die 1.000-Euro-Marke für Konsolen realistisch machen. Die PlayStation 5 Pro ist mit einer UVP von 899,99 Euro auch schon nah dran, hauptsächlich dann, wenn man sich bspw. den separat erhältlichen Konsolenständer noch dazu kaufen möchte.
Einordnung: Leak, Spekulation oder echte Richtung?
Wichtig bleibt: Aktuell handelt es sich nicht um bestätigte Hardware- oder Preisangaben, sondern um eine Kombination aus:
- Insider-Gerüchten
- Branchenanalysen zu Hardwarekosten
- Community-Diskussionen rund um Xbox-Zukunftsstrategie
Trotzdem ist der Trend klar: Die nächste Xbox-Generation wird wahrscheinlich teurer, leistungsstärker und PC-näher als jede vorherige Konsole.
Wenn sich die aktuellen Hinweise bestätigen, könnte Microsoft mit „Project Helix“ einen der größten Strategiewechsel in der Xbox-Geschichte einleiten – allerdings mit einem möglichen Preis, der viele Spieler zum Umdenken zwingt.
Die große Frage bleibt: Ist die Community bereit, über 1.000 Euro für eine Xbox zu zahlen?
Eure Antwort gerne in den Kommentaren!
28 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich verzichte. Werde kein Windows-Gerät mehr kaufen. Auch nicht für unter 1.000 €.
„Die große Frage bleibt: Ist die Community bereit, über 1.000 Euro für eine Xbox zu zahlen?“
Wenn das so weiter geht, wird man noch sagen: Wow was für ein Schnäppchen 🤯😱
Mir ist der Preissprung innerhalb einer Generation viel zu hoch
600€ wären schon hart an der Schmerzgrenze
Drüber und ich bleibe einfach bei der jetzigen Gen
Zu zocken gibt es eh genug auch ohne diese Wucher zu zahlen
Naja man kann nicht immer nach mehr Leistung rufen aber nicht bereit sein dafür entsptechendes auszugeben. Wer also keine 1000 Euro für eine Konsole ausgeben will kann es entweder einfach nicht oder Ihm ist eine bessere Leistung halt eben nicht so wichtig. Würde die Xbox Helix tatsächlich näher an einen High end PC heranrücken (Deutlich besseres Raytracing, anständiges Pathracing, ein solider Upscaler etc pp. )Kann man halt nicht erwarten, dass so etwas für 500 Euro verschleudert wird.
Mit Laufwerk und minimum 2Tb Speicher wäre ich bereit bis zu 1200 € zu zahlen.🙂
Aber nicht vor 2030, die ersten jahre wird der Mehrwert exztem gering sein.
Preis ist bei mir nebensächlich…
Es kommt drauf an was sie am Endeffekt bietet… Exklusivität, Innovation, und natürlich anständige Games…
PS6 ist sowieso save …wie das Armen in der Kirche!
Es hängt alles von der RAM & SSD-„Krise“ ab. Und so wie sich das jetzt abzeichnet ist ist die Wahrscheinlichkeit leider recht groß, dass die Preise bis in 2028 weiter oben bleiben. Evtl. mit einigen Erleichterungen zwischendurch, aber im Kern auf dem jetzigen Niveau. KI wird weiterhin sehr viele Ressourcen einnehmen. So viele, dass aktuell neue Großwerke gebaut werden, aber es dauert eben, bis diese fertig sind. Jahre, genau die Jahre, in denen es mindestens noch angespannt bleibt, und im schlimmsten Fall darüber hinaus.
Also macht euch bitte keine großen Hoffnungen auf einen „kleinen“ Preis, wenn die Series X jetzt weiterhin bei 600-700 liegt und Sony überall den PS5 Preis nach oben korrigiert.
Einfach jetzt schon drauf einstellen, ggf was zur Seite legen wenn möglich, dann wird der Schock schon nicht so groß sein 😉
Laut dem Megaleak bei Microsoft von 2023, sind ja 75% der Xbox Besitzer auf der Series S unterwegs. Wenn jetzt schon nur ein kleiner Teil der Xbox Cummunity sich eine Xbox Series X holt dann wird auch kaum Jemand sich eine Xbox für 1200 Euro ins Haus holen. Mit dem Preis wird die Xbox Helix die bisher niedrigste Stückzahl absetzen können und bei Microsoft denkt man gerade nach, wieder auf Exklusivität (Also Xbox und PC) umzusteigen. Na das kann ja was werden. ^^