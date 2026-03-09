Xbox Next: Xbox‑Chefin: Exklusive Spiele nicht vom Tisch

Xbox‑Chefin Asha Sharma hat bestätigt, dass Project Helix als nächste Xbox‑Generation sowohl Xbox‑ als auch PC‑Spiele nativ unterstützen wird. Doch der entscheidende Punkt ihrer Aussagen liegt im letzten Absatz: Sharma schließt eine Rückkehr zu echten Xbox‑Exklusivtiteln ausdrücklich nicht aus.

Sie betont, dass sie zunächst verstehen müsse, warum frühere Entscheidungen getroffen wurden, welche Ziele Microsoft damit verfolgte und was die aktuellen Daten über die Xbox‑Strategie aussagen. Erst dann werde sie bewerten, wie Xbox künftig aufgestellt sein müsse. Diese Offenheit signalisiert, dass die bisherige „Everything is an Xbox“-Philosophie nicht mehr als gesetzt gilt.

Für die Marke könnte das einen tiefgreifenden Wandel bedeuten. Exklusivspiele waren lange das zentrale Argument für Konsolenhardware – und genau diese Rolle möchte Sharma offenbar wieder stärken, während sie gleichzeitig betont, weiterhin Spieler auf allen Plattformen erreichen zu wollen.

Die Frage ist nun, ob Xbox tatsächlich wieder stärker auf eigene, hardwaregebundene Inhalte setzt – und wie das mit dem neuen Hybridansatz von Project Helix zusammengeht.