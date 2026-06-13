Xbox Next: Xbox bringt Unreal Engine-Fokus, Halo und Gears Talks zum Unreal Fest 2026

Xbox wird auf der Unreal Fest 2026 in Chicago (16. bis 18. Juni) stark vertreten sein und dort den Fokus klar auf Entwickler, Tools und die Zukunft der Unreal Engine-Integration im Xbox-Ökosystem legen.

Im Mittelpunkt des Auftritts stehen Teams aus verschiedenen Bereichen der Xbox-Entwicklung, darunter Developer Relations, ID@Xbox, Plattform-Engineering und Publishing-Programme. Ziel ist es, direkt mit Entwicklern in den Austausch zu gehen und konkrete Unterstützungsmöglichkeiten für die Entwicklung von Spielen auf Xbox-Plattformen aufzuzeigen.

Auch mehrere bekannte Xbox-Studios sind vor Ort: Mitglieder von The Coalition (Gears of War) und Halo Studios (Halo: Campaign Evolved) halten eigene Talks und stehen für Fragen zur Verfügung.

Ein zentrales Thema der Veranstaltung ist die Weiterentwicklung der Unreal Engine-Integration auf Xbox. Dazu gehören unter anderem die Microsoft GDK Plug-ins für Unreal Engine, Fortschritte bei Technologien wie GameInput sowie neue Ansätze für Windows Device Lighting. In Zusammenarbeit mit Epic Games soll zudem der Prozess vereinfacht werden, Windows-Spiele schneller in das Xbox-Ökosystem zu bringen.

Besonders praxisnah wird es in einer Reihe von Entwickler-Sessions. Unter anderem zeigt Xbox, wie PC-Spiele in kurzer Zeit für Xbox veröffentlicht werden können, inklusive Onboarding-Prozessen, Partner-Center-Integration und Sandbox-Systemen.

Ein weiteres Highlight ist der Blick auf die langfristige Entwicklung von Halo in Unreal Engine 5. In einem Vortrag von Halo Studios wird erläutert, wie sich der Umstieg auf die neue Engine auf Produktionsprozesse, Workflows und die gesamte Entwicklungspipeline auswirkt.

Auch The Coalition präsentiert eigene Erkenntnisse aus der Arbeit mit Unreal Engine im Xbox-Umfeld und zeigt, wie Shared-Technology-Ansätze die Entwicklung effizienter und konsistenter machen sollen.

Insgesamt positioniert sich Xbox auf der Unreal Fest 2026 klar als Plattformanbieter mit starkem Fokus auf Engine-Integration, Entwickler-Ökosystem und technologische Vereinheitlichung über Windows und Xbox hinweg.

Xbox auf der Unreal Fest 2026 – Termine (deutsche Zeit)

Dienstag, 16. Juni 2026 – In the Booth

02:00 – 04:00 Uhr (17. Juni MESZ)

(entspricht: 18:00 – 20:00 CT am 16. Juni)

Mittwoch, 17. Juni 2026 – Lunch & Learn (Teil 1)

19:35 Uhr

Power Talk – „Press Start: Get Your PC Game on Xbox in Under an Hour“

19:45 Uhr

Donnerstag, 18. Juni 2026 – Stage Talk – Halo Studios (Unreal Engine 5)

05:45 Uhr (10:45 CT)

Lunch & Learn (Teil 2)

19:35 Uhr

Stage Talk – Unreal Shared Technology Group (The Coalition)

21:00 Uhr (14:00 CT)

Stage Talk – Unreal GDK Plug-ins (Xbox + Epic Games)

22:00 Uhr (15:00 CT)