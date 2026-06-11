Xbox Next: Xbox-CEO spricht über radikal neue Konsolen-Geschäftsmodelle

Xbox-CEO stellt radikal andere Geschäftsmodelle für Konsolen in Aussicht.

Steigende Hardwarepreise und veränderte Marktbedingungen könnten die Konsolenbranche vor einen grundlegenden Wandel stellen.

Xbox-CEO Asha Sharma hat nun angedeutet, dass Microsoft bereits 2026 neue und möglicherweise überraschende Geschäftsmodelle prüfen könnte.

In einem Gespräch bei Fortune Conversations erklärte Sharma, dass Xbox weiterhin neue Ansätze evaluieren werde. Auf die Frage, welche Möglichkeiten heute denkbar seien, die vor fünf Jahren noch nicht realistisch gewesen wären, verwies die CEO auf die veränderten Rahmenbedingungen des Marktes.

Besonders die steigenden Kosten für moderne Hardware spielen dabei offenbar eine wichtige Rolle. Laut Sharma könne es zunehmend schwieriger werden, von einem Massenmarkt zu erwarten, mehrere hundert oder gar über tausend Dollar für eine neue Konsolengeneration auszugeben.

Das sagte die Xbox-CEO

Xbox werde weiterhin neue Geschäftsmodelle untersuchen

Der Markt verändere sich deutlich gegenüber früheren Konsolengenerationen

Hochpreisige Premium-Hardware allein sei möglicherweise nicht die einzige Antwort für die Zukunft

Die Erschwinglichkeit neuer Konsolen werde für viele Käufer zu einem immer wichtigeren Faktor

Spieler könnten noch im Laufe des Jahres erste Anzeichen neuer Geschäftsmodelle sehen

Besonders aufmerksam macht eine weitere Aussage der Xbox-Chefin. Sie erklärte, dass möglicherweise „radikal andere Geschäftsmodelle, die wir bislang nicht erwartet haben“, schon bald in den Fokus rücken könnten.

Konkrete Details nannte Sharma nicht. Weder wurden neue Hardware-Produkte angekündigt noch mögliche Preismodelle erläutert.

Fest steht jedoch, dass Microsoft in den vergangenen Monaten bereits mehrere strategische Veränderungen rund um die Xbox-Marke vorgenommen hat. Dazu gehören Anpassungen beim Markenauftritt, neue Plattformstrategien sowie zuletzt die Rückkehr ausgewählter Konsolen-Exklusivtitel.

Welche Form diese möglichen neuen Geschäftsmodelle letztlich annehmen könnten, bleibt derzeit offen. Die Aussagen zeigen jedoch, dass Microsoft offenbar aktiv nach Wegen sucht, Konsolen und Gaming-Angebote langfristig für eine breitere Zielgruppe zugänglich zu halten.