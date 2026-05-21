Xbox Next: Xbox CSO Matthew Ball will Konsolen-Geschäft stärken und legendäre Franchises beleben

Xbox richtet Fokus neu aus – neuer CSO kündigt Rückbesinnung auf Konsole und legendäre Franchises an.

Microsoft hat mit Matthew Ball einen neuen Chief Strategy Officer für Xbox ernannt und damit einen klaren Kurs für die kommenden Jahre angedeutet, wie wir bereits berichtet haben.

Microsofts neuer Xbox Chief Strategy Officer Matthew Ball hat nun die strategische Ausrichtung der Gaming-Sparte weiter konkretisiert und dabei vor allem den Konsolenbereich sowie klassische Marken in den Mittelpunkt gestellt.

Ball betont, dass sein Fokus darauf liegt, „legendäre Franchises wiederzubeleben und das Konsolen-Geschäft von Xbox zu stärken“. Gleichzeitig bezeichnet er das Hardware-Segment als „wichtig, beständig und weiterhin wachsend“, was die Rolle klassischer Konsolen im Xbox-Ökosystem erneut unterstreicht.

Darüber hinaus soll auch die Art und Weise, wie Spiele künftig soziale und kreative Interaktionen ermöglichen, weiterentwickelt werden. Ball spricht in diesem Zusammenhang davon, dass man untersuchen wolle, „wie Spiele – wo passend – bessere und größere Möglichkeiten finden können, um zu erkunden, zu erschaffen, gemeinsam zu erstellen und zusammen zu bauen“.

Neue Einordnung erhält die Personalentscheidung durch Hintergrundinformationen aus dem Umfeld der Ernennung. Nach mehreren Gesprächen darüber, worauf Xbox den Schwerpunkt legen sollte, holte Asha Sharma Matthew Ball ins Team. Sie beschreibt ihn als langjährigen Konsolen-Spieler, der angibt, er habe „tausende von Erinnerungen in spezifischen Kellern beim Spielen von Halo und Gears of War“ gesammelt.

Auf die Frage, ob er Teil eines möglichen Turnarounds sein wolle, habe er laut Sharma geantwortet, das Angebot sei „unwiderstehlich“ gewesen.

Die Aussagen zeichnen ein klares Bild: Xbox will sich strategisch neu ausrichten, ohne die bestehende Plattform- und Franchise-Basis aufzugeben. Besonders die Rückkehr zu etablierten Marken und die Stärkung der Konsole stehen dabei im Fokus.

Auch eine Rückkehr zur Exklusivität?